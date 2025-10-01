Nicușor Dan trimite legea care prevede excepții fiscale pentru criptomonede înapoi: ,,Nu e corect ca anumite câştiguri să fie tratate preferenţial”
Nicușor Dan trimite legea care prevede excepții fiscale pentru criptomonede înapoi
O lege care privește criptomonedele și care ar fi anulat una dintre măsurile fiscale adoptate recent de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar a fost trimisă înapoi Parlamentului de către Nicușor Dan.
,,În ultimele luni, statul român a făcut eforturi mari pentru a echilibra bugetul: s-au eliminat facilităţi fiscale, s-au introdus impozite suplimentare acolo unde era nevoie, şi s-au cerut eforturi reale din partea cetăţenilor şi companiilor. Una dintre aceste măsuri a fost majorarea impozitului de la 10% la 16% pentru veniturile din tranzacţii cu criptomonede”, a detaliat Președintele României.
Citește și: VIDEO | Nicușor Dan, EXCLUSIV pentru ziarulunirea.ro, la ieșirea din Catedrala Blajului: „Omagiem o persoană deosebită, o comunitate și o Biserică ce au însemnat foarte mult pentru România”
El a declarat că legea, ajunsă recent la promulgare, prevede printr-un amendament adoptat în camera decizională o scutire temporară pentru aceste venituri ,,exact în perioada în care ne străduim să facem sistemul fiscal mai echitabil şi sustenabil”.
,,Am cerut reexaminarea legii tocmai pentru că nu e corect ca, în timp ce majoritatea cetăţenilor plătesc taxe, anumite câştiguri, unele dintre ele foarte mari, să fie tratate preferenţial, cu atât mai mult fără o analiză clară a impactului bugetar şi fără o viziune coerentă asupra politicii fiscale”, a arătat Nicuşor Dan.
