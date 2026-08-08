Nicolae Stanciu, Tricolorul lunii iulie în aplicația „Tricolorii” | Primul trofeu din 2026 pentru căpitanul României
Nicolae Stanciu a fost votat Tricolorul lunii iulie în aplicația „Tricolorii” | Primul trofeu din 2026 pentru căpitanul României
Nicolae Stanciu a fost votat Tricolorul Lunii Iulie în aplicația Tricolorii, conform anunțului făcut de FRF. Mijlocașul central a avut o lună foarte bună la nivel de echipă de club, fiind integralist în cele 5 partide disputate de către Dalian Yingbo și contribuind cu 3 goluri și o pasă decisivă.
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În respectivul top conduce, la general, Andrei Rațiu, care a câștigat trofeul 3 luni în acest an
Utilizatorii aplicației Tricolorii i-au acordat lui Stanciu peste 54% din numărul total de voturi, în timp ce Nicușor Bancu s-a poziționat pe locul secund, iar Ștefan Baiaram a terminat pe 3.
Clasamentul complet pentru Tricolorul Lunii Iulie:
- Nicolae Stanciu – 54,5% din voturi (10 puncte*);
- Nicușor Bancu – 33,1% din voturi (6 puncte*);
- Ștefan Baiaram – 12,4% din voturi (3 puncte*).
Primul trofeu pentru Nicolae Stanciu în 2026
Nicolae Stanciu a obținut primul astfel de trofeu individual în acest an. Ierarhia este condusă de Andrei Rațiu. Acesta a câștigat trofeele puse în joc pentru lunile februarie, aprilie și mai.
Ionuț Radu (ianuarie), Alexandru Musi (martie) și Adrian Rus (iunie) sunt ceilalți trei tricolori care au fost numiți, în urma voturilor din aplicație, Tricolorul Lunii.
Informații, foto: Federația Română de Fotbal
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