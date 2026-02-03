Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională
Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională
Avocatul Poporului a anunțat, marți, 3 februarie 2026, că a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale în România.
Avocatul Poporului arată în sesizare că prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în sistemul de sănătate contravin prevederilor constituţionale, ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul securităţii juridice şi al previzibilităţii normei, art. 34 privind ocrotirea sănătăţii, art. 44 privind dreptul de proprietate private şi art. 47 referitor la protecţia socială a cetăţenilor, precum şi art. 115 alin. (6).
În document se face trimitere către jurisprudenţa recentă a CCR prin care s-a reţinut că, pentru a beneficia de asigurare de sănătate, trebuie plătită o „primă” de asigurare, denumită contribuţia de asigurări sociale de sănătate, care are o destinaţie specială, iar sumele rezultate se constituie venit la Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Astfel, plata contribuţiei garantează persoanei în cauză, salariat şi/sau pensionar, calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate.
„Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident şi asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu se realizează pe baza participării obligatorii la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, se menţionează în sesizare, potrivit economica.net.
„Destinaţia precisă a contribuţiilor de sănătate creează un drept de creanţă socială al cetăţeanului asupra fondului respectiv. Atunci când statul colectează resurse sub titlu de contribuţii de sănătate obligatorii, dar refuză plata primei zile de concediu medical, acesta operează practic o deturnare de scop a fondurilor, deoarece sumele încasate cu titlu de asigurare nu se mai regăsesc în prestaţia de protecţie oferită asiguratului. Această conduită transformă contribuţia de asigurări sociale dintr-o sumă cu destinaţie specială într-un impozit mascat, fără o contraprestaţie corelativă, încălcând astfel însăşi raţiunea existenţei FNUASS. Or, dacă natura juridică a contribuţiei la sănătate este una specială (cu destinaţie precisă), atunci orice limitare de la un drept, în condiţiile în care cota de contribuţie rămâne neschimbată, poate fi interpretată ca o încălcare a protecţiei sociale, dar şi a unui drept patrimonial corelativ contribuţiilor plătite”, se argumentează în document.
Avocatul Poporului indică şi nerespectarea dreptului de proprietate private, având în vedere natura patrimonială a indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă.
