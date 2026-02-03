Actualitate

Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională

Ioana Oprean

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Neplata primei zile de concediu medical în România: Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională

Avocatul Poporului a anunțat, marți, 3 februarie 2026, că a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale în România.

Avocatul Poporului arată în sesizare că prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în sistemul de sănătate contravin prevederilor constituţionale, ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul securităţii juridice şi al previzibilităţii normei, art. 34 privind ocrotirea sănătăţii, art. 44 privind dreptul de proprietate private şi art. 47 referitor la protecţia socială a cetăţenilor, precum şi art. 115 alin. (6).

În document se face trimitere către jurisprudenţa recentă a CCR prin care s-a reţinut că, pentru a beneficia de asigurare de sănătate, trebuie plătită o „primă” de asigurare, denumită contribuţia de asigurări sociale de sănătate, care are o destinaţie specială, iar sumele rezultate se constituie venit la Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Astfel, plata contribuţiei garantează persoanei în cauză, salariat şi/sau pensionar, calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate.

„Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident şi asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu se realizează pe baza participării obligatorii la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, se menţionează în sesizare, potrivit economica.net.

„Destinaţia precisă a contribuţiilor de sănătate creează un drept de creanţă socială al cetăţeanului asupra fondului respectiv. Atunci când statul colectează resurse sub titlu de contribuţii de sănătate obligatorii, dar refuză plata primei zile de concediu medical, acesta operează practic o deturnare de scop a fondurilor, deoarece sumele încasate cu titlu de asigurare nu se mai regăsesc în prestaţia de protecţie oferită asiguratului. Această conduită transformă contribuţia de asigurări sociale dintr-o sumă cu destinaţie specială într-un impozit mascat, fără o contraprestaţie corelativă, încălcând astfel însăşi raţiunea existenţei FNUASS. Or, dacă natura juridică a contribuţiei la sănătate este una specială (cu destinaţie precisă), atunci orice limitare de la un drept, în condiţiile în care cota de contribuţie rămâne neschimbată, poate fi interpretată ca o încălcare a protecţiei sociale, dar şi a unui drept patrimonial corelativ contribuţiilor plătite”, se argumentează în document.

Avocatul Poporului indică şi nerespectarea dreptului de proprietate private, având în vedere natura patrimonială a indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026

Mif Lorena

Publicat

acum 11 minute

în

3 februarie 2026

De

Înmatriculările de autoturisme noi, în prăbușire în România: Cu cât au scăzut în ianuarie 2026 În prima luna a anului 2026 înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit. În comaprație cu ianuarie 2025, acestea au scăzut cu o treime. Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, în ianuarie 2026, înmatriculările […]

Citește mai mult

Actualitate

Este oficial: Alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în avans în februarie 2026. Când se fac plățile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

3 februarie 2026

De

Alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în avans în februarie 2026 Beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că 8 februarie 2026, ziua obișnuită de plată, cade într-o zi de duminică, a confirmat, marți, 3 februarie 2026, Agenția Națională pentru […]

Citește mai mult

Actualitate

Sindicaliștii Sanitas se pregătesc pentru GREVĂ GENERALĂ în Sănătate și Asistență socială: Nemulțumiri față de măsurile Guvernului Bolojan

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

3 februarie 2026

De

Sindicaliștii Sanitas se pregătesc pentru GREVĂ GENERALĂ în Sănătate și Asistență socială: Nemulțumiri față de măsurile Guvernului Bolojan Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuțiile pentru exceptarea Sănătății și Asistenței sociale de la măsura intenționată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii și pentru blocarea oricăror măsuri care ar […]

Citește mai mult