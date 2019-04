Național Sebiș – Unirea Alba Iulia 3-0 (1-0) | Arădenii, la prima victorie din 2019, aiudeanul S. Szekely – dublă

În disputa dintre “specialistele remizelor”, Național Sebiș a învins pe Unirea Alba Iulia, scor 3-0 (1-0), obținând primul succes din retur. Dubla aiudeanului S. Szekely (45, 87) și reușita lui Vereș (79), au conturat un succes clar al arădenilor, împotriva unei formații măcinată de accidentări.

Național Sebiș câștigă întâia oară sub comanda lui Todea, precedentul succes înregistrându-se în noiembrie, în urmă cu aproape 5 luni, tot cu o echipă din Alba, 2-1 cu CS Ocna Mureș, rup

d seria celor 8 jocuri fără succes.

*1-0, MIN. 45: aiudeanul S. Szekely, fost jucător al Unirii și Performanței Ighiu, a deschis scorul, cu un șut din 13 metri, la colțul lung

*2-0, MIN. 79: Mateucă execută slab, pe mijloc penalty-ul, Sporea respinge, iar Vereș urmărește și marchează: 2-0!

*3-0, MIN. 87: Susan pasează filtrant, Szekely scapă singur, driblează și portarul și înscrie

*Bicheși: “Am rezistat doar o repriză”

“Am venit la acest meci cu gândul să scoatem cât mai mult, cu toate că ne-am deplasat în ziua jocului. Datorită drumului, am ajuns la stadion doar cu o oră înainte de începutul partidei. Din păcate am rezistat doar o repriză, nu am putut duce până la capăt acest meci cu un ritm bun, care să ne apropie un rezultat favorabil. Am greșit foarte mult pe fază defensivă, nu am reușit în prima repriză, când am fost proaspeți, să marcăm, și până la urmă am cedat. Sebișul mi s-a părut o echipă foarte motivată, au reușit să marcheze chiar în ultimul minut înainte de pauză. Îi felicit pentru modul în care și-au disputat punctele astăzi.”, a declarat Adrian Bicheși pentru www.sportarad.ro



Min. 1: A început partida de pe „Crișana” din Sebiș, gazdele sunt în albastru, oaspeții în alb. Sunt aproximativ 150 de oameni la meci

Min. 3: Pe o contră rapidă, Petculescu combină cu Szekely, ultimul trimite pe lângă poartă din poziție centrală

Min. 4: Pasă lungă a lui Mardare pentru Matei, fundașul stânga al Unirii așează balonul la 13 metri lui Selagea, care trage puțin pe lângă colțul lung

Min. 13: Mateucă e centrat bine de pe dreapta, dar arbitrul dă fault în atac la Szekely, care era pregătit să marcheze

Min. 20: Petruse a centrat de pe stânga, iar Boboia a finalizat defectuos pe lângă din careu

Min. 23: Susan centrează șutat de pe stânga, Matei respinge salvator din fața porții

Min. 31: Șut Ember de la 25 de metri pe direcția portarului

Min. 36: Ocazie mare Unirea! David trece scurt de Onuțan în 7 metri, dar e contrat în momentul șutului de Forisz și mingea ușor deviată e reținută de Horvat

Min. 42: Cartonaș galben pentru Mazilu

Min. 45: GOL Sebiș! Ember a centrat de pe stânga pe colțul, aici a apărut Pop, care i-a așezat balonul lui Szekely și fostul utist înscrie de la 13 metri cu un șut plasat la colțul lung

Min. 46: S-a reluat meciul cu două schimbări la oaspeți: Ies Petruse și Boboia și intră Tat și Roman

Min. 49: Cartonaș galben pentru Potopea

Min. 50: Ember trage puțin peste poartă dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri

Min. 56: Galben pentru Pop

Min. 60: Horvat respinge o lovitură liberă bătută de Selagea, mingea rămâne în atac, Mardare centrează și el, portarul Sebișului se bagă sub mingea care iese însă în afara cadrului porții

Min. 64: Dublă schimbare la Sebiș: Au intrat Vereș și Teședan în locurile lui Ciochină și Petculescu

Min. 67: Ocazie mare pentru Sebiș. Szekely îl lobează pe Sporea din 11 metri, dar mingea lovește transversala

Min. 70: Unirea domină ușor teritorial partida, dar fără ocazii importante de gol

Min. 78: Penalty pentru Sebiș! După un corner bătut de Ember, centralul vede un henț al unui alba-iulian dintr-un buchet de jucători

Min. 79: GOL Sebiș! Mateucă execută slab, pe mijloc penalty-ul, Sporea respinge, iar Vereș urmărește și marchează: 2-0!

Min. 85: Schimbare la Alba Iulia: intră Zsigmond în locul lui Mazilu

Min. 87: GOL Sebiș! Susan pasează filtrant, Szekely scapă singur, driblează și portarul și înscrie

Min. 88: Schimbare la Sebiș: Intră Lezeu în locul lui Ember

Min. 89: Szekely trimite un lob de la 35 d emetri, milimetric peste poartă

Echipe

Național: Gakos – Pop, Onuțan, Forizs, Dărăban – Ciochină, Ember – Mateucă, Petculescu, Susan – S. Szekely. Antrenor Cristian Todea.

Unirea: Sporea – Mazilu (85, Zsigmond), Mardare, Potopea, Ad. Matei – Boboia (46, L. Roman), Al. Giurgiu, De Marco, Petruse (46, Tat) – Selagea – An. David; rezerve Sîntoma, M. Codrea, Haj, V. Domșa. Antrenori Adrian Bicheși, Marcel Rusu și Raul Oargă.

Arbitri N. Kemeneș, D. Lar (ambii Baia Mare), R. Pascu (Satu Mare) *Observatori: L. Glogoviceanu (Reșița), M. Ștefan (Orăștie).