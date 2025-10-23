Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie, la sediul primăriei
În conformitate cu prevederile art. VII alin. (3) lit. a) din OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. VII alin. (7) din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.
Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment Monitorizare servicii publice, Energetic este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
– condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
– verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior, pe baza documentelor conținute de dosarele de concurs (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
– proba scrisă: 24.11.2025, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– interviul: – se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;
– data și ora susţinerii probei interviului se va afișa pe site-ul instituției, www.aiud.ro, precum și la afișier, odată cu afișarea rezultatului probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 23.10.2025 – 11.11.2025 (ora 16:00).
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul instituției www.aiud.ro.
Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro; persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.
