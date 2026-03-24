Modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia: Ce se schimbă

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 26 martie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 aprilie 2026.

Propunerile de modificare sunt următoarele:

a) Se transformă un post vacant de muncitor necalificat, studii G, treapta I din Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân -Direcția întreținere și administrare domeniul public și privat aflată în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, într-un post vacant de îngrijitor câini în adăposturi, cod COR 962201, studii G.

b) Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat, din cadrul Compartimentului relații internaționale, parteneriate,inovare urbană în consilier, clasa I, gradul profesional principal.

c) Se transformă funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, ocupat, din cadrul Compartimentului cadastru-Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură, în consilier, clasa I, gradul profesional superior.

d) Se transformă funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, ocupat, din cadrul Compartimentului administrare parcări-Serviciul contracte, patrimoniu în inspector, clasa I, gradul profesional principal.

e) Se transformă funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, ocupat, din cadrul Compartimentului activitate comercială – Direcția generală poliția locală a municipiului Alba Iulia, în polițist local, clasa I, gradul profesional superior.

Este nevoie de stabilirea salariului prin asimilarea salariului pentru postul de îngrijitor câini în adăposturi, cod COR 962201, studii G în același cuantum cu cel pentru postul de muncitor necalificat I prevăzut în anexa din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.3/27.01.2025 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu luna ianuarie 2025.

Propnnerile de modificare se fac luând în considerare:

-referatul de specialitate nr.29809/11.03.2026, al domnului Bereș Vasile, având funcția publică de conducere de șef serviciu Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân -Direcția întreținere și administrare domeniul public și privat aflată în Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

-referatul de specialitate nr. 16542/12.02.2026 al Serviciului resurse umane-administrativ aflat în Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia;

-raportul final nr.35293/20.03.2026 al examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, organizat în data de 19.03.2026;

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI