Rămâi conectat

Actualitate

Misiune infernală pentru primari. Guvernul cere eficientizarea autorităților publice locale pentru a grăbi procesul de descentralizare

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 16 minute

în

Misiune infernală pentru primari. Guvernul cere eficientizarea autorităților publice locale pentru  grăbirea procesulul de descentralizare

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a pus în transparenţă decizională, printr-un document, propunerile reformei administrative care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului. Acesta propune reglementări fiscal-bugetare menite să consolideze sustenabilitatea financiară a României prin reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor administrațiilor locale, informează Agerpres. Primarii vor avea o misiune infernală.

Citește și: Primarii din țară convocați de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce bani vor mai primi UAT-urile pentru derularea proiectelor prin programul „Anghel Saligny”

Ministerul Dezvoltării îmbunătăţeşte procesul de descentralizare pentru comunităţile locale, consolidează autorităţi publice locale şi centrale eficiente şi vine în sprijinul sustenabilităţii financiare al acestora – a anunţat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Acesta a adăugat că, ministerul a publicat, în transparenţă decizională, propunerile privind eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul.

După cum este cunoscut, ministrul dezvoltării, Cseke Attila, în prezenţa prim-ministrului Ilie Bolojan, a avut cinci întâlniri cu reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul cărora au fost dezbătute propunerile de măsuri privind reforma administraţiei publice locale, propuse de Guvern.

Reforma administrativă prevede măsuri pentru colectarea taxelor şi impozitelor în vederea asigurării echităţii sociale şi a sustenabilităţii financiare a administraţiilor publice locale, eficientizarea autorităţilor, o disciplină financiară mai bună şi măsuri care sporesc procesul de descentralizare.

Proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale a fost publicat, astăzi, în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Pet Shop-urile, o amintire urâtă. Prima lege europeană care interzice vânzarea câinilor și pisicilor în magazine a fost adoptată

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 46 de minute

în

11 august 2025

De

Pet Shop-urile, o amitire urâtă. Prima lege care interzice vânzarea câinilor și pisicilor în magazine a fost adoptată de Uniunea Europeană Primul cadru legislativ unitar, care conține un set denorme comune privind protecția câinilor și pisicilor în Uniunea Europeană, a fost adoptat. Vânzarea câinilor și pisicilor în pet shop-uri este interzisă! Europarlamentarul Gabriela Firea subliniază, […]

Citește mai mult

Actualitate

Bacalaureat 2025: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română din sesiunea a doua. Câți candidați din Alba sunt înscriși

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 august 2025

De

Bacalaureat 2025: Astăzi, proba scrisă la Limba și literatura română din sesiunea a doua. Candidații din Alba Astăzi, luni, 11 august 2025, de la ora 9.00, este programată proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul sesiunii a doua a Bacalaureatului. În județul Alba sunt înscriși 447 de candidați, din care urmează să susțină […]

Citește mai mult

Actualitate

Ajutoare sociale 2025 | O parte din ajutorul social, reținut de autorităţile locale, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local

Publicat

acum 2 ore

în

11 august 2025

De

O parte din ajutorul social ar putea fi reținut de autorităţile locale, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local Guvernul pregătește modificări legislative prin care autoritățile locale vor putea bloca o parte din ajutorul social primit de beneficiari în cazul în care aceștia au datorii la bugetul local. Măsura face parte dintr-un pachet de reforme […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 16 minute

Misiune infernală pentru primari. Guvernul cere eficientizarea autorităților publice locale pentru a grăbi procesul de descentralizare

Misiune infernală pentru primari. Guvernul cere eficientizarea autorităților publice locale pentru  grăbirea procesulul de descentralizare Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a...
Actualitateacum 46 de minute

Pet Shop-urile, o amintire urâtă. Prima lege europeană care interzice vânzarea câinilor și pisicilor în magazine a fost adoptată

Pet Shop-urile, o amitire urâtă. Prima lege care interzice vânzarea câinilor și pisicilor în magazine a fost adoptată de Uniunea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 12 ore

Veta Biriș, doamna muzicii populare din Alba, își aniversează ziua de naștere: Celebra interpretă împlinește 75 de ani

Veta Biriș, doamna muzicii populare din Alba, își aniversează ziua de naștere: Celebra interpretă împlinește 76 de ani Veta Biriș,...
Ştirea zileiacum 14 ore

VIDEO | Un gălățean de 44 de ani, câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”: Gigantul de la Ecoagrotec Trans a strâns cel mai mare punctaj din partea juriului

Un gălățean de 44 de ani, câștigătorul trofeului ”Best Truck of the show TTA 2025”: Gigantul de la Ecoagrotec Trans...

Curier Județean

Curier Județeanacum 49 de secunde

11 august 2025 | Intervenția la conducta de alimentare cu apă din Alba Iulia, AMÂNATĂ din motive tehnice

11 august 2025 | Intervenția la conducta de alimentare cu apă din Alba Iulia, AMÂNATĂ SC APA CTTA SA ALBA...
Curier Județeanacum o oră

Mobilier școlar nou pentru Liceul Tehnologic Jidvei: Procedură de achiziție reluată

Mobilier școlar nou pentru Liceul Tehnologic Jidvei: O nouă procedură de achiziție Primăria Jidvei a lansat, vineri, 8 august 2025,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 23 de ore

Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025

Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025 Peste 60% dintre contribuabilii din comuna...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerară stă înscris ”S-a stins lumina lumii”

11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la...
Opinii - Comentariiacum 3 ore

Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox

Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, s-a născut în ținutul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea