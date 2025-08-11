Misiune infernală pentru primari. Guvernul cere eficientizarea autorităților publice locale pentru a grăbi procesul de descentralizare

Misiune infernală pentru primari. Guvernul cere eficientizarea autorităților publice locale pentru grăbirea procesulul de descentralizare

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a pus în transparenţă decizională, printr-un document, propunerile reformei administrative care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului. Acesta propune reglementări fiscal-bugetare menite să consolideze sustenabilitatea financiară a României prin reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor administrațiilor locale, informează Agerpres. Primarii vor avea o misiune infernală.

Ministerul Dezvoltării îmbunătăţeşte procesul de descentralizare pentru comunităţile locale, consolidează autorităţi publice locale şi centrale eficiente şi vine în sprijinul sustenabilităţii financiare al acestora – a anunţat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Acesta a adăugat că, ministerul a publicat, în transparenţă decizională, propunerile privind eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul.

După cum este cunoscut, ministrul dezvoltării, Cseke Attila, în prezenţa prim-ministrului Ilie Bolojan, a avut cinci întâlniri cu reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul cărora au fost dezbătute propunerile de măsuri privind reforma administraţiei publice locale, propuse de Guvern.

Reforma administrativă prevede măsuri pentru colectarea taxelor şi impozitelor în vederea asigurării echităţii sociale şi a sustenabilităţii financiare a administraţiilor publice locale, eficientizarea autorităţilor, o disciplină financiară mai bună şi măsuri care sporesc procesul de descentralizare.

Proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale a fost publicat, astăzi, în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

