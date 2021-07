Mircea Hava despre Alba Iulia azi: „A ajuns pe harta orașelor mizere!”

Europarlamentarul Mircea Hava, fost primar al municipiului Alba Iulia, a declarat recent că acțiunile din cele 9 luni de când la primărie s-a instalat o nouă echipă au pus „Alba Iulia pe harta orașelor mizere!” Și totul din concepția noilor edili că trebuie să oprescă tot ce s-a făcut înainte, sub suspiciunea eronată că s-ar fi făcut matrapazlâcuri. Primul atacat a fost transportul public local despre care s-a creat în anii anterior un adevărat folclor cum că ar fi un instrument de sifonare a bugetului local.

„Criza transportului a fost creată artificial pentru că unii, cei noi, au crezut că cine știe ce se întâmplă acolo. Dar am avut acolo o controale peste controale care cum au venit, așa au plecat, am avut procese toate câștigate…

Pentru că în ciuda folclorului bine manipulat de adversari, noi am avut o relație dură cu Societatea de Transport Public Alba Iulia și am decontat doar serviciile prestate. (…) Am creat un sistem de transport care a fost model pentru multe alte orașe și care trebuia să crească. Am scris și câștigat pentru asta proiectul pentru achiziția autobuzelor electrice” (cu care se laudă actualul primar). În schimb avem o reducere a programului de transport ceea ce a creat nemulțumirea cetățenilor din Pâclișa, Micești, Oarda, Bărăbanț care cer reintroducerea curselor scoase și a tuturor utilizatorilor din Alba Iulia care, din cauza măririi intervalului dintre curse (pe motive de economie, care economie nu a mai apărut ca problemă la aporbarea deplasării a 8, nu 2, nu, 3, nu 4 ci OPT, persoane la Turnitz în Austria pentru a se uita la niște capace de canal, oricum deja știute) stau acum înghesuiți pe căldură ca sardelele în autobuze, în condițiile în care pandemia de COVID 19 nu s-a terminat!

„Pot să întreb ce s-a întâmplat cu proiectele pe fonduri europene de zeci de milioane de euro pe care le-am lăsat în urmă când am plecat din primărie?, continuă Mircea Hava. Ce-o să-mi spuneți? Blocurile alea care parcă sunt făcute la miezul nopții? Nu știu, ăia erau beți, chiori?… Nu știu dacă le va recepționa cineva. Atenție, sunt bani europeni acolo! Atât am să le spun: Atenție, sunt bani europeni! Și eu nu mă joc cu banii europeni, așa cum nu m-am jucat niciodată! Și nu ameninț pe nimeni”, continuă el referindu-se la lucrările de reabilitare energetică a unor blocuri din Alba Iulia, lucrări prost efectuate și care au declanșat un val de nemulțumiri ale „beneficiarilor” de la ploaia care le-a pătat tavanele, la spuma prost pusă, la polistirenul așezat în valuri…

„Nu sunt mulțumit când văd cum Cetatea se transformă în talcioc. Ea trebuie întreținută zilnic și exploatată cu cap. Ea are încă nevoie de multe lucruri și am lăsat în urmă proiecte și pentru asta. (…) În ce privește problema gunoiului, e treaba primarului să găsească soluții, nu să se scuze. Depozitul pentru deșeuri inerte trebuia făcut deja și sunt destule locuri care se pretează. De ce nu l-am făcut noi? Pentru că nu era atunci nevoie. Aveam unde să le ducem, iar crearea unui alt depozit ar fi crescut tarifele”. Dar acum condițiile de la CMID Galda de Jos sunt altele. „Mai mult, nu trebuia oprit proiectul cu containere îngropate. Dar trebuie să citești, să înțelegi de ce unele lucruri trebuie făcute. Nu doar să tot tai fără să pui nimic în loc. Una peste alta problemele au fost create. Alba Iulia a ajuns pe harta orașelor mizere și oamenii au dreptate să fie nemulțumiți”.