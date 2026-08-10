Minoră din Sebeș, hărțuită și amenințată de un bărbat căsătorit: Cei doi s-ar fi cunoscut într-o perioadă în care consumau, împreună, droguri și au avut o relație. Ordin de protecție emis pe numele acestuia

Judecătoria Sebeș a admis, printr-o sentință civilă pronunțată la 24 iulie 2026, cererea de emitere a unui ordin de protecție în favoarea unei minore, hărțuită și amenințată timp de mai multe luni de un bărbat căsătorit, care încerca să o determine să continue o relație cu el. Instanța a dispus măsuri valabile 12 luni, până la 24 iulie 2027.

Potrivit dosarului, cei doi s-au cunoscut la finalul anului 2023 sau începutul lui 2024, în contextul consumului de droguri – cannabis și substanțe cu efect psihoactiv de tip „cristal”. Timp de aproximativ un an, minora s-a deplasat la domiciliul bărbatului, singură sau însoțită de alți consumatori.

Ulterior, între cei doi s-a dezvoltat o relație limitată la atingeri și sărutări, fără raporturi intime. Minora a declarat că, în timp, bărbatul a devenit obsedat de ea și că i-a declarat sentimente inclusiv în fața propriei soții, motiv pentru care a decis să pună capăt relației.

Din acel moment, potrivit constatărilor instanței, bărbatul a continuat să o urmărească, să o sune zilnic indiferent de oră și să se prezinte la locuința ei, amenințând-o permanent și pretinzând suma de 30.000 de lei pentru a o lăsa în pace.

Situația a culminat la 19 iulie 2026, când fata a ieșit la plimbare cu o prietenă. A fost urmărită de bărbat, care a insistat să rămână să discute, iar la refuzul ei a prins-o ferm de ceafă, în plină stradă, în prezența unei alte persoane.

Cercetat penal pentru hărțuire

În fața instanței, bărbatul a recunoscut că a căutat-o în mod repetat pe minoră și că i-a cerut bani sub formă de constrângere, invocând o pretinsă datorie contractată în perioada relației. A admis că este dispus oricând să renunțe la aceasta dacă tânăra ar accepta reluarea relației.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș a arătat că bărbatul are calitatea de inculpat într-un dosar penal pentru infracțiunea de hărțuire. Instanța a reținut că faptele întrunesc mai multe forme de violență, urmărirea repetată, amenințările, hărțuirea prin mesaje și apeluri și, în final, actul de violență fizică din 19 iulie – și a apreciat că starea de pericol pentru victimă este reală, având în vedere diferența mare de vârstă, calitatea de consumator de substanțe psihoactive a agresorului și persistența comportamentului acestuia în timp.

Judecătoria Sebeș a obligat bărbatul să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de victimă și de 25 de metri față de locuința acesteia, până la data de 24 iulie 2027, i-a interzis orice formă de contact, inclusiv telefonic, și l-a obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere pe toată durata ordinului. Bărbatul mai are obligația de a urma lunar consiliere psihologică și de a se prezenta periodic la secția de poliție competentă.

Instanța a atras atenția că nerespectarea oricărei măsuri dispuse constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Totodată, pârâtul a fost sancționat în ședință cu o amendă judiciară de 500 de lei, pentru că a intervenit necuviincios în timp ce procurorul punea concluzii, și a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare. Hotărârea a fost contestată, de către bărbat, cu apel.

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