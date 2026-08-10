Turismul din Alba, în urma plutonului din Regiunea Centru: Problematice, numărul redus de turiști, dar și cât de puțin poposesc aceștia în județ

Regiunea Centru a înregistrat în luna mai 2026 peste 267.600 de sosiri turistice, cu o creștere semnificativă față de aprilie, în timp ce județul Alba a raportat o revenire puternică față de luna precedentă, dar o scădere comparativ cu mai 2025. Datele statistice arată o evoluție mixtă a turismului: regiunea a avut o ușoară creștere anuală a numărului de turiști, în timp ce Alba a consemnat diminuări atât la sosiri, cât și la înnoptări.

Peste 267.000 de turiști au ajuns în Regiunea Centru în luna mai 2026

În structurile de primire turistică din Regiunea Centru au fost înregistrate, în mai 2026, 267.618 sosiri, reprezentând 23,9% din totalul sosirilor la nivel național. Comparativ cu luna aprilie, numărul turiștilor a crescut cu 36,6%, ceea ce indică o intensificare importantă a activității turistice odată cu începutul sezonului de primăvară-vară.

Față de mai 2025, creșterea a fost însă modestă: 1.696 de persoane, respectiv 0,6%.

Județul Brașov continuă să fie principalul pol turistic al regiunii, cu 106.068 de sosiri, adică 39,6% din totalul regional. La polul opus se află Covasna, cu 15.244 de sosiri, echivalentul a 5,7% din total.

Alături de Brașov, cele mai multe sosiri au fost înregistrate în Sibiu – 53.732, și Mureș – 51.531. Alba a ocupat o poziție intermediară, cu 23.353 de turiști, în timp ce Harghita a raportat 17.690 de sosiri.

Hotelurile rămân principala opțiune de cazare

Hotelurile au concentrat cea mai mare parte a fluxului turistic regional. Din totalul de 267.618 sosiri, 160.637 au fost înregistrate în hoteluri, ceea ce reprezintă 59,3% din total.

Au urmat apartamentele și camerele de închiriat, cu 30.357 de sosiri, pensiunile turistice – 28.550, și pensiunile agroturistice – 26.608.

În regiune au mai fost înregistrate 6.848 de sosiri în vile turistice, 3.282 în cabane și 2.845 în moteluri.

Structura datelor indică astfel o predominanță clară a unităților hoteliere, dar și o pondere importantă a formelor alternative de cazare, în special apartamentele și camerele de închiriat și pensiunile.

Aproape jumătate de milion de înnoptări în Regiunea Centru

În ceea ce privește înnoptările, structurile turistice din Regiunea Centru au înregistrat în mai 492.332 de înnoptări, reprezentând 22,8% din totalul național.

Față de aprilie, numărul înnoptărilor a crescut cu 40,9%, însă comparativ cu mai 2025 s-a înregistrat o scădere de 0,8%.

Hotelurile au cumulat 57,9% din totalul înnoptărilor, fiind urmate de apartamente și camere de închiriat, cu 12,2%, pensiuni agroturistice – 10,9%, și pensiuni turistice – 10,4%.

Alba: creștere puternică față de aprilie, dar minus față de 2025

În județul Alba, luna mai a adus 23.353 de sosiri turistice în unitățile de cazare cu minimum 10 locuri-pat. Numărul este cu 7.481 mai mare decât în aprilie, ceea ce înseamnă o creștere de 47,1% într-o singură lună.

Comparativ cu mai 2025, situația este însă mai puțin favorabilă. Alba a înregistrat cu 1.912 turiști mai puțin, respectiv o scădere de 7,6%.

Cei mai mulți turiști au fost cazați în hoteluri, care au atras 10.028 de persoane, adică 42,9% din totalul județean. Pensiunile agroturistice au ocupat locul al doilea, cu 5.131 de sosiri, reprezentând 22%, urmate de apartamente și camere de închiriat – 3.167, și pensiuni turistice – 2.518.

Hotelurile sunt și categoria care a avut o evoluție pozitivă față de mai 2025, înregistrând cu 460 de turiști mai mult. În schimb, apartamentele și camerele de închiriat au pierdut 1.201 sosiri, pensiunile turistice 553, iar pensiunile agroturistice 379.

Și înnoptările din Alba au scăzut anual

În luna mai 2026, turiștii cazați în județul Alba au generat 39.800 de înnoptări. Față de aprilie, indicatorul a crescut cu 11.446 de înnoptări, respectiv 40,4%.

Comparativ cu mai 2025, însă, numărul înnoptărilor a scăzut cu 2.297, echivalentul unei diminuări de 5,5%.

Hotelurile au fost singura categorie importantă care a înregistrat o creștere anuală atât la sosiri, cât și la înnoptări. În hotelurile din Alba s-au realizat 16.234 de înnoptări, cu 1.450 mai multe decât în mai 2025.

Cele mai mari scăderi ale înnoptărilor au fost consemnate în apartamente și camere de închiriat, cu 1.537 mai puține, pensiunile agroturistice, cu 1.417 mai puține, și pensiunile turistice, cu 620 mai puține.

Durata medie a sejurului în județ a fost de 1,70 zile, ușor peste nivelul de 1,67 zile consemnat în mai 2025.

Turiștii români domină piața din Alba

Piața turistică din Alba rămâne dominată de turiștii români. În mai 2026, aceștia au reprezentat 81,4% din totalul turiștilor, respectiv 19.003 persoane.

Turiștii străini au totalizat 4.350 de persoane, reprezentând 18,6% din totalul județean.

Datele pentru primele cinci luni ale anului arată însă că ponderea turiștilor străini este mai redusă. În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, Alba a primit 77.376 de turiști, dintre care 67.149 români, adică 86,8%, și 10.227 străini, respectiv 13,2%.

Un element pozitiv este că numărul turiștilor străini din primele cinci luni a crescut cu 287 de persoane față de aceeași perioadă din 2025.

Primele cinci luni: Alba este încă sub nivelul din 2025

Privită în ansamblul primelor cinci luni ale anului, evoluția turismului din județul Alba rămâne negativă.

În perioada ianuarie–mai 2026 au fost înregistrați 77.376 de turiști, cu 5,1% mai puțini decât în perioada similară din 2025, când au fost raportate 81.576 de sosiri.

Și în cazul înnoptărilor se menține aceeași tendință. Județul a înregistrat 136.051 de înnoptări, cu 5,1% mai puține decât cele 143.409 consemnate în primele cinci luni ale anului trecut.

Durata medie a sejurului s-a menținut însă stabilă, la 1,76 zile, același nivel înregistrat în perioada similară din 2025.

Gradul de ocupare a crescut față de aprilie, dar este sub cel de anul trecut

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din județul Alba a ajuns în mai 2026 la 16,3%, față de 12% în aprilie. Creșterea lunară este, așadar, evidentă, însă indicatorul rămâne sub nivelul de 17,7% înregistrat în mai 2025.

Alba se situează, de asemenea, sub media regională de 25% și sub media națională de 25,7%.

În Regiunea Centru, cele mai ridicate valori ale gradului de utilizare în luna mai au fost raportate în Covasna – 41,1%, Mureș – 32,2% și Sibiu – 27,6%. Brașovul a avut un indice de 22,7%, Harghita 19,2%, iar Alba s-a situat la 17,7% în tabelul regional, respectiv 16,3% în datele județene raportate separat.

Problema nu este doar numărul turiștilor, ci și cât timp rămân în Alba

Cifrele arată că Alba are încă un handicap important în competiția turistică regională: nu doar atragerea turiștilor contează, ci și prelungirea șederii acestora.

În luna mai, la nivelul Regiunii Centru, înnoptările au crescut cu 40,9% față de aprilie, în timp ce sosirile au crescut cu 36,6%. Comparativ cu mai 2025, însă, înnoptările regionale au fost în scădere cu 0,8%, semn că dinamica turistică nu este neapărat sinonimă cu o creștere a duratei sejururilor.

Pentru Alba, provocarea este evidentă: județul are obiective turistice, zone montane, patrimoniu istoric și cultural și o ofertă diversificată de cazare, dar trebuie să transforme mai eficient vizita de o zi sau de un weekend într-un sejur de mai multe nopți.

Brașovul domină, Alba încă își caută locul

Diferența dintre Alba și liderul regional este greu de ignorat. Cele 106.068 de sosiri din Brașov sunt de peste patru ori mai multe decât cele din Alba.

Chiar și Sibiu și Mureș au atras fiecare mai mult de 50.000 de turiști într-o singură lună, în timp ce Alba a rămas la 23.353.

Totuși, comparația nu trebuie privită exclusiv ca o veste proastă. Alba se află într-o zonă cu un potențial turistic ridicat, iar ponderea pensiunilor agroturistice și a altor forme alternative de cazare indică existența unei oferte care poate susține o dezvoltare mai puternică a turismului experiențial.

Provocarea pentru județ nu mai este doar să atragă turiști, ci să-i convingă să rămână.

Cifrele-cheie pentru Alba – mai 2026

*23.353 sosiri în structurile de cazare;

*aproximativ 8,7% din totalul sosirilor din Regiunea Centru;

*10.028 sosiri în hoteluri;

*5.131 sosiri în pensiuni agroturistice;

*3.167 sosiri în apartamente și camere de închiriat;

*2.518 sosiri în pensiuni turistice;

*indice de utilizare netă a locurilor de cazare: 17,7%;

*în mai 2025, indicele județului era de 16,3%;

*media regională în mai 2026: 25%.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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