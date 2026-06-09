Minor de 12 ani, din Șibot, cercetat de polițiști: A condus mașina familiei, fără acordul părinților și fără permis, pe raza comunei

Un minor de 12 ani, din Șibot, este cercetat de polițiști după ce a condus mașina familiei, fără acordul părinților și fără permis, pe raza comunei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 iunie 2026, în jurul orei 20.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au fost sesizați cu privire la faptul că un minor ar fi condus un autoturism pe strada 1 Mai din comuna Șibot.

Polițiștii deplasați la fața locului au identificat autoturismul în cauză, iar din cercetările efectuate a reieșit că, un minor, în vârstă de 12 ani, din comuna Șibot, ar fi luat, fără acordul părinților, autoturismul acestora și l-ar fi condus, fără a avea permis de conducere, pe raza comunei.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.

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