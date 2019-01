Ministrul Sănătății: Nu există scăderi de venituri ale personalului medical; sunt categorii de personal cărora le cresc salariile

Aplicarea prevederilor Ordonanţei 114 nu duce la scăderi de venituri salariale ale personalului medical şi auxiliar, transmite ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

“Pentru astăzi am solicitat o întâlnire cu cele două mari federaţii sindicale din sănătate – Sanitas şi Solidaritatea. Am avut prima rundă de discuţii privitoare la problemele pe care sindicatele le ridică legate de aplicarea Ordonanţei 114. A fost o discuţie constructivă, am luat act de problemele pe care sindicatele le-au ridicat, unele dintre aceste probleme pot fi rezolvate, legate de interpretarea prevederilor ordonanţei, pentru clarificarea celorlalte probleme am stabilit o nouă întâlnire săptămâna viitoare, întâlnire la care vom prezenta şi noi anumite aspecte legate de această aplicare a Ordonanţei”, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, după întâlnirea cu reprezentanţi ai sindicatelor Solidaritatea şi Sanitas.

Ea a spus că s-a convenit cu sindicatele să se facă simulări pentru a vedea exact care sunt principalele nemulţumiri pe care le invocă sindicatele legate de prevederile ordonanţei şi a afirmat că vor exista runde de discuţii pentru a putea rezolva problemele care au apărut.

“Din punct de vedere al Ministerului Sănătăţii, aplicarea prevederilor Ordonanţei 114 nu duce la scăderi de venituri, dimpotrivă, aplicarea legii 153 merge înainte, sunt categorii de personal care nu au beneficiat de majorările salariale la nivelul medicilor şi asistenţilor medicali la nivelul 2022 cărora le cresc salariile şi implicit veniturile cu prevederile Legii salarizării”, a spus Pintea.

Ministrul a menţionat că discuţiile cu sindicatele au fost legate de personalul auxiliar, biologi, farmacişti, chimişti.

“Toate discuţiile au fost legate de personalul auxiliar şi personalul medical, farmacişti, biologi, chimişti, personalul medical, medici şi asistente medicale nu au nicio influenţă, ordonanţa nu are nicio influenţă asupra veniturilor acestor categorii de personal. Nu există scăderi de venituri prin aplicarea acestei ordonanţe”, a spus Pintea.

Ea a explicat că tariful orar pentru nivelul gărzilor se calculează la nivelul salariului de bază din ianuarie 2018, rămânând la acelaşi nivel, înainte de majorare. “Gărzile şi sporurile care se aplică la salariile de bază şi sporurile de condiţii rămân îngheţate la nivelul 2018, dar salariaţii cărora le rămân îngheţate sporurile beneficiază de majorările aferente legii salarizării”, a explicat ministrul.

Întrebată de ce se face raportarea la salariul dinainte de majorare, dacă în acest moment sunt alte salarii, ea a răspuns: “Ordonanţa 114 prevede îngheţarea sporurilor la nivelul decembrie 2018. (…)Este vorba de egalizarea unor venituri, pentru că toată lumea s-a plâns că în sănătate sunt discrepanţe foarte mari. Noi spunem că încet, încet vom ajunge la echilibrarea acestor venituri”.

La rândul său, preşedintele Federaţiei “Solidaritatea Sanitară” din România, Viorel Rotilă, a spus că în acest moment în cadrul discuţiilor dintre minister şi sindicate se încearcă identificarea problemelor.

“Am început o negociere pentru a rezolva problemele, suntem în faza în care încercăm să stabilim împreună care sunt problemele şi să ajungem să recunoaştem. Există o serie de probleme şi veştile proaste, din nefericire, nu se limitează la cele la care credeam noi, după cum constatăm. De exemplu, tariful orar pentru gărzile suplimentare ale medicilor va rămâne cel din 2018, în condiţiile în care noi speram să treacă la raportarea din baza actuală”, a spus Rotilă.

El a adăugat că sporurile de tură pentru toate categoriile nu se raportează la noul salariu de bază, nici sporurile pentru zilele de sâmbătă şi duminică.

“Suntem în situaţia în care discutăm despre existenţa sau absenţa unei probleme şi nu vă ascundem că trebuie să facem împreună şi câteva calcule suplimentare pentru a avea o analiză concretă a impactului. Să nu ne trezim în situaţia în care în februarie iarăşi salariaţii când văd fluturaşul sunt nemulţumiţi că estimările nu au fost cele adecvate”, a punctat Rotilă.

El a precizat că Federaţia Solidaritatea a strâns semnături pentru un protest public şi a afirmat că, atâta timp cât se poartă negocieri, nu declanşează procedura de strângere a semnăturilor pentru o grevă. “Există o ameninţare (n.r. – a posibilităţii de a strânge semnături pentru grevă) şi încercăm să anulăm această stare de tensiune şi să găsim soluţii”, a spus Rotilă.

Următoarea întâlnire între sindicate şi Ministerul Sănătăţii va avea loc pe 15 ianuarie.