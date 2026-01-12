Rămâi conectat

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

în

De

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate

Radu Marinescu este acuzat că și-a plagiat peste jumătate din teza de doctorat în Drept, potrivit unui articol publicat de jurnalista Emilia Șercan în PressOne.

Conform analizei realizate, 56,68% din paginile tezei intitulate Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil ar conține fragmente preluate din lucrările altor autori. Este vorba despre 140 de pagini din totalul de 247 ale tezei de doctorat.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în anul 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, avându-l ca coordonator științific pe profesorul Ion Dogaru.

Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, cea mai mare parte a pasajelor incriminate provine din trei lucrări distincte, iar în unele cazuri blocurile de text preluate integral se întind pe până la 25 de pagini consecutive.

Contactat de PressOne, ministrul Justiției a respins acuzațiile, susținând că nu a încălcat regulile de redactare academică: „Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”.

FOTO: Facebook.

