Ministrul Finanțelor avertizează că 2027 ar putea fi mai dificil decât 2026: Și pensiile sunt vizate
Ministrul Finanțelor avertizează că 2027 ar putea fi mai dificil decât 2026: Și pensiile sunt vizate
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că România trebuie să mențină ritmul de reducere a deficitului bugetar și să abordeze cu prudență construcția bugetului pentru 2027, an pe care îl consideră posibil chiar mai dificil decât 2026.
Oficialul invocă presiunile generate de cheltuielile pentru apărare, salarii și pensii, datoria publică și diminuarea finanțării excepționale prin PNRR.
Într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, Nazare arată că deficitul bugetar a coborât după primele opt luni ale anului la 2,89% din PIB, de la 4,51% în perioada similară din 2025, în timp ce investițiile publice au depășit 97 de miliarde de lei.
„Datele la 8 luni reconfirmă că efortul demarat de guvernul Ilie Bolojan în vara anului trecut continuă să producă rezultate: deficitul bugetar a coborât la 2,89% din PIB, față de 4,51% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut. În termeni nominali, vorbim despre aproape 27 de miliarde de lei mai puțin deficit”, a transmis Alexandru Nazare.
Datele publicate de Ministerul Finanțelor indică un deficit de 59,42 miliarde de lei în perioada ianuarie-august 2026, comparativ cu 86,36 miliarde de lei în intervalul similar din 2025.
Ministrul susține că ajustarea bugetară nu a fost realizată prin sacrificarea investițiilor. Potrivit acestuia, investițiile publice au trecut de 97 de miliarde de lei, fiind cu aproximativ 25 de miliarde peste nivelul consemnat în primele opt luni ale anului trecut.
„Pentru o perspectivă de ansamblu asupra dimensiunii acestui efort: în doar 8 luni din 2026 am alocat investiții publice pentru susținerea economiei de 97 de miliarde de lei – aproape cât a cheltuit România pentru investiții în întreg anul 2023”, afirmă Nazare.
„Nu avem motive de relaxare”
Șeful Finanțelor avertizează însă că îmbunătățirea execuției bugetare nu justifică o relaxare a politicii fiscale.
„Acesta este modelul pe care trebuie să îl continuăm: mai puțină risipă, mai multă disciplină, mai multe investiții și o utilizare cât mai bună a banilor europeni. În continuare, nu avem motive de relaxare. Dacă nu vrem să continuăm să rostogolim datoria publică generațiilor următoare, consolidarea trebuie să continue obligatoriu”, a scris ministrul.
Una dintre problemele invocate este factura dobânzilor. Statul a cheltuit 42,05 miliarde de lei cu dobânzile în primele opt luni, cu 26,7% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.
„România plătește deja peste 42 de miliarde de lei pentru dobânzi în primele 8 luni ale anului. Este una dintre cele mai clare explicații pentru care credibilitatea fiscală și ratingul de țară nu sunt subiecte abstracte – ci sunt teme care ne afectează pe toți”, afirmă Nazare.
O parte importantă a mesajului este dedicată construcției bugetului pentru anul viitor. Ministrul avertizează că statul intră în 2027 cu o serie de obligații deja existente.
„Prudența, precauția și responsabilitatea sunt esențiale, într-un context în care România se confruntă cu multiple presiuni, iar anul viitor poate fi chiar mai dificil din punct de vedere bugetar decât 2026”, afirmă Nazare.
Printre presiunile enumerate se numără creșterea cheltuielilor pentru apărare, inclusiv investițiile finanțate prin instrumentul european SAFE, problemele structurale ale administrației publice, precum și revendicările privind recuperarea puterii de cumpărare după perioada în care salariile din sectorul public și pensiile nu au fost indexate.
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