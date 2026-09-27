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Video | Primul tunel forat construit pe o autostradă din România, finalizat pe Sibiu – Pitești: Când se deschide circulația

Bogdan Ilea

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Primul tunel forat construit pe o autostradă din România, finalizat pe Sibiu – Pitești: Când se deschide circulația

Constructorii au finalizat lucrările pe Secțiunea 4, Curtea de Argeș – Tigveni, pe Autostrada Sibiu – Pitești.

Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Sectorul are o lungime de 9,86 kilometri și include tunelul Curtea de Argeș, de 1,35 kilometri, primul tunel forat construit pe o autostradă din România. În perioada următoare vor fi testate instalațiile și echipamentele din tunel, după care va avea loc recepția lucrărilor. Potrivit oficialului, circulația pe acest tronson ar urma să fie deschisă în cursul lunii octombrie.

Mesajul integral publicat de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor este următorul: 

,,Veste foarte bună pe Autostrada Sibiu – Pitești: constructorii au finalizat lucrările pe Secțiunea 4, Curtea de Argeș – Tigveni.

Este un moment istoric pentru infrastructura rutieră din România. Tunelul Curtea de Argeș, cu o lungime de 1,35 km, este primul tunel forat construit pe o autostradă din România.

Urmează testarea instalațiilor și echipamentelor din tunel, iar apoi recepția lucrărilor pentru întregul sector de autostradă. Circulația va fi deschisă în cursul lunii octombrie.

Deși Secțiunea 4 este un sector relativ scurt, de 9,86 km, complexitatea lucrării a fost uriașă. Autostrada traversează un teren dificil, cu dealuri instabile și alunecări de teren care au trebuit consolidate și stabilizate în timpul șantierului.

Iar cifrele arată dimensiunea proiectului:

  • 1,35 km de tunel
  • 12 poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 2,5 km
  • 660 de grinzi de beton
  • 375.000 m³ de beton
  • 1,8 milioane m³ de pământ excavat
  • 550.000 m³ de umpluturi
  • 61 km de șanțuri
  • 120.000 de tone de asfalt
  • un nod rutier la Tigveni

Și poate cea mai importantă cifră: lucrările au fost finalizate cu 6 luni înainte de termenul contractual. Este un proiect extrem de complex, construit într-un teren dificil, care intră acum în etapa de testare și recepție. Și nu ne oprim aici.

Tot în luna octombrie obținem acordul de mediu revizuit și ultimele autorizații de construire pentru tronsoanele montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești. Practic, ultima bornă administrativă majoră pentru întregul proiect.

Vedem luminița și pe Autostrada Sibiu – Pitești. Aviz cu aviz, etapă cu etapă, pod cu pod, ne apropiem de ținta noastră: să circulăm, până la finalul acestei decade, între provinciile istorice doar pe autostradă. 

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