Foto | Un polițist din Alba Iulia lansează un volum memorialistic din dorința de a-i împărtăși fiului său rădăcinile sale și ale soției sale: „Cezar-Mihai, un vlăstar născut din neam în neam”

Un polițist din Alba Iulia lansează un volum memorialistic din dorința de a-i împărtăși fiului său rădăcinile sale și ale soției sale: „Cezar-Mihai, un vlăstar născut din neam în neam

Agentul-șef adjunct de poliție Dan-Ioan Groza, din cadrul Biroului Rutier Alba Iulia, își lansează duminică, 27 septembrie 2026, volumul memorialistic „Cezar-Mihai, un vlăstar născut din neam în neam”.

Cartea este dedicată rădăcinilor familiei sale și poveștilor păstrate din generație în generație, din dorința de a-i împărtăși fiului său aceste lucruri.

Potrivit IPJ Alba, în aceste momente, colegul nostru, agent-șef adjunct de poliție Groza Dan-Ioan, își lansează volumul memorialistic ,,Cezar-Mihai, un vlăstar născut din neam în neam”.

În urmă cu 13 ani, anunța lansarea volumului său de poezie ,,Drumul pașilor neopriți”.

Astăzi, 27 septembrie 2026, marchează un nou capitol în parcursul său literar, după ani de documentare a vieții din spațiul rural al localității Vințu de Jos și al Munților Apuseni.

Primele mărturii le-a așternut pe hârtie în urmă cu 18 ani, ,,așa cum au fost rostite”, reușind să păstreze vie amintirea celor care i-au dăruit rădăcini și aripi pentru a zbura. Oriunde l-au purtat „pașii neopriți”, Dan a revenit întotdeauna acasă, acolo unde familia care l-a crescut cu dragoste și credință i-a sădit primele valori.

Din dorința de a-i împărtăși fiului său, Cezar-Mihai, povestea rădăcinilor sale și ale soției sale, Mihaela, colegul nostru a adunat, de-a lungul timpului, documente, fotografii pe care timpul începuse să le destrame și istorisiri transmise din generație în generație. Când urmele unor pași au părut de negăsit, nu a renunțat. A continuat să caute, inclusiv în arhivele militare, convins că cea mai mare bogăție a omului este familia, iar povestea ei nu trebuie dată uitării.

„Dacă această carte va reuși să păstreze vie amintirea celor de dinaintea noastră și să întărească legătura dintre generații, atunci rostul ei va fi împlinit”, mărturisește Dan-Ioan Groza în cuvântul de început al volumului.

Îl felicităm pentru munca neobosită pe care a depus-o pentru documentarea și scrierea acestui volum.

Agentul-șef adjunct de poliție Groza Dan-Ioan își desfășoară activitatea în cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia – Biroul Rutier, unde dă dovadă de implicare, profesionalism și devotament.

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