Ministrul Economiei despre „explozia” prețurilor la benzină și motorină: „Nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile”
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni, 16 martie 2026 că nu pot fi luate măsuri „din scurt” privind creşterile de preţuri la motorină şi benzină, dar că Guvernul va discuta săptămânal acest subiect pentru a vedea care este decizia potrivită.
„Există un impact al acestei creşteri de preţuri. Întregul Guvern discută şi va discuta săptămânal la şedinţele de Guvern care este măsura potrivită pentru acea săptămână în funcţie de evoluţia situaţiei. Cert e că la ce fluctuaţie există astăzi nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile.
De aceea, situaţia se monitorizează în timp real, la nivelul în special al Ministerului de Finanţe, Ministerului Energiei, premier”, a afirmat ministrul Economiei, Irineu Darău, potrivit News.ro.
„Cred că este cazul să monitorizăm impactul economic, preţurile, şi să luăm măsuri din aproape în aproape. În economie nu se poate lucra cu scenarii politice”, a mai spus Irinel Darău.
„Am auzit unele declaraţii populiste. Dincolo de a propune soluţii pe luni sau ani de zile, noi trebuie să găsim câte o soluţie, o bucăţică de soluţie în fiecare săptămână. Aceasta este abordarea corectă, pentru că altfel riscăm să dezechilibrăm mult mai multe lucruri în economie”, a subliniat ministrul Economiei, Irineu Darău.
