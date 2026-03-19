Actualitate

Ministrul Economiei despre „explozia” prețurilor la benzină și motorină: „Nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Ministrul Economiei despre „explozia” prețurilor la benzină și motorină: „Nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni, 16 martie 2026 că nu pot fi luate măsuri „din scurt” privind creşterile de preţuri la motorină şi benzină, dar că Guvernul va discuta săptămânal acest subiect pentru a vedea care este decizia potrivită.

„Există un impact al acestei creşteri de preţuri. Întregul Guvern discută şi va discuta săptămânal la şedinţele de Guvern care este măsura potrivită pentru acea săptămână în funcţie de evoluţia situaţiei. Cert e că la ce fluctuaţie există astăzi nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile.

De aceea, situaţia se monitorizează în timp real, la nivelul în special al Ministerului de Finanţe, Ministerului Energiei, premier”, a afirmat ministrul Economiei, Irineu Darău, potrivit News.ro.

„Cred că este cazul să monitorizăm impactul economic, preţurile, şi să luăm măsuri din aproape în aproape. În economie nu se poate lucra cu scenarii politice”, a mai spus Irinel Darău.

„Am auzit unele declaraţii populiste. Dincolo de a propune soluţii pe luni sau ani de zile, noi trebuie să găsim câte o soluţie, o bucăţică de soluţie în fiecare săptămână. Aceasta este abordarea corectă, pentru că altfel riscăm să dezechilibrăm mult mai multe lucruri în economie”, a subliniat ministrul Economiei, Irineu Darău.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Un simplu „da” spus la telefon îți poate crea necazuri: Escrocheria banală care îți poate da dureri de cap

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

19 martie 2026

De

Un simplu „da” spus la telefon îți poate crea necazuri: Escrocheria banală care îți poate da dureri de cap O nouă metodă de fraudă telefonică, aparent banală, face tot mai multe victime în rândul utilizatorilor, escrocheria dovedindu-se eficientă în anumite situații. Escrocii sună de pe numere necunoscute și încearcă să obțină un simplu „da” din […]

Actualitate

Inflația, în scădere în februarie 2026, la 8,3%: România rămâne însă pe primul loc în UE, mult peste media de 2,1%

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 martie 2026

De

Inflația, în scădere în februarie 2026, la 8,3%: România rămâne însă pe primul loc în UE, mult peste media de 2,1% În luna februarie 2026, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a urcat la 2,1%, de la 2% în ianuarie, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. În continuare însă, România este țara cu cea […]

Actualitate

Radu Georgescu, despre scăderea consumului: ,,Văd oameni care se bucură, dar s-ar putea să nu mai avem ce să mâncăm anul viitor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

18 martie 2026

De

Radu Georgescu, despre scăderea consumului: ,,Văd oameni care se bucură, dar s-ar putea să nu mai avem ce să mâncăm anul viitor” Radu Georgescu a explicat din nou de ce scăderea consumului nu este un motiv de bucurie în rândul românilor. Acesta face o nouă comparație cu grecia care nici după mai bine de 15 […]

