Ministru: România a ajuns la o absorbţie de 26% a fondurilor europene, aproape de media Uniunii Europene

România a ajuns la o absorbţie de 26% a fondurilor europene, aproape de media Uniunii Europene, care este de 27%, a spus marţi, la Palatul Victoria, ministrul de resort, Rovana Plumb.

“La început de an, România prinde viteză. Chiar în aceste zile, când România a preluat preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene ea se cifrează la un procent de 26%, apropiat de media Uniunii Europene, care este de 27%. Vreau să mulţumesc pe această cale colegilor mei, tuturor autorităţilor din România, dar şi Comisiei Europene, doamnelor şi domnilor comisari, cât şi direcţiilor de specialitate ale Comisiei Europene, cât şi beneficiarilor pentru acest rezultat. Să nu uităm că România a pornit de la o rată de absorbţie zero, iar din 2017 şi până acum am ajuns la 26%. Am trimis la Comisia Europeană în decembrie, spre finalul lunii, mai multe cereri de rambursare şi aşteptăm să se întoarcă în România cât mai repede încă 355 de milioane euro. Acest procent de 26% în cifre absolute înseamnă aproape 8 miliarde de euro, investiţii de care au beneficiat şi beneficiază în continuare milioane de români, autorităţile locale şi, de asemenea, tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri”, a explicat Rovana Plumb.

Potrivit ministrului Fondurilor Europene, cu ajutorul fondurilor europene, au fost şi sunt sprijinite o serie de domenii, precum Educaţia sau Sănătatea.

“Prin intermediul acestor fonduri europene sunt sprijinite 12.000 de întreprinderi mici şi mijlocii, s-au creat 24.700 de noi locuri de muncă, 110.000 de şomeri sunt sprijiniţi, dintre care 58.000 de şomeri deja şi-au găsit un loc de muncă, 200.000 de tineri sunt sprijiniţi pentru a-şi găsi un loc de muncă, iar 133.000 de persoane beneficiază de măsuri de formare profesională, de ucenicie şi stagii. În ceea ce priveşte zona de Educaţie, 50.000 de studenţi beneficiază de sprijin pentru participarea la învăţământul terţiar, 29.000 de cadre didactice din învăţământul terţiar beneficiază de programe de formare şi schimb de bune practici, 3.400 de studenţi doctoranzi şi 1.500 de cercetători primesc burse. De asemenea, 80.000 de elevi primesc burse lunar. În sectorul de Sănătate, 110.000 de persoane beneficiază de programe de depistare precoce, screening, diagnostic şi tratament precoce, precum şi acces la o serie întreagă de tratamente absolut necesare, 15.000 de asistenţi maternali beneficiază de sprijin financiar şi de cursuri de de perfecţionare, 24.000 de cadre medicale sunt formate şi urmează cursuri, 168.000 de gospodării au acces la internet. Avem 170 de proiecte de inovare care înseamnă atât transfer tehnologic, aplicabilitate, produse inovatoare”, a menţionat Rovana Plumb.

Datele prezentate marţi de către ministrul de resort arată, totodată, că la capitolul infrastructură există contracte semnate atât pentru dezvoltarea reţelei de metrou şi feroviară, cât şi a sectorului de mediu.

“În ceea ce priveşte infrastructura, pentru metrou avem patru contracte de finanţare semnate cu un buget de 400 de milioane de euro. La infrastructura rutieră avem contracte semnate de 3,8 miliarde de euro şi încă două proiecte transmise la Comisia Europeană, de 1,4 miliarde de euro. În ceea ce priveşte infrastructura feroviară, avem contracte semnate de 2,3 miliarde de euro, iar pe sectorul de mediu, apă şi apă uzată, deşeuri, situri industriale contaminate, schimbări climatice avem 4,7 miliarde de euro contracte semnate şi beneficiază în acest moment 4,6 milioane de români de servicii de calitate, de apă şi canalizare. De asemenea, în ceea ce priveşte evoluţia fondurilor europene, se vede foarte clar că România prinde viteză de la an la an, de la lună la lună. Absorbţia creşte prin implementarea proiectelor care beneficiază de finanţare din fonduri europene. Astfel, avem un plus de 3 miliarde de euro faţă de a nul 2017”, a spus ministrul Fondurilor Europene.

În privinţa ratei de contractare, în 2017 aceasta era de 5%, iar la ora actuală aceasta se situează la 71%, conform ministrului de resort.

“În ceea ce priveşte plăţile efectuate către beneficiari, în sumă absolută, ele se cifrează la 4,4 miliarde de euro şi am deschis linii de finanţare de 90% din totalul alocat pentru România. Dacă vorbim despre una dintre problemele care au generat, în cei 11 ani de la aderare, anumite blocaje sau încetiniri ale ritmului de absorbţie ale banilor europeni, în primul rând ne referim la birocraţie. După cum bine ştiţi, am început procesul de simplificare, astfel încât accesul beneficiarilor să fie mai rapid, mai transparent şi cu un control mai eficient în ceea ce priveşte banilor europeni. Acest obiectiv va continua şi în perioada anului 2019. Ca o concluzie: nu numai că România nu a pierdut niciun euro din banii pe care îi are la dispoziţie în acest exerciţiu financiar, ci chiar câştigăm în fiecare zi bani pentru cetăţenii noştri”, a adăugat Rovana Plumb.

