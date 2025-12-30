MESAJE SMS de Anul Nou 2026 haioase. Urări și Felicitări amuzante pe care le puteți transmite la trecerea dintre ani
SMS-uri și mesaje de anul nou 2026 haioase. Felicitări şi urări hazlii de revelion 2025 – 2026 • Mesaje comice, citate și texte amuzante de „la mulți ani” pe care le poți transmite prin SMS de Anul Nou 2026.
“Viata mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!”
Citește și: Mesaje de Anul Nou 2026. Urari de Anul Nou 2026. Felicitari de Anul nou 2026. Mesaje de Revelion 2026. SMS de Anul Nou 2026
“Previziuni meteo de revelion 2026: prevăzut o furtună de pupici şi îmbrăţişări…te sfătuim să închizi umbrela şi deschide inima. La Multi Ani şi un An Nou Fericit!”
“Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani 2026!”
“Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”
“Căţeluş cu părul creţ / să ai jeep-ul în coteţ / să ai vilă cu piscină / pe Madonna ca vecină / o lopată pentru bani / LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!.
”Din 60 de secunde te-aş iubi 59 pentru ca într-o secundă să iau aer şi să te pot iubi în continuare …La mulţi ani cu 1 minut înainte de 2026”
”E timpul să începem un alt an şi e timpul să îmi pun dorinţe pentru tine… ca fiecare zi ce urmează să îţi rezerve o bucurie specială! La multi ani!”
“Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!
“Ho Ho Ho, aţi văzut un ren maro? Sau un spiriduş în bleu? S-aveţi Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulţi Ani (şi la mulţi Bani)!”
“Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”
“Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!”
“Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”
“În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2024. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!”
“Un an nou, cu certificat de garanţie. Oferta valabilă doar în noaptea de 31 Decembrie 2025 – 1 Ianuarie 2026!
Citește și: Mesaje de Paște • Urări de Paște • Felicitări de Paște • SMS de Paște
„Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an”
„Aho Aho, e Anul nou,
Şi găina-i fără ou,
Şi cucoşu’ fără guşă,
Dă-mi şi mie un leu mătuşă!
La Multi Ani, 2026!”
„Vă doresc de 2026 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”
”Se iau 12 luni,
Se curăţă bine de amar, ura şi invidie.
Se găteşte apoi un An Nou cât mai curat şi mai luminos posibil…
La Mulţi Ani cu multă iubire!!!”
”La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi… sus paharul!!!”
”Viaţa e o luptă pe care o purtam zi de zi. Mai şi pierzi, mai şi câştigi, dar daca nu te dai bătut vei avea cele mai mari satisfacţii! La Mulţi Ani! Un an plin de satisfacţii!”
”La multi ani cu sanatate. Domnul sa va dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.”
”Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!”
Mesaje amuzante DE ANUL NOU 2026
„Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”
„Previziuni meteo de REVELION 2026: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!”
Căţeluş cu părul creţ / Să ai Ferarri-n coteţ / Și o vilă cu piscină /pe Antonia vecină, Ranch pe vreo 10 hectare /Pe faleza de la mare/ Și-o cameră pentru bani / La anul şi la mulţi ani!”
„Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”
Citește și: MESAJE de CRACIUN. Urări de Crăciun. Felicitări de Crăciun. SMS de Crăciun
„Vă doresc de 2026 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”
„Aho Aho, e Anul nou,
Şi găina-i fără ou,
Şi cucoşu’ fără guşă,
Dă-mi şi mie un leu mătuşă!
La Multi Ani, 2026!”
„Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an, ”
„Momentele speciale ale sfîrşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”
Mesaje de Anul Nou hazlii
„Viata mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!”
„Previziuni meteo de revelion 2026: prevăzut o furtună de pupici şi îmbrăţişări…te sfătuim să închizi umbrela şi deschide inima. La Multi Ani şi un An Nou Fericit!”
„Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani !”
„Căţeluş cu părul creţ / să ai jeep-ul în coteţ / să ai vilă cu piscină / pe Madonna ca vecină / o lopată pentru bani / LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!.
Citește și: Obiceiuri de Anul Nou • Datini şi tradiţii de Anul Nou la români: Capra, Plugusorul, Ursul, Sorcova
„In contul tău nr. 2026 la bancă “viaţă” am depus 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucură-te atunci când îl vei goli…! La Mulţi Ani 2026!
„Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!
„Ho Ho Ho, aţi văzut un ren maro? Sau un spiriduş în bleu? S-aveţi Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulţi Ani (şi la mulţi Bani)!”
„Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”
„Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!”
Citește și: MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări de Sf Ion. Felicitări de Sfântul Ioan. Mesaje de „La mulţi ani” care pot fi trimis prin SMS de Sfântul Ioan Botezătorul
„Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”
„În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2026. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!”
„Un an nou, cu certificat de garanţie. Oferta valabilă doar în noaptea de 31 Decembrie 2022 – 1 Ianuarie 2024!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
Mesaje de Anul Nou 2026 pentru familie: URARI și FELICITARI pentru cei dragi
Mesaje de Anul Nou 2026 pentru familie • URARI de Anul NOU 2025 • FELICITARI de Anul Nou pentru părinți, copii, bunici, soț/soție În noaptea specială dintre ani, trimite cele mai frumoase urări de Anul Nou familiei. Dacă îți dorești să-i impresionezi pe cei dragi cu cele mai frumoase urări de Revelion, îți propunem o […]
Mesaje în Ajun de Anul Nou 2026. FELICITĂRI și URĂRI pentru cei dragi, familie, prieteni şi colegi, în seara de Revelion
Mesaje în Ajun de Anul Nou 2026. FELICITĂRI în Ajunul Anului Nou. URĂRI de Anul Nou pentru cei dragi, familie, prieteni şi colegi, în seara de Revelion În ajunul Anului Nou, trimite din timp mesaje și urări pline de dragoste și veselie pentru toți oamenii care îți sunt dragi, pentru părinți, copii, pentru frați și […]
MESAJE DE ANUL NOU 2026. Idei de SMS-uri, urări şi felicitări pe care le puteţi trimite celor dragi de Revelion
Mesaje de Anul Nou 2026. Urari de Anul Nou 2025. Felicitari de Anul nou. Mesaje de Revelion 2025-2026. Texte cu SMS-uri frumoase de Anul Nou Texte cu urări de Anul Nou 2025-2026. SMS-uri cu FELICITARI haioase şi amuzante pentru telefon de sărbători pentru: rude, prieteni, colegi, profesori, copii, părinți și bunici. Anul Nou 2026 reprezintă, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Trafic BLOCAT pe Valea Oltului din cauza ninsorilor abundente: Coloane de mașini pe kilometri, după ce un TIR s-a defectat și utilajele nu pot interveni pentru deszăpezire
Trafic BLOCAT pe Valea Oltului din cauza ninsorilor abundente: Coloane de mașini pe kilometri, după ce un TIR s-a defectat...
Amenzi usturătoare pentru cei care locuiesc la bloc și fac gălăgie în 2026: Deranjarea vecinilor se poate sancționa și cu 1.500 de lei
Amenzi usturătoare pentru cei care locuiesc la bloc și fac gălăgie în 2026: Deranjarea vecinilor se poate sancționa și cu...
Știrea Zilei
Administrator de firmă, condamnat cu suspendare pentru instigare la fals în înscrisuri oficiale. Bărbatul a folosit un document cu date false într-o licitație la Primăria Vințu de Jos
Administrator de firmă, condamnat cu suspendare pentru instigare la fals în înscrisuri oficiale. Bărbatul a folosit un document cu date...
Topul primelor zece firme care plătesc cele mai mari impozite în Alba Iulia: Cea mai mare sumă, plătită de firma care deţine Carolina Mall
Topul primelor zece firme care plătesc cele mai mari impozite în Alba Iulia: Cea mai mare sumă, plătită de firma...
Curier Județean
VIDEO | O casă din satul Mereteu, una dintre cele mai frumos împodobite locuințe din Alba, de Crăciun: Mii de beculețe și instalații luminoase vestesc, încă de la poartă, spiritul sărbătorilor de iarnă
O casă din satul Mereteu, una dintre cele mai frumos împodobite locuințe din Alba, de Crăciun: Mii de beculețe și...
Transportul gratuit pentru vârstnicii dintr-o comună din județul Alba continuă și în 2026. Primar: „Acces mai ușor la medic, la familie, la comunitate”
Transportul gratuit pentru vârstnicii dintr-o comună din județul Alba continuă și în 2026. Primar: „Acces mai ușor la medic, la...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
MESAJE SMS de Anul Nou 2026 haioase. Urări și Felicitări amuzante pe care le puteți transmite la trecerea dintre ani
SMS-uri și mesaje de anul nou 2026 haioase. Felicitări şi urări hazlii de revelion 2025 – 2026 • Mesaje comice,...
Mesaje de Anul Nou 2026 pentru familie: URARI și FELICITARI pentru cei dragi
Mesaje de Anul Nou 2026 pentru familie • URARI de Anul NOU 2025 • FELICITARI de Anul Nou pentru părinți,...