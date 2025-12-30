MESAJE SMS de Anul Nou 2026 haioase. Urări și Felicitări amuzante pe care le puteți transmite la trecerea dintre ani

SMS-uri și mesaje de anul nou 2026 haioase. Felicitări şi urări hazlii de revelion 2025 – 2026 • Mesaje comice, citate și texte amuzante de „la mulți ani” pe care le poți transmite prin SMS de Anul Nou 2026.

“Viata mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!”

“Previziuni meteo de revelion 2026: prevăzut o furtună de pupici şi îmbrăţişări…te sfătuim să închizi umbrela şi deschide inima. La Multi Ani şi un An Nou Fericit!”

“Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani 2026!”

“Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”

“Căţeluş cu părul creţ / să ai jeep-ul în coteţ / să ai vilă cu piscină / pe Madonna ca vecină / o lopată pentru bani / LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!.

”Din 60 de secunde te-aş iubi 59 pentru ca într-o secundă să iau aer şi să te pot iubi în continuare …La mulţi ani cu 1 minut înainte de 2026”

”E timpul să începem un alt an şi e timpul să îmi pun dorinţe pentru tine… ca fiecare zi ce urmează să îţi rezerve o bucurie specială! La multi ani!”

“Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!

“Ho Ho Ho, aţi văzut un ren maro? Sau un spiriduş în bleu? S-aveţi Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulţi Ani (şi la mulţi Bani)!”

“Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”

“Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!”

“Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”

“În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2024. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!”

“Un an nou, cu certificat de garanţie. Oferta valabilă doar în noaptea de 31 Decembrie 2025 – 1 Ianuarie 2026!

„Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an”

„Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

La Multi Ani, 2026!”

„Vă doresc de 2026 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”

”Se iau 12 luni,

Se curăţă bine de amar, ura şi invidie.

Se găteşte apoi un An Nou cât mai curat şi mai luminos posibil…

La Mulţi Ani cu multă iubire!!!”

”La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi… sus paharul!!!”

”Viaţa e o luptă pe care o purtam zi de zi. Mai şi pierzi, mai şi câştigi, dar daca nu te dai bătut vei avea cele mai mari satisfacţii! La Mulţi Ani! Un an plin de satisfacţii!”

”La multi ani cu sanatate. Domnul sa va dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.”

”Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!”

