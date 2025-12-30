Mesaje în Ajun de Anul Nou 2026. FELICITĂRI și URĂRI pentru cei dragi, familie, prieteni şi colegi, în seara de Revelion

Mesaje în Ajun de Anul Nou 2026. FELICITĂRI în Ajunul Anului Nou. URĂRI de Anul Nou pentru cei dragi, familie, prieteni şi colegi, în seara de Revelion

În ajunul Anului Nou, trimite din timp mesaje și urări pline de dragoste și veselie pentru toți oamenii care îți sunt dragi, pentru părinți, copii, pentru frați și prieteni. Iată o colecție de mesaje de Anul Nou inspirate din care poți alege cele mai frumoase urări pentru Revelion.

„E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri”

„Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!”

„Ultima zi din an este întâlnirea între moarte şi viaţă. Omorâm amărăciunile şi clipele urâte şi reînviem iubirea şi înţelepciunea. Un An Nou Fericit! ”

„Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze „cerul” senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate.”

„Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani 2026!

„Înainte ca o nouă filă din calendar să fie întoarsă şi Facebook-ul să fie inundat cu mesaje, permite-mi să-ţi urez, în linişte, un An Nou minunat, fericit, sănătos şi prosper! La mulţi ani!”

„De Anul Nou, îţi doresc să strângi cât mai multe amintiri frumoase! Fie ca sufletul să cunoască toată fericirea pe care o poate trăi o inimă! Un an nou binecuvântat! La mulţi ani, 2026!”

,,Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2025, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!”

,,La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.”

,,Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!”

,,Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!”

,,La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!”

,,Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

,,Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma”

,,Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

,,Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

,,Fie ca anul care vine să însemne pentru tine o nouă treaptă pe care o urci. Îţi doresc o viaţă împlinită şi fericită! La mulţi ani!”

,,Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.”

,,Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus”

,,Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!”

„Fie că anul care vine să însemne pentru tine o nouă treaptă pe care o urci. Îţi doresc o viaţă împlinită şi fericită! La mulţi ani!”

„Mult belşug şi sănătate, să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!”

„Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneşte la drum cu încredere!”

„În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un an minunat!”

„Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez că toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări, astfel încât acest nou an să îţi umple sufletul de voie bună!”

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură, iar norocul să te urmeze oriunde… Anul ce vine să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite! La Mulţi Ani!”

„Închide ochii şi pune-ţi o dorinţă! Am auzit că de Anul nou orice vis poate deveni realitate şi sper să ţi se întâmple şi ţie! La mulţi ani fericiţi!”

„Fie ca Iubirea, Înţelepciunea, Încrederea şi Generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani!”

”Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!”

”La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.”

”Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este? Noul an!”

”Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2026!”

„Spune anului ce vine, să-ţi aducă numai bine; şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi mulţi bani… La Anu’ şi La Mulţi Ani!”

”Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul!

