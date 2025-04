Mesaje de Florii 2025. FELICITĂRI și URĂRI în Duminica Floriilor pentru apropiați, rude și cunoștințe

Mesaje de Florii 2025. Felicitări de FLORII, mesaje, sms-uri și urări pentru apropiați, rude și cunoștințe în Duminica Floriilor



Creștinii sărbătoresc duminică Floriile, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele. Mai jos găsiţi câteva sugestii de urări pentru cei pe care îi sărbătoriţi de Florii. Trimite așadar un mesaj plin de emoție și căldură și împarte gândurile tale bune cu cei pe care îi prețuiești.



Idei de mesaje şi urări pentru cei dragi:

Aşa cum florile sunt semne ale primăverii, aşa este şi acest mesaj un semn ca ţin la tine! La Mulţi Ani!

De ziua numelui iti daruiesc toate florile din lume insotite de sanatate, fericire, multe bucurii si belsug! La Multi Ani!

O zi frumoasă este mâine, o zi frumoasă pentru ţine. O floare şi un sincer La Mulţi Ani! Să creşti mare şi frumoasă şi să fii şi sănătoasă.

Să ai o zi frumoasă, ca o zi de primăvară. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericită, iubită şi zâmbitoare. La Mulţi Ani!

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi şi fericire îţi doresc din partea mea. La mulţi ani de ziua numelui.

Pe o petală de lalea, La Mulţi Ani din partea mea, iar pe una de bujor, Te iubesc şi te ador! La mulţi ani!

Drumul vietii tale sa fie presarat cu flori: cu ghiocei ca sa iti pastrezi sufletul tanar si curat, cu trandafiri ca sa fii vesnic iubita si cu margarete pentru a-ti aminti mereu sa zambesti.

Ziua numelui să-ti fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani!

Din adâncul sufletului îţi urez un drum presărat cu bucurie, zâmbete, iubire şi fericire!

Nici toate florile din lume n-ar fi de ajuns să îţi demostreze cât de mult ţin la tine! La Mulţi Ani!

Această zi să îţi aducă atât de multe flori încât să te pierzi printre ele şi tot atâtea declaraţii de dragoste! Tu eşti singura mea floare de pe pământ!

Sper că drumul tău în viaţă să îţi fie presărat de inocenţa ghioceilor, de frumuseţea trandafirilor şi de gingăşia crinilor. La mulţi ani!

Să primeşti flori de ziua ta. Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare. La mulţi ani!

De Florii, să se răsfrângă asupra ta bunătatea şi dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare şi iubitoare.

Florii alese si zile senine, saptamana patimilor sa te tina in leagan de flori si lumina curata DUMNEZEIASCA.

Dintr-o lume plină de flori tu eşti trandafirul meu şi vreau să rămâi mereu. La mulţi ani!

Flori frumoase sa rasara-n calea ta, zile lungi si fericire iti doresc din partea mea.

La multi ani de ziua numelui!Fiind o zi de sarbatoare crestineasca, nu-mi vine decat sa ma gindesc la Dumnezeu si sa-l rog sa ocroteasca familiile noastre si pe cei dragi ai nostri, oriunde s-ar afla, si sa binecuvinteze vremurile si lumea in care traim. Motoceii sa va intre in casa cu mult belsug si spor in toate!

Fie ca viaţa ta să se umple de căldura, lumina şi dragostea pe care mi le-ai oferit mie! La Mulţi Ani, floarea mea iubită!

Apropiindu-se o mare zi de sărbătoare, ziua numelui tău, primeşte din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. LA MULŢI ANI!

Aş vrea de aici să vii, în alte lumi senine, în dimineaţa de Florii, să mă cunun cu tine.

La mulţi ani, sănătate şi fericire! Să ciocnim un păhărel, celebrând un “Floricel”.

Eşti cea mai frumoasă floare dintre flori şi te iubesc enorm!

Îţi doresc ca această zi minunată de primăvară să fie urmată de altele mult mai frumoase şi mai deosebite, pline de bogăţie sufletească şi nu numai. La mulţi ani!

O zi frumoasă începe cu o floare. Viaţa este frumoasă pentru că tu exişti. La mulţi ani!

La muţi ani floricica mea! Să fii întotdeauna la fel de înfloritoare şi minunată!

Te iubesc floricel şi îţi doresc un la mulţi ani frumuşel!

Eşti cea mai frumoasă dintre toate florile de pe Pământ! La Mulţi Ani!

Deoarece reprezinţi pentru mine frumuseţea unei orhidei, gingăşia unui ghiocel şi parfumul unui trandafir, îţi urez un sincer „La Mulţi Ani!”

Nicio floare nu se compară cu frumuseţea ta! La Mulţi Ani!

Nici toate florile din lume n-ar fi de ajuns să îţi demostreze cât de mult ţin la tine! La Mulţi Ani!

Zi frumoasă, ca o zi de primăvară!

Onomastică fericită! Ziua numelui să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. LA MULŢI ANI!

Totul pe lume se schimbă, doar florile se deschid în fiecare primăvară; pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează la mulţi ani!

Această zi să îţi aducă atât de multe flori încât să te pierzi printre ele şi tot atâtea declaraţii de dragoste! Tu eşti singura mea floare de pe pământ! Mesaje de Florii Pentru că eşti minunată, toate florile din lume urează “la mulţi ani!” unei alte flori.Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume: unei flori. La mulţi ani!

De ziua ta, toate florile din lume să îţi ureze „La Mulţi Ani!”

Eşti persoana care mi-a luminat viaţa şi mi-a încălzit sufletul! La Mulţi Ani!

Frumuseţea trandafirilor şi gingăşia narciselor pălesc în faţa ta! Eşti cea mai preţioasă floare! La Mulţi Ani!

Cerul se înseninează de fiecare dată când păşeşti afară, vântul adie domol, iar păsările ciripesc de îndată ce te văd pe tine! La Mulţi Ani, floarea mea iubită!

În ziua dedicată şie, floarea vieţii mele, îţi zic un călduros „La Mulţi Ani!”

Pentru că suntem aproape de Paște 2025 v-am pregătit mai multe FELICITARI de Paște frumoas pe care le puteți transmite cunoscuților cu ocazia Sfinteleor Sărbători Pascale.

