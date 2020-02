Mesaje de dragoste de Dragobete – Ziua îndrăgostiților la români

Dragobetele este o sărbătoare de origine dacică celebrată de români pe 24 februarie. Sărbătoarea de Dragobete este considerată în popor echivalentul sărbătorii Valentine’s Day (când se trimit mesaje de Sfântul Valentin), sărbătoare a iubirii. Cu această ocazie puteți trimite mesaje de dragoste persoanei iubite.

Tot ce-i frumos se iubeşte, tot ce se iubeşte e frumos. Eşti atât de frumoasă pentru că eşti atât de iubită şi îţi promit că aşa vei fi mereu.

„Când te-am văzut prima oară mi-ai încălzit inima. A doua oară mi-ai produs scântei, i ar acum îmi faci inima să ardă!”

MESAJE DE DRAGOBETE. „Când amintirea iubirii îţi dă fiori să ştii că este un gând de-al meu trimis spre tine… pentru a te ajuta să adormi cu mine în gând!”

MESAJE DE DRAGOSTE. „Poti să spui <<te iubesc>> într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secunda din viaţa ta, îti voi fura un minut, te voi săruta o ora şi te voi iubi o viaţă”.

MESAJE DE DRAGOBETE. „Vată de zahăr? Nu… Sirop de căpşuni? Nu… Ciocolată? Nu… Nu pot găsi nimic atât de dulce ca tine!”

MESAJE DE DRAGOSTE pentru el:

Îmi doresc să îţi spun cât de multe te iubesc, să te văd în fiecare zi, să-ţi ştiu bucuriile şi să-ţi alin necazurile.

2.Opt litere, două cuvinte, un singur înţeles: Te iubesc!

Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că fără tine e greu şi nu mă pot regăsi.

MESAJE DE DRAGOSTE. 4. Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!

Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seama ce mult însemni pentru mine.

MESAJE DE DRAGOSTE pentru ea:

Cineva mi-a spus că ziua are 24 de ore, că o oră are 60 de minute şi că un minut are 60 de secunde. Nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate. Dacă aş planta o floare de fiecare dată când mă gândesc la tine aş merge acum printr-o grădină plină de flori, dără să îi mai găsesc capătul.

MESAJE DE DRAGOSTE. 3. În lume sunt opt minuni. Şapte dintre ele le ştie toată lumea, dar pe a opta o ştiu doar eu. Aceea eşti tu, iubirea mea!

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa.

“Te-am iubit cu privirea…te-am iubit cu sarutul…te-am iubit cu mangaierea…acum te iubesc cu toata fiinta mea…”

“Te iubesc pentru ca … imi alungi singuratatea intr-o lume plina si aglomerata. Te iubesc pentru ca, fara tine e greu si nu ma pot regasi. Te iubesc si sunt definitia fericirii eterne”,

“Te iubesc pentru simplele banalitati pe care le faci, te iubesc pentru ca bei apa, pentru felul in care te incalti, pentru felul in care porti diferite obiecte. Te iubesc pentru linistea daruita clipelor alaturi, te iubesc pentru ca imi zambesti, pentru ca ma alinti, pentru ca ma atingi,imbratisezi…”

“Te iubesc pentru ca sarutul tau ma face sa simt ca traiesc fara regrete..Te iubesc pentru ca noptile sunt minunate alaturi de tine, triste cand lipsa ta umbreste zambetul meu…”

“Te iubesc pentru ca traiesc implinirea mea totala. Te iubesc pentru ca esti totul meu. Te iubesc pentru viitorul meu, al nostru…”

MESAJE DE DRAGOSTE. “Te iubesc cand te alinti, te ador cand imi vorbesti. Te iubesc pentru a tot ce esti, realizezi sau nu. Te iubesc in mod obsesiv…Te iubesc in mod patetic… Te iubesc orbeste… Te iubesc. Stii ce? Te iubesc si pentru simplul fapt ca existi.”

„Dorinţa mea este să-ţi spun cât de mult te iubesc! Să te văd în fiecare zi, să-ţi ştiu bucuriile şi să-ţi alin necazurile”.

„Tu mă faci să râd, tu ma faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!”

„160 de caractere nu-mi sunt de ajuns să-mi exprim dragostea aşa că restul va trebui să ţi-l imaginezi”.

„Ai apărut ca un abur şi de atunci îmi însoţeşti paşii precum aerul. Te iubesc!”

„8 litere, 2 cuvinte, 1 singur înţeles: Te iubesc!”

„Dacă aş planta o floare, de fiecare dată când mă gândesc la tine, aş merge acum printr-o grădină plină de flori, fără să îi mai găsesc capătul”.

MESAJE DE DRAGOSTE. Mesaje şi SMS-uri pentru cei implicaţi în relaţii de lungă durată

„Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seama ce mult însemni pentru mine!”

MESAJE DE DRAGOSTE. „Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa”.

„Soarele nu ar fi portocaliu, marea nu ar fi albastră şi eu nu aş fi fericit daca nu ai fi tu”.

„Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului <<a iubi>>. Mulţumesc, dragostea mea!”

„Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 de minute. Că un minut are 60 de secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate”.

MESAJE DE DRAGOBETE. “Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!”

MESAJE DE DRAGOSTE. “De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa”.

“Te iubesc pentru că … îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu şi nu mă pot regăsi”.

“Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi mulţumesc pentru tot”.

MESAJE DE DRAGOSTE. Mesaje bune de publicat pe Facebook

„Prietenia este asemenea unei iubiri fără aripi…”

„O viaţă fără dragoste este asemenea unui an fără primavară”.

„Iubeşte înainte de a fi iubit, dar lasă-te la rândul tău înconjurat de iubire”.

“Roua zorilor de mai, iti saruta buzele, si iti ureaza buna dimineata, soare!………maretia sa Luna iti sopteste, dulci vorbe de iubire… iti intinde inima mea in palma?”

“Sunt mii si mii de cuvinte frumoase pe care cu siguranta le meriti, eu din pacate nu le stiu pe toate ca sa ti le spun… din pacate nu pot atinge soarele sa ti-l daruiesc… nu pot atinge stelele pentru a ti le darui… nu-ti pot da nimic mai mult decat sufletul meu, trupul meu… intreaga mea fiinta!”

“Daca iti spun ca te iubesc inseamna ca te iubesc pentru ceea ce esti, pentru ceea ce ma faci sa simt cand sunt cu tine, pentru sufletul tau de aur… pentru tot ceea ce reprezinti pentru viata mea. Si cum sa nu te iubesc cand pentru tine simt ceea ce nu am simti pentru nimeni niciodata? Cand tu ma faci sa ma simt cea mai importanta persoana din intreaga lume?”

“Cuvintele mele par goale si fara sens, scrierile mele sunt de neinteles, strig dupa ajutor dar nu ma aud in Ecou, realizez doar ca sufletul meu mi-e gol… Mi-e frig fara tine, mi-e frig fara imbratisarea ta, mi-e frig fara NOI DOI… Un fulg de nea este pe fereastra mea… o deschid incet ca sa nu il pierd….in zadar incerc fiinda el se topeste usor e ceva plutitor… il cuprind in maini si incep sa plang nici macar lacrimile mele nu il readuc la viata si plang si plang, iar plang…. ma uit in palma mea care usor se ingheta de la degete si apoi mai sus tot mai sus am inghetat complet… ma simteam ca intr-un cavou fara lumina , fara caldura totul e rece si pustiu. Iar strig , strig din toate puterile vocea imi raguseste si nimic, absolut nimic… De o data vad o umbra care se apropie cu pasi repezi incerc sa imi dau seama cine este dar nu realizez…….ma acopera , ma ia in brate ma saruta dulce, dulce. Deschid ochii si te vad esti TU ingerul meu, esti trist ochii tai se scalda in lacrimi, de ce? Atat de bine ma simt in bratele tale incat nu ti-as mai da drumul nici daca m-ai implora, te strang tare sa te simt , sa iti simt caldura care ma linisteste. Sufletul tau e atat de pur si inocent, stiu si iti explic nu vroiam sa pierd acel fulg de nea vroiam sa ti-l dau tie dar nu am mai putut s-a topit si am inceput sa plang si apoi nu stiu ce s-a intamplat!!! Nu te intrista ingerasul meu, acum ma vezi EU sunt cea pe care o iubesti…….nu am putut sa-ti dau in dar fulgul de nea dar ti-am dat inima mea mai mult

ti-am dat chiar VIATA MEA si vreau mereu sa fiu a TA………………Te Iubesc !!!”

MESAJE DE DRAGOBETE. „Dacă cineva îţi spune <<te iubesc>> tu să-i spui că minte, deoarece iubirea nu se spune ci se simte”.

„Iubeşte înainte de a fi iubit, dar lasă-te la rândul tău înconjurat de iubire”.

„Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi fericirea acestuia ca şi cum ar fi a ta…”

„Dacă iubeşti pe cineva ierţi orice greşeală. Dacă eşti cu adevărat îndrăgostit crezi că a greşit din dragoste”.

MESAJE DE DRAGOSTE Mesaje şi SMS-uri haioase

“Chiar dacă nu am tuse, durere-n gât, frisoane şi stări de oboaseală, dragostea pentru tine mă băgă-n boală”.

„M- am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogat sunt!”

„Dimineaţa nu mănânc, mă gândesc la tine, la amiază nu pot mânca, mă gândesc la tine, seara nu pot mânca, mă gândesc la tine, iar noaptea nu pot dormi de foame!”

„Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua….”

„Dacă te simţi singură, voi fi umbra ta. Dacă ai nevoie de o îmbrăţişare, te voi primi în braţele mele. Dacă vrei să fii fericită, o să fiu zâmbetul tău. Dacă ai nevoie de bani… aşteaptă-ţi salariul!”

“In felul meu nespus de omenesc, tanjind mereu sa-ti definesc faptura,gresesc si ard si pierd si te iubesc….”

“Sunt o picatura de ploaie strivita intre pleoapele tale grele de visuri. Sunt un gand hoinar, ratacit in parul tau, roua diminetii tarzii incediate de soare, secunda boaba de nisip cazuta in clepsidra fara de sfarsit. Sunt firul de iarba peste care treci acum grabit, sunt frunza pe care o tii ingandurat intre degete. Sunt raza de soare care iti mangaie privirea, sunt ultima silaba pe care as dori sa o rostesti inainte de a visa si primul tau gand… Iubitul meu, ochii tai deschid spre mine universuri, zambetul tau ma imbata de o betie cereasca. Atingerea ta e pentru mine curcubeul, sarutul tau…sfarsitul unei lumi si nasterea alteia. Iubitul meu esti vis si … durere. Daca viata mea ar fi o clipa petrecuta alaturi de tine, nu mi-as dori alta. O clipa sa ma privesti, sa imi zambesti, sa ma atingi, sa ma saruti.Te mai astept o viata…S i ce altceva as mai putea sa iti ofer decat doi ochi caprui, frumosi si un zambet cald, care sa iti calauzeasca pasii zi de zi!”

“Un om e un inger cu o singura aripa si are nevoie si de cealalta aripa pentru a putea zbura.”

“Ai aparut in viatza mea ca o puternica raza de soare ce mi-a adus in suflet caldura si gingasia nesfarsita, cu zambetul tau m-ai invatat sa cunosc blandetea pana atunci necunoscuta, sarutul tau mi-a daruit dulceata ta nemaiintalnita, ochii tai senini mi-au aratat ca dragostea exista, iar trandetea si frumusetea sufletului tau mi-au cucerit inima. Dragostea este intotdeauna gat sa ierte, sa aiba incredere, sa spere si sa indure orice urmeaza. Dragostea e ca vantul, nu o poti vedea dar o poti simti.. Se intampla in viata sa iubesti dar sa fi rania, iti iei viata de la capat vrei sa uiti tot, dar amintirile sunt mereu in inima ta amintindu-ti ca iubire e cel mai frumos lucru care te poate condamna la suferinta.”

“Am scris pe cerul albastru, dar norii mi-au sters cuvintele. Am scris pe tarmul marii, dar valurile mi-au sters cuvintele. Am scris pe pamantul din gradina mea, dar vantul mi-a spulberat cuvintele. Am scris pe inima mea si nimeni si nimic nu-mi va putea sterge numele tau”

“Vreau sa fii cuminte ca un ingeras, curata ca roua pe petalele de flori,parfumata ca padurea de salcami infloriti, imbatatoare ca aerul muntilor inzapeziti si ametitoare ca inaltimea unei cascade ce nu are sfarsit! fie misterul sarutului tau imens ca apusul soarelui in largul marilor, statornica fie dragostea ta ca stanca in lupta cu valurile,sa fii asa pentru o persoana, altfel fara rost sunt toate. Priveste in jur, esti UNICA, gaseste UNICUL , si nu mai privi in jur…”

“Ador clipele in care imi esti alaturi si urasc tot ce ne desparte… o viata am si de aceea nu vreau sa am rabdare… vreau sa te fac sa te simti “cel mai iubit dintre pamanteni”… imi permiti?”

“In lume sunt 8 minuni… 7 dintre ele le stie toata lumea dar pe a 8-a o stiu doar eu… aceea esti tu iubirea mea !”

“10% te vreau, 20% ma gandesc la tine, 30% imi amintesc de tine, 40% te respect, 50% imi lipsesti, 60% am nevoie de tine, 70% te plac, 80% ma innebunesti, 90% te ador, 100% te iubesc !”

“Tu vei fi mereu langa mine, timpul ce trece va sta. Si rasaritul cu apusul… poate, se vor saruta.”

“Sa iubesti inseamna sa doresti in fiecare clipa sa-i auzi glasul… rasul, sa iubesti inseamna sa tremuri de neliniste si sa tresari de bucurie, sa iubesti inseamna sa te oferi din toata fiinta ta celui ccare-ti tine loc de soare.”

“Cand cineva va putea scrie cu un cub de gheata pe soare inseamna ca te va iubi mai mult ca mine.”

“Mi-au eliberat certificatul medical si mi-au spus ca sufar de iubire acuta, mi-au recomandat caldura corporala si anestezie pe baza de sarut… Ce-ai zice sa ma ajuti sa urmez tratamentul?”

“Inima unui indragostit e ca o usa, se deschide atunci cand nu te astepti si nu intotdeauna la usa este cine trebuie.”

“Cand ma uit la soare, te vad pe tine: cand ma uit la luna te vad pe tine: cand ma uit la mare , te vad pe tine! Da-te la o parte din fata mea!”

“Daca-s fi o lacrima in ochii tai, m-as rostogoli pe obraz sa-ti ating buzele. Daca tu ai fii o lacrima in ochii mei, nu as mai plange niciodata de frica sa nu te pierd!”

Citate celebre despre dragoste

Acela care nu a iubit niciodata, inseamna ca nu a trait niciodata. (John Gay)

Cand dragostea vorbeste, vocile tuturor zeilor para fi adormite in armonia raiului. (William Shakespeare)

Ce e dragostea? Nevoia de a iesi din tine insuti. (Ch. Baudelaire)

Cand iubesti puternic, gasesti intotdeauna ceva nou in persoana iubita. (Pascal)

Nu merita sa plangi pentru nimeni, iar cei care merita nu te vor face sa plangi. (Gabriel Jose Garcia Marquez)

Identitatea fatala a indragostitului nu-i nimic altceva decat: Sunt cel care asteapta! (Ronald Barthes)

MESAJE DE DRAGOSTE. Citate de dragoste

MESAJE DE DRAGOBETE. „Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi fericirea acestuia ca şi cum ar fi a ta”. – Emanuel Swdenborg

MESAJE DE DRAGOSTE. „Dragostea este asemeni febrei: nu le putem stăpâni pe nici una şi nici nu putem limita durata sau intensitatea lor”. – LaRochefocauld

MESAJE DE DRAGOBETE. „Dragostea este frumoasă tocmai pentru că nu cunoaşte nicio silnicie, e preferinţa sinceră” – Cămil Petrescu