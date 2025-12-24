MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi

Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje de Crăciun creştine

Mesajele de Crăciun și cadourile reprezintă surprize plăcute și motive de bucurie pentru cei care le primesc. Dacă în privința cadourilor v-ați hotărât, noi, ziarulunirea.ro, vă ajutăm cu mesajele pe care le puteți trimite copiilor, părinților, rudelor, prietenilor și cunoștințelor.

MESAJE DE CRĂCIUN CLASICE

1. Lumina Nașterii Lui Iisus se întinde de la o casa la alta, de la o inima la alta, iar căldura si bucuria Crăciunului ne aduce pe toți mai proape! Crăciun Fericit si un An Nou plin de satisfacții!

2. Pe la colturi unii spun, ca exista Moș Crăciun. Ca i-ați scris si c-o sa vina, sa v-aducă-n pumni lumina! Lângă brad si lângă foc, sa v-aducă mult noroc!

3. Tata Iubitor, ajuta-ne ca de Crăciun sa ne reamintim de Nașterea Lui Iisus, si sa spunem si altora, cu ajutorul colindelor; sa vorbim despre bucuria pastorilor, despre închinarea celor 3 înțelepți; sa închidem ușa sentimentelor de ura si sa o deschidem pe cea a iubirii.

Crăciun Fericit!

4. Cu colinde de Crăciun, va doresc un an mai bun si cu dragostea creștina, sa primiți in dar lumina, zurgălăi de flori de gheata, mult noroc s-aveți in viată. La Mulți Ani cu Sănătate!

5. Credința face orice posibil, speranța ne da putere sa continuam, dragostea face ca orice sa fie frumos. De Crăciun, va urez sa le aveți pe toate! Crăciun Fericit si Sărbători Fericite!

MESAJE DE CRĂCIUN FERICIT GENERALE

1. L-am visat pe Moș azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare in spate sa aducă sănătate, deci așteaptă-l ca el vine, dar acum este la mine!

2. Pe la geamuri cad steluțe, iar pe foc sunt sărmăluțe, iar bradul e la locul lui, moșul e la treaba lui, sa ne fie noua bine, iaca si Crăciunul vine. Crăciun Fericit.

3. Moș Crăciun bate la ușa scoate mana din mânușa si va da din palma lui darurile cerului. Lângă brad si lângă foc sa va umple de noroc. Crăciun fericit!

4. Cățeluș cu parul creț, s-aveți Gepiul in coteț si o vila cu piscina, pe Madona ca vecina, o lopata pentru bani, La Anul’ si La Mulți Ani! SĂRBĂTORI FERICITE!

5. Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sănătate si iubire Si cu multa fericire!

URARI DE CRĂCIUN PRIN SMS

1. Pe la ferestre cad steluțe, iar pe foc sunt sărmăluțe, bradul e împodobit, moșul e din nou grăbit, peste tot e bucurie și Crăciunul iarăși vine. Sărbători fericite!

2. Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, liniște lângă cei dragi, veste bună dinspre magi! Crăciun fericit!

3. Să vină Crăciunul și toți clopoțeii din brad să-ti cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea și speranța de care ai nevoie! Crăciun fericit!

URARI de CRACIUN sub formă de poezioare

Pe la colțuri unii spun, Că există Moș Crăciun. Că i-ați scris și c-o să vină, Să vă aducă în pumni lumină! Lângă brad și lângă foc, Să vă aducă mult noroc!

Rețeta de Crăciun: se ia binecuvântare, se adaugă un strop de soare și o pulbere de stele se amestecă-ntre ele, se mai pune bunătate și iertare de păcate și iubire cât coprine, iar de la Iisus Hristos s-aveți un Crăciun frumos.

Se zvonește că pe seară, cineva o să apară, pe furiș pe la balcon, pe fereastră sau pe horn, vine, vine Moș Crăciun să-ti vestească un an bun!

Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiți fericiți de Sărbători, acum și-n anii următori!

MESAJE DE CRĂCIUN AMUZANTE

1. Moș Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars și cozonacul!

2. Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!

3. Moşul vine cam tiptil, niciodata nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasa-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie!

4. SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Mos Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.

5. Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.

6. Mos Craciun cu suflet bun, Sa va aduca in Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu VISAtul, S-a mai ars si cozonacul!

7. Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!

8. E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara…prin zapada Mosul zboara ? …Ni se trage de la vin…

9. Iti doresc un Craciun si un Revelion fericit alaturi de familie si prieteni, sa te distrezi si sa te relaxezi… si, cel mai important, sa nu faci nimic din ceea ce eu nu as face! Mosul te vede! Ho-ho-ho!

10. Daca un picior de-al tau ar fi Pastele iar altul Craciunul, pot sa te vizitez intre sarbatori?

11. Chiar daca esti gropar – macar acum in Ajun, te rog sa lasi lopata si sa te bucuri de Craciun.

MESAJE de CRĂCIUN FERICIT pentru părinți:

„M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!”

„Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ”

„Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ”

„ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ”

„Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ”

MESAJE DE CRĂCIUN FERICIT pentru şefi sau colegi

„Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun, mai bogat şi mai frumos decât toţi care au fost!”

„Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.”

„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi însuflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!”

„Crăciun plin de bucurii, căldură şi imaginaţie. La mulţi ani!”.

MESAJE DE CRĂCIUN

„Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun şi cu dragostea creştină, să primiti în dar lumină, zurgălăi de flori de gheaţă, mult noroc s-aveti în viaţă! CRĂCIUN FERICIT şi La Multi Ani cu Sănătate!”

– “L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe, Cu un sac mare în spate, Să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine! CRĂCIUN FERICIT!”

– „Fie ca sărbătorile de iarna sa vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţa, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste”

– „Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic CRĂCIUN. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

MESAJE DE CRĂCIUN AMUZANTE

E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară…prin zăpadă Moşul zboară ? …Ni se trage de la vin

Să ai parte de tot ce e mai bun în viaţa! L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!

Căţeluş cu păru’ creţ, să ai jeepu’ în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!

E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară…prin zăpadă Moşul zboară? …Ni se trage de la vin…

Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.

MESAJE DE CRĂCIUN SIMPLE

– “Moş Crăciun bate la uşă, Scoate mâna din mănuşă, Şi vă dă din palma lui, Darurile cerului. Lângă brad şi lângă foc, Să vă umple de noroc! CRĂCIUN FERICIT!

– “Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de CRĂCIUN!”

– “Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. CRĂCIUN FERICIT! La mulţi ani!”

– “Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! CRĂCIUN FERICIT!”

MESAJE DE CRĂCIUN cu VOIE BUNĂ

– “Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, CRĂCIUNUL face minuni!”

– “Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prietenii dragi aproape. CRĂCIUN FERICIT!”

– “Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu eşti una dintre acele persoane minunate! Să ai un CRĂCIUN FERICIT!”

– “Fie ca viaţa ta să fie colorată si veselă asemenea unui… brad de CRĂCIUN! Sărbători fericite!”

MESAJE de CRĂCIUN CLASICE

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să va fie şi mai bine. Să va fie casa, casa Cu bucate noi pe masă Moş Crăciun cu sacul plin, Drumu-n viaţa cât mai lin.

Fie că sărbătoarea Crăciunului să îţi umple sufletul de bucurie,să îţi aducă pace şi linişte în suflet,iar lumina lui minunată să îţi lumineze în continuare paşii în viaţa. CRĂCIUN FERICIT!

”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”

”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”

MESAJE de CRĂCIUN FERICIT:

”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”

”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”

”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie,sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI !”

MESAJE DE CRĂCIUN: Idei pentru SMS isteţ

”Un batranel cu chipul drag, va veni la voi in prag, sa nu’l goniti e mos craciun, si v’aduce’un an mai bun!”

”Miros de brad, parfum de flori, bat in ferestre uratori, clipesc pe cer mii de culori, fiti fericiti de sarbatori, acum si’n anii urmatori!”

”Seara plina de lumina Sufletul iesle sa-ti devina Ca sa se nasca-n el Iisus Cu Binecuvantari de sus Caci vine bland si plin de har Sa nu ii inchidem usa iar Craciun Fericit!”

”Bogatie cata vreti, Sanatate pentru toti, Iar la anul care vine Sa va fie si mai bine”

”Sa va fie casa, casa Cu bucate noi pe masa Mos Craciun cu sacul plin, Drumu’n viata cat mai lin”

”Craciun Fericit! Mosul sa fie darnic, liniste sufleteasca si intelegere de sarbatori! La Multi Ani!”

”Se spune ca in seara de Craciun, la fiecare clinchet de clopotel o dorinta se indeplineste! Iti urez sa petreci sarbatorile cu sufletul plin de dorinte, in clinchet de clopotei! Craciun Fericit”

”Lumina, pace, bucurie, zapada, viata, daruire, iertare, zambet, sarbatoare, ne aduce an de an Cracinul. Deschide-ti sufletul si lasa caldura sarbatorilor de iarna sa te invaluie ca un vis frumos. Sarbatori Fericite si La Multi Ani !”

MESAJE de CRĂCIUN FERICIT

”Va doresc ca sarbatorile de iarna sa va aduca sanatate si fericire, implinirea tutror dorintelor si sanatate celor dragi. La multi ani!”

”Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniste, caldura si armonie in suflet. Craciun fericit si un An Nou plin de impliniri!”

”Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi!”

”De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.”

”Fie ca spiritul bland al Sfintelor Sarbatori sa ninga asupra voastra doar bucurie si senin, prosperitate, veselie si sanatate in anul ce vine! Sarbatori Fericite!”

”Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur si inimă de lemn.Fie ca sfanta sarbatoare sa readuca aurul in sufletele noastre. Sa aveti parte numai de lumina in inima si gand. Sarbatori fericite!”

MESAJE de CRĂCIUN FERICIT

”Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!”

”Iubirea divina coboara printre noi, ca o ninsoare naiva aducand cu ea bucuria Nasterii Mantuitorului.”

”Fie ca Pruncul nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine. LA MULTI ANI !”

MESAJE de Craciun – mesaje creştine



La pragu-ti vin din nou colinde sa iti cant cu leru-i ler si domn din cer… Astazi Hristos s-a nascut. Craciun si pace!

Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi!

De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.

Fie ca spiritul bland al Sfintelor Sarbatori sa ninga asupra voastra doar bucurie si senin, prosperitate, veselie si sanatate in anul ce vine! Sarbatori Fericite!

MESAJE de CRĂCIUN • Urări de Crăciun fericit



Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur si inimă de lemn.Fie ca sfanta sarbatoare sa readuca aurul in sufletele noastre. Sa aveti parte numai de lumina in inima si gand. Sarbatori fericite.

Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!

Iubirea divina coboara printre noi, ca o ninsoare naiva aducand cu ea bucuria Nasterii Mantuitorului.

Fie ca Pruncul nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine. LA MULTI ANI !

Ridica-ti fruntea ta CRESTINE

Azi catre RASARIT,

Si-n casa CANDELA SA ARDA

Caci DOMNUL NOSTRU S-A NASCUT!

MESAJE DE CRĂCIUN pentru toată lumea:

– Sa nu uitam ca aceasta noapte este Darul lui Dumnezeu pentru noi, este noaptea in care Dumnezeu s-a nascut ca om.

– In deplin consens cu incalzirea globala iti urez un calduros Craciun fericit!

– Pacea si linistea sa fie calauza ta in seara de Craciun. Fii mai bun, mai intelegator, imparte cu bucurie spiritul sarbatorii!

– E timpul sa inchizi ochii si sa-ti amintesti de Craciunul copilariei tale. E timpul sa-ti amintesti cum stateai cu nasul lipit de geam incercind sa-l vezi pe Mos Craciun.

URARI de Craciun fericit



Traieste in culori de Craciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfintenia de alta data…

– Cu ocazia sfintelor sarbatori de Craciun, guvernul Romaniei aduce la cunostinta cetatenilor introducerea impozitului special pe Sarbatori!

– Invata sa culegi din fiecare Craciun sfintenie, bucurie, lumina pe care sa o imparti tot anul cu cei dragi!

– Sa ninga in noaptea de Craciun cu vise implinite! Invata sa visezi, paseste dincolo de real, Craciunul face minuni!

– In aceasta noapte uita gandurile negre. Ai multe alte nopti in care sa te ocupi de ele. Linisteste-ti sufletul si trimite cate un gand frumos catre fiecare dintre cei dragi si o sa te simti impacat.

– Craciunul – o zi in familie, iti ofera bucuria de a revedea fragmente din copilarie, cand ai inceput sa crezi cu adevarat in Craciun. Bucura-te de cadourile Craciunului, fii alaturi de cei dragi!

– Iti aduc in dar o impletire de ganduri curate, deschide-ti inima si paseste cu sfintenie in acest cerc, care ne uneste prin aceleasi trairi. Simte Craciunul!

– Sa ai un Crăciun ca un adevărat copil, cu mos, cu miros de brad si mere imbujorate!sa ai un craciun curat,sarutat de fulgi de nea!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI