MESAJE de Crăciun 2025. FELICITARI și URARI pentru familie, prieteni sau colegi de sărbătorile de iarnă

MESAJE de Crăciun 2025: Felicitări și urări pentru familie, prieteni sau colegi de sărbătorile de iarnă

De Crăciunul, când sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos, este și momentul în care familiile se strâng în jurul bradului și mai ales al meselor îmbelșugate. Crăciunul este cea mai așteptată sărbătoare de iarnă pentru că este momentul în care toți cei dragi se întâlnesc. Este un prilej deosebit de a le reaminti oamenilor de alături cât de mult îi apreciem, urându-le cele mai sincere felicitări.

În zilele noastre, clasicele scrisori de odinioară trimise către prieteni și rude pot fi ușor înlocuite cu mesaje SMS sau cu mesaje trimise prin intermediul diferitelor rețele de socializare.

Pentru inspirație, ți-am pregătit mai multe mesaje de Crăciun, urări pentru prieteni, familie, colegi de birou pe care să le trimiți în perioada sărbătorilor de iarnă.

Mesaje creștine de Crăciun 2025

”Dragostea înseamnă spiritul Crăciunului! Nu uita că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât ni l-a dăruit pe fiul Său. Să îl sărbătorim astăzi!”

”Lumina sfântă din Ajun să vă aducă în suflet un Crăciun veșnic! Sărbători fericite!”

”Cete de îngeri să coboare în casa voastră și să vă aducă vestea cea mare. Iar cel ce s-a născut, să vă umple casa cu pacea și binecuvântarea sa!”

”Ȋn seara asta, ȋngerii coboarӑ, cu Vestea Bunӑ te ȋnconjoarӑ, amintindu-ți de Iisus, pruncul iubit nespus. Doresc ca cel nӑscut ȋn ieslea cea sӑracӑ, loc ȋn inima Ta sӑ-și facӑ. Sӑrbӑtori Fericite și numai bucurii!”

”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele și viețile cu bucurie, sănătate și multă înțelepciune pentru anul care vine. Crăciun fericit!”

Mesaje în versuri pentru sărbătorile de iarnă

”Bogăție câtă vreți, / Sănătate pentru toți, / Iar la anul care vine / Să vă fie și mai bine!”

”Să vă fie casa, casă / Cu bucate noi pe masă / Moș Crăciun cu sacul plin, / Drum-un viață cât mai lin.”

”Un bătrânel cu chipul drag, / va veni la voi în prag, / să nul goniți / e Moș Crăciun, / și vaduceun an mai bun!”

”Pe la colțuri unii spun, / Că există Moș Crăciun / Că i-ai scris și c-o să vină / Să-ți aducă în pumni lumină / Lângă brad și lângă foc / Să-ți aducă mult noroc!”

”Chiar dacă brăduț nu este / Ai tot dreptul să visezi / Să ai Crăciun de poveste / Să fii bun și-n Domn să crezi”

Mesaje haioase de Crăciun

”L-am visat pe Moș azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci așteaptă-l că el vine, dar acum este la mine.”

”Moșul ți-a văzut pozele de pe Facebook… primești haine și un dicționar de Crăciun!”

”Dacă la noapte un bătrânel grăsuț intră pe geam, te ia din pat și te bagă într-un sac, nu te îngrijora. I-am spus Moșului că tu ești tot ce îmi doresc de Crăciun!”

”Dragă Moșule, anul acesta îmi doresc un cont gras și un corp slab. Te rog să nu le amesteci, așa cum ai făcut anul trecut. Mulțumesc!”

”Anul acesta, Crăciunul a fost anulat. Este vina ta, pentru că i-am spus că ai fost cuminte și a murit de râs!”

Bancuri de Crăciun

”De Crăciun este ca la serviciu: faci toată treaba, dar tipul gras, îmbrăcat în costum, primește toate laudele. Crăciun fericit!”

”Sper ca Moșul să îți aducă lista lui cu băieți buni. O meriți!”

”Știi de ce este Moșul mereu atât de vesel? Pentru că știe unde stau toate fetele obraznice. Sper să îți lase ție lista!”

”Moșul este la fel de rău ca orice alt bărbat. Intră în casă neinvitat, îți consumă mâncarea, pleacă înainte să te trezești și crede că toate aceste cadouri sunt de ajuns ca el să lipsească!”

”E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară, prin zăpadă Moșul zboară? Ni se trage de la vin.”

Mesaje de Crăciun 2025 pentru copii

”Dragul nostru copil, Crăciunul este mereu mai special datorită zâmbetului tău. Tu ești darul cel mai de preț pentru noi, iar în fiecare zi ne umpli viața de bucurie și mândrie. Îți dorim să fii mereu curajos, bun și fericit, să ai parte de sănătate și de oameni care te iubesc așa cum te iubim noi. Să știi că indiferent de vârstă, inima noastră va fi mereu casa ta. Crăciun fericit!”

”Scumpul nostru copil, magia Crăciunului există în privirea ta, în râsul tău cristalin și în felul în care aduci lumină în viețile noastre. Oriunde te va duce viața, să nu uiți că ai în noi cei mai mari admiratori și sprijin necondiționat. Crăciun binecuvântat!”

”Crăciunul îmi amintește de primul moment în care te-am ținut în brațe – atunci am primit cel mai frumos cadou posibil. Tu ești raza mea de soare, iar eu voi face mereu totul pentru ca zâmbetul tău să nu dispară niciodată. Îți doresc un Crăciun plin de iubire, liniște și vise împlinite!”

”Sărbătorile sunt o ocazie perfectă să-ți spunem încă o dată cât de mândri suntem de tine. Ești harnic, curajos și plin de bunătate – mai mult decât ne-am fi putut dori vreodată. Să ai un Crăciun magic, înconjurat de toți cei care te iubesc, iar steaua de pe brad să îți lumineze mereu drumul în viață.”

”Crăciunul e despre familie, iar familia noastră e completă doar datorită ție. Te iubim fără margini și îți dorim să ai parte de tot ce e mai bun în viață. Crăciun fericit, comoara noastră!”

Mesaje și urări de Crăciun 2025 pentru părinți

„Crăciun Fericit, dragii mei părinți! Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru iubirea voastră necondiționată. Să aveți parte de sănătate, liniște și momente pline de bucurie alături de cei dragi!”

„Vă doresc un Crăciun plin de magie, cu inima plină de iubire și casa plină de râsete! Mulțumesc că sunteți mereu lângă mine. Să aveți parte de tot ce este mai frumos în această perioadă specială!”.

„Crăciun fericit, părinți minunați! Fie ca această sărbătoare să aducă în casa voastră multă fericire, sănătate și împlinire. Vă iubesc mult și vă sunt recunoscător pentru tot ce faceți pentru mine!”;

„Crăciun Fericit, dragi părinți! Fie ca sărbătorile să vă aducă pace în suflet, sănătate în trup și zâmbete pe buze. Vă mulțumesc că sunteți mereu acolo pentru mine, cu iubire și înțelegere!”;

„Crăciun fericit, părinți dragi! Vă doresc să aveți parte de o sărbătoare minunată, cu multe momente de liniște și fericire alături de cei dragi. Mulțumesc că mă faceți să mă simt mereu iubit și în siguranță!”.

Mesaje și urări de Crăciun 2025 pentru iubit/ă

„Crăciun Fericit, iubirea mea! Fie ca această sărbătoare să fie la fel de magică și specială ca tine. Îți mulțumesc pentru fiecare moment minunat pe care îl trăim împreună. Te iubesc!”;

„Sărbători fericite, dragul meu! Fie ca inima ta să fie la fel de plină de iubire cum îmi umple mie viața ta. Abia aștept să sărbătorim împreună și să creăm amintiri de neuitat!”;

„Crăciunul e mai frumos alături de tine! Îți doresc o sărbătoare plină de zâmbete, momente de neuitat și iubire fără margini. Mulțumesc că ești alături de mine în fiecare zi. Te iubesc enorm!”;

„Crăciun Fericit, iubita mea dragă! În această perioadă magică, vreau să îți mulțumesc pentru toată iubirea și fericirea pe care mi le oferi. Să avem un an nou plin de momente minunate împreună!”;

„Sărbători fericite, dragostea mea! Fie ca inima ta să fie plină de aceeași fericire și iubire pe care tu mi-o aduci în fiecare zi. Te iubesc și abia aștept să petrecem Crăciunul împreună!”.

Mesaje și urări de Crăciun 2025 pentru prieteni

„Crăciun Fericit, dragul meu prieten! Fie ca sărbătorile să își aducă multă bucurie, sănătate și împliniri. Mulțumesc că ești alături de mine în fiecare moment și pentru toate amintirile frumoase!”;

„Sărbători fericite, prieteni dragi! Vă doresc un Crăciun plin de râsete, căldură și momente minunate alături de cei dragi. Vă mulțumesc că faceți viața mai frumoasă!”;

„Vă doresc un Crăciun minunat, cu multă fericire și momente de neuitat! Mulțumesc că sunteți mereu acolo pentru mine și că împărtășim atât de multe amintiri frumoase. Să fie un an nou plin de aventuri și bucurii!”;

„Să aveți parte de un Crăciun plin de lumină, căldură și iubire! Mulțumesc că sunteți prietenii mei și că împreună facem viața mai frumoasă. Crăciun Fericit și un an nou minunat!”;

„Crăciun fericit, prietenii mei dragi! Fie ca această perioadă să vă aducă liniște în suflet, bucurii în inimi și multe clipe frumoase alături de cei dragi. Vă mulțumesc că sunteți parte din viața mea!”.

Alte mesaje de Crăciun 2025

”Să vină Crăciunul și toți clopoțeii din brad să-ți cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea, speranța, de care ai atâta nevoie! La mulți ani!”

”Moș Crăciun bate la ușă, scoate mâna din mănușă și vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad și lângă foc să vă umple de noroc!”

”Am împodobit bradul, am copt prăjiturile, am împachetat cadourile, nu îmi rămâne decât să îți spun Crăciun Fericit!”

”Dacă ești singur, îți doresc să ai parte de dragoste, dacă ești supărat, își doresc să ai parte de fericire, dacă ești tulburat, îți doresc să ai parte de liniște, dacă te simți gol pe dinăuntru, îți doresc să fii plin de speranță. Crăciun Fericit!”

”În această zi specială, fie ca fiecare raza de lumină să vă aducă fericire și liniște în inimile voastre. Crăciun fericit!”

