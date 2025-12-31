Mesaje de ANUL Nou 2026. URARI și FELICITARI de la mulţi ani la trecerea în noul an!

Mesaje de Anul Nou 2026 • Urări haioase de Anul Nou 2026 • Mesaje haioase de Revelion 2026

„Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2025, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!” „La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.” „Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!”

„Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!”

„La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!”

„Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinească şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

„Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbători să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma”

„Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

„Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

„Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.”

„E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri”

„Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus”

MESAJE HAIOASE de Anul Nou

“Viata mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!”

“Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani 2026!”

“Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”

“Căţeluş cu părul creţ / să ai jeep-ul în coteţ / să ai vilă cu piscină / pe Madonna ca vecină / o lopată pentru bani / LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!.

“In contul tău nr. 20148 la bancă “viaţă” am depus 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucură-te atunci când îl vei goli…! La Mulţi Ani 2026!

“Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!

“Ho Ho Ho, aţi văzut un ren maro? Sau un spiriduş în bleu? S-aveţi Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulţi Ani (şi la mulţi Bani)!”

“Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”

“Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!”

“Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”

“În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2024. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!”

Urări haioase de Anul Nou

“Previziuni meteo de REVELION 2026: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!”

“Noul an să va aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!”

“Vă doresc de 2026 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizări, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!”

“Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

La Mulţi Ani, 2026!”

“Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an”

