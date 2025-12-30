Mesaje de Anul Nou 2026 pentru familie: URARI și FELICITARI pentru cei dragi
Mesaje de Anul Nou 2026 pentru familie • URARI de Anul NOU 2025 • FELICITARI de Anul Nou pentru părinți, copii, bunici, soț/soție
În noaptea specială dintre ani, trimite cele mai frumoase urări de Anul Nou familiei. Dacă îți dorești să-i impresionezi pe cei dragi cu cele mai frumoase urări de Revelion, îți propunem o serie de mesaje de Anul Nou, care să le aducă zâmbetul pe buze.
Dragii mei părinţi voioşi, eu vreau să fiţi bucuroşi, vreau ca noul an să vă aducă, sănătate multă, multă şi belşug ca să v-ajungă!
Anul Nou este perioada când visurile devin realitate, ni se împlinesc dorințele. Vreau să vă urez ca tot ce v-ați planificat să devină realitate. Să aveți sănătate de fier, înțelegere în familie, pace în suflet. Vreau să vă mulțumesc că sunteți cei mai buni părinți, la care puteam doar visa. Eu mă voi strădui să vă fiu mereu alături, la bine și la greu. La mulți ani!
Dragii mei, vă felicit cu prilejul Anului Nou. Vă doresc, în primul rând, multă sănătate, înțelegere și răbdare. Fie ca dorințele voastre să se împlinească cât mai curând. Să trăiți doar clipe fericite. La mulți ani!
La mulți ani, dragii mei! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit, deoarece ceea ce sunt eu astăzi vă datorez, în mare parte, vouă, scumpii mei. Vă doresc multă sănătate, să trăiți încă mulți ani și niciodată să nu duceți lipsă de ceva. Fie ca noul an să vă aducă în dar tot de ce aveți nevoie. La mulți ani!
Anul Nou este o sărbătoare minunată, pentru că pot să vă spun cât de mult vă iubesc! Ați fost alături de mine mereu, iar asta înseamnă mult! Vă doresc tot ce e mai bun pe Pământ, ani mulți de viață. Să aveți parte de atenție mereu, dragoste, fericire, succes. Să aveți puteri, speranțe, idei, planuri de viitor. La mulți ani, dragii mei!
Dragii mei, vă felicit cu ocazia Anului Nou! În casa părintească să fie mereu bine, cald, confortabil. Vă doresc sănătate, bunăstare, iubire, pace, succes. Și până orologiul bate ora 12, inimile voastre să se umple de speranțe.
Scumpii mei, iată că vine Anul Nou! Vreau să vă doresc fericire, noroc, sănătate de fier. Pentru mine nu este nimic mai important decât bunăstarea voastră. Fie ca tot ceea la ce visați să se îndeplinească în anul ce vine.
Fie ca anul nou să fie unul bun și bogat în evenimente frumoase. Vă doresc poftă de viață, confort în casă. Vă doresc să aveți parte de multe petreceri în sânul familiei.
Iubiții mei mamă și tată, vă felicit cu această sărbătoare minunată! Fie ca Anul Nou să vă îndeplinească toate visele și să vă dăruiască liniște sufletească! Vă doresc ca toate grijile și temerile să rămână în trecut!
Dragii mei, felicitări cu ocazia Anului Nou! Voi sunteți cei mai scumpi, de neînlocuit. De asta aveți grijă de voi, nu vă faceți inimă rea din cauza unor mărunțișuri. Tot anul următor trăiți din plin, iar eu voi face totul ca să umplu viața voastră cu liniște și să vă ofer sprijinul de care aveți nevoie.
Felicitări cu ocazia Anului nou, scumpii mei! În primul rând vreau să vă spun un mare „mulțumesc” pentru tot ce mi-ați dat, tot ce m-ați învățat. Doar datorită vouă am devenit ceea ce sunt astăzi. Vreau să vă doresc sănătate, mulți ani de fericire și să nu aveți nevoie de nimic. Fie ca noul an să vă aducă și ceea ce încă nu aveți. Fiți fericiți! La mulți ani!
Anul Nou este sărbătoarea minunilor și a îndeplinirii viselor. Vreau să vă felicit și să vă doresc ca toate dorințele să vi se îndeplinească. Vă doresc multă sănătate și confort în casă, inimă și în suflet. Vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați îndeplinit visul, pentru că sunteți cei mai buni părinți! Eu, în schimb, mă voi strădui să vă îndeplinesc toate dorințele! La mulți ani!
La mulți ani, părinții mei minunați! Vă doresc un an minunat, în care să reușiți să faceți tot ce vă propuneți! Vă doresc sănătate de fier, confort, căldură sufletească, înțelegere, bunăstare, prosperitate!
Dragii mei, pentu toate momentele frumoase care au fost şi care urmează să vină, în pragul noului an vă mulţumesc şi îmi reînnoiesc legătura de suflet cu voi. La mulţi ani!
Când Dumnezeu te are drag / Şi te ia în paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta înainte / Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag / Îti dă pricepere şi minte. La Multi Ani!
Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!
