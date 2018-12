Mesaje de Anul Nou 2019: Urări frumoase pe care le puteți trimite prietenilor de Revelion

MESAJE de ANUL NOU 2019 • Mesaje de Revelion 2018-2019 • Cele mai frumoase FELICITARI de Anul Nou 2019 și URARI pe care le puteți trimite prietenilor la trecerea dintre ani.



Noul an sa iti aduca alinare si caldura in inima precum razele blande ale soarelui care iti dezmiarda obrazul iarna. La multi ani!

Fie ca in noul an care vine cu pasi repezi sa traiesti cu intensitate fiecare zi ca si cand aceasta ar fi cea mai frumoasa perioada din viata ta. La multi ani!

Un An Nou plin de impliniri si amintiri cat mai frumoase! Sa ai parte de tot ceea ce iti doresti!

Sper ca incepand cu acest nou an sa descoperi bucuria din lucrurile marunte ale vietii care sa iti infrumuseteze zilele ce vor urma. La multi ani!

De Revelion sa sarbatorim noul inceput cu multa bucurie caci acesta ne deschide usa spre noi posibilitati. La multi ani si petrecere frumoasa de Anul Nou!

Anul No u sa infloreasca in sufletul tau emotia unui nou inceput care sa iti umple sufletul de pace dar si de ambitia de a-ti realiza cele mai nebunesti visuri. La multi ani!

Mesaje de Anul Nou 2019 – Este momentul sa incepi un nou capitol din viata ta. Anul care vine se asterne in fata ta precum paginile unei carti care asteapta cu nerabdare sa fie scrisa. Sper ca paginile sale sa fie pline de amintiri de neuitat. La multi ani!

Mesaje de Anul Nou 2019 – Fie ca anul 2019 sa iti dea nenumarate motive de a sarbatori fiecare moment cu bucurie alaturi de cei apropiati. La multi ani!

Mesaje de Anul Nou 2019 – Zile insorite pline de iubirea celor dragi sa te astepte in acest nou an! Nu uita sa pretuiesti fiecare zi ca si cum ar fi cel mai frumos dar al vietii. La multi ani!

Mesaje de Anul Nou 2019 – Cu fiecare zi care se scurge te apropii tot mai mult de implinirea dorintelor tale. Tot mai multe obstacole depasite si tot mai multe surprize care sa iti aduca zambetul pe buze: asta iti doresc eu in acest nou an. La multi ani!

Vine un nou an si odata cu el noi oportunitati. Acum ai sansa sa fii mai intelegator, mai darnic, mai ambitios. Ai ocazia sa legi noi prietenii, sa ii ajuti pe cei din jurul tau, sa devii o persoana mai buna. Sper ca in acest an sa tintesti cat mai sus! La multi ani!

Noul an sa te intampine cu pace in suflet si cu speranta ca totul va fi bine indiferent de ce se va intampla. Nu uita ca iti voi fi alaturi mereu! La multi ani!

Sper ca acest an sa te surprinda cu cat mai multe clipe de voiosie care sa dureze la nesfarsit si amintiri frumoase care sa te insoteasca toata viata! La multi ani!

Sa ai parte de un an nou lipsit de griji, presarat cu mici bucurii si realizari care sa iti lumineze sufletul si sa iti ghideze pasii in drumul vietii. La multi ani 2019!

Sa lasam in urma trecutul si sa ne deschidem inimile spre a primi si a darui cat mai multa iubire in acest nou an. La multi ani 2018!

Anul acesta iti doresc ca toate visurile tale sa se implineasca si sa-ti aduca bucuria pe care o meriti din plin. La multi ani!