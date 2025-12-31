Mesaje amuzante de Anul Nou 2026. Cele mai hazlii urări de „La mulţi ani” pe care le poţi transmite odată cu intrarea în Noul An
MESAJE HAIOASE DE ANUL NOU 2026. Cele mai amuzante şi hazlii urări și felicitări de „La mulţi ani 2026” pe care le puteți trimite prietenilor la intrarea în Noul An
„Noul an să va aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!”
„Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”
„Aho Aho, e Anul nou,
Şi găina-i fără ou,
Şi cucoşu’ fără guşă,
Dă-mi şi mie un leu mătuşă!
La Multi Ani, 2026!”
Fie-vă verde dolarul,
Şi de whisky plin paharul,
Toate să vă reuşească,
Să vă doară fix la bască!
La Mulţi Ani, 2024 !
„Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”
„Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”
Anul Nou fie cu spor
Şi pe card, şi-n dormitor,
Că e criză sau marasm
Cu cardul s-aveţi orgasm;
Multiplu, când îl citiţi,
Ori mici spasme când plătiţi…
Trăiţi bine, cu de toate,
La mulţi ani şi sănătate!
„Previziuni meteo de REVELION 2026: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!”
Aho, aho, prieten bun care stai pe mess acum, ia opreşte-te din scris şi-ascultă ce-am de zis! Chiar de esţi cu DND, BE RIGHT BACK sau NMD, sper să nu-mi dai ignor că îţi spun un pluguşor, n-am intrat să te stresez, am intrat să îţi urez „la mulţi ani şi fericire, liste de id-uri pline”
Acum când lumea noastră mai creşte cu un an, îţi doresc să primeşti cea mai mare felie de fericire şi noroc cu care să-ţi umpli inima şi casa, azi şi pentru tot restul anului. La Mulţi Ani!!!
„Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!”
Tata bun, mamă iubită,
Azi e ziua potrivită
Să vă spun ce vă doresc
Să v-arăt cât vă iubesc.
Vă doersc întâi de toate,
Un an nou cu sănătate,
Voie bună, trai uşor,
Bucurie şi mult spor!
Vă urăm de prin nămeţi
S-aveţi apă ca să beţi,
Să glumiţi cu multă vervă,
Să mâncaţi fără rezervă!
C-am poftit cu sufleţelu’
Să biseze iar Băselu…
Din nou la o ţară-ntreagă,
Are cine să i-o tragă…
