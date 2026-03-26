Mesaj de mulțumire din partea unei paciente către echipa medicală de la Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Mi-au fost făcute toate investigațiile și m-au pus pe picioare”

Un nou mesaj de mulțumire a fost transmis de către o pacientă a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, de această dată, echipei medicale de la Unitatea de Primiri Urgențe, a informat, joi, 26 martie 2026.

„Aceste mesaje înseamnă foarte mult pentru noi și reprezintă un feedback real asupra activității noastre. Încercăm, în continuare, să ne facem datoria cu profesionalism și dăruire”, au precizat reprezentanții unității medicale.

Iată textul mesajului:

Către Spitalul Alba

Domnule Director,

Mă numesc Doce Raveca și am fost la Urgență, unde, la acea dată, era de serviciu domnul doctor Radu Mihai Filip. Este un înger pe pământ, lucrează cu atâta dăruire încât îți ia durerea cu mâna. Mi-au fost făcute toate investigațiile și m-au pus pe picioare.

Vreau să mulțumesc întregii echipe minunate pe care o conduce și, în mod special, doamnei Ieșean Daniela, pe care o cunosc. De asemenea, vreau să spun că este o curățenie exemplară și că acești oameni muncesc foarte mult și sunt de o corectitudine de nedescris.

Am fost propusă pentru internare, însă am refuzat, nu pentru că nu aș fi avut încredere, ci din cauza unor probleme personale. Altfel, am toată încrederea în acest doctor și în întregul personal. Nu am cuvinte să le mulțumesc, mai ales domnului doctor, pentru că s-a văzut cât de bine și-a făcut treaba, iar acum mă simt bine.

Vă rog frumos, domnule director, să le transmiteți mulțumirile mele pentru tot ce au făcut. Pentru mine, este o echipă de elită. Nu am cuvinte să le mulțumesc. Am stat câteva ore în Urgență și nu l-am văzut pe domnul doctor Radu niciun minut stând jos; nici nu a avut timp să mănânce.

Vă mulțumesc din suflet pentru serviciile oferite și vă doresc mulți ani fericiți și multă sănătate, pentru că avem medici foarte buni.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

