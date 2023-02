MASSIF, cu 7 scene acoperite și în aer liber, la Poiana Brașov între 3-5 martie 2023! 

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 27 ianuarie – 2 februarie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Ramon Avanpremiera

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Pavel Bartoș, Elvira Deatcu

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 105 min

Rating: AP 12

La prima vedere, Ramon pare un om simplu a cărui unică și mare pasiune este viticultura. Viața lui este dată peste cap atunci când, printr-o serie neașteptată de împrejurări, întâlnește cea mai frumoasă femeie din lume de care se îndrăgostește fulgerător.

Decide să plece la București să își găsească “marea iubire”. Ajuns aici, Ramon descoperă că viața într-un oraș mare nu este deloc ușoară. Totul se complică atunci când devine și suspectul principal în cel mai mare jaf al secolului, furtul unui tablou de 50 de milioane de euro!

Joi 21:20

Knock at the Cabin / Cabana de la capătul lumii Avanpremiera

Regia: M. Night Shyamalan

Cu: Jonathan Groff, Dave Bautista, Rupert Grint, Ben Aldridge

Gen Film: Drama, Mister, Horror, Thriller

Durată: 105 min

Rating: N 15

În timp ce se află în vacanță la o cabană izolată, o tânără și părinții ei sunt luați ostatici de patru străini înarmați care le cer familiei să facă o alegere de neconceput pentru a evita apocalipsa. Având acces limitat la lumea exterioară, familia trebuie să decidă în ce crede înainte ca totul să fie pierdut.

Joi 21:00

The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin Avanpremiera

Regia: Martin McDonagh

Cu: Colin Farrell, Barry Keoghan, Kerry Condon, Brendan Gleeson, Pat Shortt

Gen Film: Drama

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Plasat pe o insulă îndepărtată de pe coasta de vest a Irlandei, filmul îi are în rolurile principale pe Colin Farrell și Brendan Gleeson, doi prieteni de o viață care se trezesc într-un impas atunci când unul dintre ei decide să încheie brusc relația pe care o au, cu consecințe alarmante pentru amândoi.

Joi 20:40

The Amazing Maurice / Năstrușnicul motan Maurice Avanpremiera

Regia: Toby Genkel, Florian Westermann

Cu: Emilia Clarke, Hugh Laurie

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

După cartea lui Terry Pratchett. Povestea lui Maurice, un motan care își duce traiul pe străzi și care născocește o înșelătorie perfectă pentru a face bani – un puști care nu pare prea isteț, dar care cântă la cimpoi și are propria lui hoardă de șobolani ciudat de alfabetizați.

Dublat: Sambata, Duminica 12:45

BTS: Yet To Come in Cinemas

Regia: Yoon Dong Oh

Cu: V, Jung Kook, Jimin, SUGA, RM, j-hope, Jin

Gen Film: Muzical

Durată: 109 min

Rating: AG

Alaturati-va lui RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V si Jung Kook la vizionarea acestui concert special, reeditat si remixat pentru marele ecran. Continand multe cadre de aproape, filmul reda o imagine complet noua a intregului concert, BTS ?Yet To Come? din Busan.

Miercuri 18:00

Punguta cu doi bani

Regia: Gabriela Dumitru

Cu: Ciprian Niculae, Voicu Hetel, Marius Nanau, Oana Banuta, Liliana Donici

Gen Film: Teatru

Durată: 39 min

Rating: AG

„Punguta cu doi bani” este o excelenta oportunitate de a redescoperi povestile lui Ion Creanga, basme de un incredibil dinamism scenic, desi au fost scrise acum mai mult de un secol. Adaptat de o echipa tanara si talentata, care propune o interpretare inedita a textului, spectacolul ne introduce in universul unui alai pestrit: un boier mult prea cumpatat, un vizitiu mult prea somnoros, o bucatareasa mult prea apriga si, bineinteles, un cocos teribil de nastrusnic. Ca de n-ar fi, nu s-ar mai povesti!

Duminica 12:00

Plane / S.O.S.: Aterizare forțată

Regia: Jean-François Richet

Cu: Gerard Butler, Mike Colter

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 112 min

Rating: N 15

În filmul de acțiune SOS: Aterizare Forțată, pilotul Brodie Torrance (Gerard Butler) își salvează pasagerii de la o lovitură de fulger, făcând o aterizare riscantă pe o insulă sfâșiată de război – doar pentru a descoperi că supraviețuirea aterizării a fost doar începutul. Când majoritatea pasagerilor sunt luați ostatici de rebeli periculoși, singura persoană pe care Torrance se poate baza pentru ajutor este Louis Gaspare (Mike Colter), un criminal transportat de FBI. Pentru a salva pasagerii, Torrance va avea nevoie de ajutorul lui Gaspare și află că el îi poate oferi mai mult decât pare la prima vedere.

Vineri pana Miercuri 21:10

Joi 19:00

What’s Love Got to Do with It? / Și dragostea unde e?

Regia: Shekhar Kapur

Cu: Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Oliver Chris, Nosheen Phoenix

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Cum găsești o iubire durabilă în lumea de azi? Pentru documentarista dependentă de aplicațiile de întâlniri Zoe (Lily James), aplicația nu i-a adus în viață decât bărbați nepotriviți, mai ales dacă o întrebi pe excentrica ei mamă, Cath (Emma Thompson). Pentru Kazim (Shazad Latif), prietenul din copilărie și vecin al lui Zoe, răspunsul pentru a găsi iubirea este să urmeze exemplul părinților săi și să opteze pentru o căsătorie aranjată (sau „asistată”) cu o strălucitoare și frumoasă mireasă din Pakistan. În timp ce Zoe filmează călătoria plină de speranță a lui Kazim, de la Londra la Lahore, pentru a se căsători cu o străină aleasă de părinții săi, ea începe să se întrebe dacă nu cumva are ceva de învățat de la o abordare profund diferită a găsirii iubirii.

Vineri pana Marti 20:50

Miercuri 20:20

Joi 18:20

Close / Aproape

Regia: Lukas Dhont

Cu: Émilie Dequenne, Léa Drucker, Eden Dambrine, Gustav De Waele, Léon Bataille

Gen Film: Drama

Durată: 109 min

Rating: AP 12

La 13 ani, prietenia este un sentiment de neprețuit. Léo şi Rémi împart totul de când se ştiu, însă primele semne ale adolescenței le pun intimitatea relației la grea încercare. O legătură profundă care se rupe brusc și tragic, lăsându-l pe Léo să înţeleagă cu ce a greşit.

Vineri pana Marti 18:30

Miercuri 15:45

Babylon

Regia: Damien Chazelle

Cu: Brad Pitt, Margot Robbie, Li Jun Li

Gen Film: Comedie, Drama, Istoric

Durată: 194 min

Rating: N15

O poveste despre ambiție exagerată și excese scandaloase, care urmărește ascensiunea și decăderea mai multor personaje în timpul unei epoci de decadență și depravare fără margini la începutul Hollywood-ului.

Vineri pana Marti 14:50

Miercuri 12:00

Joi 14:40

Taximetriști

Regia: Bogdan Theodor Olteanu

Cu: Alexandru Ion, Rolando Matsangos

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N15

O noapte. Zeci de povești. Un singur oraș.

Lică – taximetristul „știe-tot” – și Liviu – taximetristul „tace mult” – sunt prieteni buni, deși sunt complet diferiți, iar viziunile lor despre lume și viață nu se prea întâlnesc decât la shaormerie. Dar amândoi împărtășesc frustrarea de-a face o meserie care speră să le asigure un trai decent și poate niște economii până găsesc altceva mai bun.

Vineri pana Miercuri 19:00

Joi 16:50

M3GAN

Regia: Gerard Johnstone

Cu: Allison Williams, Violet McGraw, Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green

Gen Film: Horror, SF, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

M3GAN este o minune a inteligenței artificiale, o păpușă foarte apropiată de realitate, programată să fie cel mai bun companion al unui copil și cel mai mare aliat al unui părinte. Proiectată de geniala specialistă în robotică Gemma, jucăria de companie MEGAN poate asculta, privi și învăța în timp ce devine prietenă și profesoară, colegă de joacă și protectoare pentru copilul la care este conectată.

Vineri pana Miercuri 16:45

Mummies / Mumiile: Aventuri moderne

Regia: Juan Jesús García Galocha

Cu: Eleanor Tomlinson, Sean Bean, Hugh Bonneville, Celia Imrie, Joe Thomas

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG

Animația lui Juan Jesús García Galocha spune povestea a trei mumii care ajung în Londra zilelor noastre, unde pornesc în căutarea unui inel antic care a aparținut familiei regale și care a fost furat de prea ambițiosul arheolog Lord Carnaby.?

Dublat: Vineri pana Joi 13:20

Romina, VTM

Regia: Paul-Răzvan Macovei

Cu: Nicole Cherry, Tzancă Uraganu, Bogdan de la Ploiești

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 88 min

Rating: AP 12

Romina (Nicole Cherry), înfiptă și isteață cum e ea, încearcă să salveze terasa tatălui ei din Costinești. Ca să reușească, e nevoită să își confrunte toate fricile. În peripeția ei, ajunge să se îndrăgostească de Valentin (Rareș Mariș), un turist venit în vacanță la Costinești, cu planuri de a cânta la chitară pe pietonală pentru a câștiga un ban cinstit. Romina îl ajută pe Valentin să devină artist în toată regula, și, fără să își dea seama, Valentin ajunge să semene cam mult cu Gino (Bogdan DLP). Între Romina și Gino pare că a fost ceva la un moment dat, și asta îl face pe Valentin să devină gelos. Cei 3 sunt acompaniați de o gașcă foarte colorată, formată din Narcisa (Cesima Nechifor), Dana (Ana-Maria Guran), Mihai (Costi Max), Pamela (Cristina Pucean), Sebi (Yny Sebi), Bobby (Costel Biju) și Tzancă Uraganu. Va reuși Romina să salveze terasa tatălui ei și dacă da, la ce cost?

Vineri pana Miercuri 17:45

Joi 15:20

Operation Fortune: Ruse de guerre / Operațiunea Fortune: Urzeala războiului

Regia: Guy Ritchie

Cu: Josh Hartnett, Jason Statham, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone, Aubrey Plaza

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Agentul special Orson Fortune și echipa sa de agenți recrutează una dintre cele mai mari vedete de cinema de la Hollywood pentru a-i ajuta într-o misiune sub acoperire, atunci când vânzarea unei noi tehnologii mortale de arme amenință să perturbe ordinea mondială.

Vineri pana Miercuri 15:20

Finnick / Lumea secretă a spiridușilor

Regia: Denis Chernov

Cu: Paul Castro Jr., Clifford Chapin, Emily Cramer, Artur Babich, Nathalie Ferare

Gen Film: Animatie, Aventuri

Durată: 93 min

Rating: AG

Finnick este un tânăr spiriduș, căruia nu pare să-i pese de responsabilitatea de a transforma casa oamenilor într-un cămin. Totul se schimbă atunci când o nouă familie vine în casa pe care o protejează el, iar trucurile lui de a scăpa de responsabilitate nu mai funcționează deloc.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 12:45

Joi 12:40

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Vineri pana Miercuri 13:00; 19:45

Joi 13:00; 17:15

