„Masă sănătoasă” 2026 | Pachete alimentare pentru preșcolarii și elevii dintr-un oraș din Apuseni: Ce valoare are contractul de prestări servicii propus

Pachete alimentare pentru preșcolarii și elevii dintr-un oraș din Apuseni: Ce valoare are contractul de prestări servicii propus

Primăria Baia de Arieș a lansat, joi, 5 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare a serviciilor de catering necesare pentru derularea Programului „Masă sănătoasă” 2026 având ca beneficiari preșcolarii și elevii din oraș.

Contractul de prestări servicii propus are o valoare totală estimată de 709.769 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 17 februarie 2026.

Conform unei adrese trimise administrației locale de conducerea Liceului „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, în anul scolar 2025-2026 sunt înscriși 276 de elevi și preșcolari, astfel: preșcolari – 35; ciclul primar – 61; ciclul gimnazial – 64; ciclul liceal -103, ciclul profesional – 13.

Pachetul alimentar este unul de tip sandwich, însoțit de un fruct, și se va distribuí zilnic intre órele 9.30-10.50, pe baza confirmárii numărului de pachete ce vor fí livrate, confirmare ce va fi primită la ora 8.30, din partea unității de învățământ.

Orarul propus de distribuire a pachetelor este următorul:

Preșcolari 10:00 30 minute GPN Bașa de Arieș, str. 22 Decembrie

Elevi de ciclul primar 9:30 20 minute Școala Cls. Preg.- IV Baia de Arieș, str. Piața Băii FN

Elevi de ciclul gimnazial 10:50 20 minute Liceul ,,Dr Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, str. 22

Decembrie, nr. 41

Elevi de ciclul liceal 10:50 20 minute Liceul ,,Dr Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, str. 22

Decembrie, nr. 41

Elevi profesional 10:50 20 minute Liceul ,,Dr Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, str. 22

Decembrie, nr. 41

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI