Curier Județean

„Masă sănătoasă” 2026 | Pachete alimentare pentru preșcolarii și elevii dintr-un oraș din Apuseni: Ce valoare are contractul de prestări servicii propus

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 9 minute

în

De

Pachete alimentare pentru preșcolarii și elevii dintr-un oraș din Apuseni: Ce valoare are contractul de prestări servicii propus

Primăria Baia de Arieș a lansat, joi, 5 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare a serviciilor de catering necesare pentru derularea Programului „Masă sănătoasă” 2026 având ca beneficiari preșcolarii și elevii din oraș. 

Contractul de prestări servicii propus are o valoare totală estimată de 709.769 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 17 februarie 2026.

Conform unei adrese trimise administrației locale de conducerea Liceului „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, în anul scolar 2025-2026 sunt înscriși 276 de elevi și preșcolari, astfel: preșcolari – 35; ciclul primar – 61; ciclul gimnazial – 64; ciclul liceal -103, ciclul profesional – 13.

Pachetul alimentar este unul de tip sandwich, însoțit de un fruct, și se va distribuí zilnic intre órele 9.30-10.50, pe baza confirmárii numărului de pachete ce vor fí livrate, confirmare ce va fi primită la ora 8.30, din partea unității de învățământ.

Orarul propus de distribuire a pachetelor este următorul:

Preșcolari                            10:00       30 minute        GPN Bașa de Arieș, str. 22 Decembrie

Elevi de ciclul primar        9:30        20 minute        Școala Cls. Preg.- IV Baia de Arieș, str. Piața Băii FN

Elevi de ciclul gimnazial   10:50      20 minute        Liceul ,,Dr Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, str. 22

Decembrie, nr. 41

Elevi de ciclul liceal          10:50       20 minute        Liceul ,,Dr Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, str. 22

Decembrie, nr. 41

Elevi profesional               10:50      20 minute        Liceul ,,Dr Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, str. 22

Decembrie, nr. 41

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Două grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

8 februarie 2026

De

Două grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență O intervenție pirotehnică a avut loc miercuri în municipiul Aiud, unde pompierii din Alba Iulia au fost chemați să asaneze muniție rămasă neexplodată, descoperită pe drumul către unitatea militară din zona Herja, astăzi, 8 februarie […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

8 februarie 2026

De

Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport Mai mulți copaci, brazi, crengi și alte obstacole îngreunează accesul persoanelor care vor să facă sport pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut. Astfel, pasionații de ciclism sau […]

Citește mai mult

Curier Județean

7 – 8 februarie | ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

8 februarie 2026

De

ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate Inspectorii ISU Alba au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, patru controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din municipiile Aiud și Blaj. În urma verificărilor, au […]

Citește mai mult