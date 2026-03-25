Masă caldă pentru peste 550 de elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia în anul 2026
Masă caldă pentru peste 550 de elevi de la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia în anul 2026
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 26 martie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia și modalitatea de distribuire a acestuia prin Programul Național ”Masă Sănătoasă” în anul 2026.
Tipul de suport alimentar constă în masă caldă, în regim catering, pentru un număr de 553 de elevi în anul 2026.
Modalitatea de distribuire a suportului alimentar este următoatrea: pentru elevii din ciclul primar, gimnazial, liceal și profesional distribuirea se va face la ora 11:00, iar pentru elevii din ciclul seral distribuirea se va face la ora 16:00.
Prin Hotărârea Guvernului nr.1171/2025 privind instituirea Programului național ”Masă sănătoasă” (PNMS) la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar se instituie Programul naţional „Masă sănătoasă”, derulat pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare din anul 2026, începând cu data de 8 ianuarie 2026, pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 77 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare. PNMS constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 16,5 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Conform prevederilor art. 3 alin (3) din HG 1171/2025 „Tipul de suport alimentar diferenţiat conform prevederilor alin. (2), precum şi modalitatea de distribuire a acestuia elevilor şi preşcolarilor se stabilesc la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, cu aprobarea consiliului de administraţie, şi se propune ordonatorului principal de credite al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care le supune aprobării consiliului local”.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
