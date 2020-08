Marius Rof, Alianța USR PLUS – județul Alba trebuie să-și valorifice potențialul turistic pentru a fi în topul județelor celor mai vizitate de turiști

Alba este un județ cu un potențial turistic extraordinar, cu cetățile care păstrează în prezent o parte din istorie, cu obiective turistice și muzee care sunt parte din cultura și tradițiile noastre, cu peisajele încântătoare și cu oamenii locului și obiceiurile lor. Însă, din păcate, județul nostru nu este valorificat la potențialul lui turistic maxim pentru a putea fi și mai cunoscut în întreaga lume.

Conform unui raport transmis de către Direcția Regională de Statistică (DRS) Alba, județul nostru a fost vizitat în luna mai a acestui an, 2020, de doar 766 de turiști, numărul celor cazați scăzând cu 95,6%, comparativ cu luna mai a anului trecut. Este adevărat că datele sunt din perioada stării de urgență și pandemia de coronavirus a avut efecte și în acest domeniu, însă neprioritizarea și investirea în infrastructura de turism rămâne o problemă. Chiar și în primele trei luni ale acestui an s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști cu 18,2%, față de aceeași perioadă a anului 2019, județul Alba fiind vizitat în trei luni de doar 44606 de turiști. Județul nostru, potrivit DRS, s-a clasat pe penultimul loc în topul județelor din Regiunea Centru, sub Brașov, Sibiu, Mureș și Harghita, înregistrând și cea mai mică rată a sejurului, mai puțin de două zile.

„E nevoie să găsim soluții pentru a crește numărul de turiști din județul nostru, ținând cont că are un potențial turistic fantastic, cu obiective turistice minunate, precum: Cetatea Alba Carolina, Câmpia Libertății, zona Munților Apuseni, peisaje extraordinare, lacuri, peșteri, cascade, mănăstiri, muzee, arii naturale protejate ș.a.m.d. Consider că Alba trebuie să-și valorifice potențialul turistic pentru a fi în topul județelor celor mai vizitate de turiști și autoritățile locale pot lua câteva decizii prin care județul nostru să crească treptat din punct de vedere turistic, dar și economic. Un pas simplu ar fi crearea unui site dedicat turismului din județul nostru care poate fi promovat de toate instituțiile locale și județene, astfel încât turiștii să își poată organiza sejururi pentru a vizita mai multe obiective turistice și culturale din județ. Acest proiect, de care se poate ocupa Consiliul Județean, trebuie să includă și promovarea agroturismului, susținerea turismului local, rural și a producătorilor locali. Autoritățile trebuie să dea o mână de ajutor celor din domeniul turismului, căci este în avantajul tuturor. Astfel, prin promovarea turismului se contribuie și susținerea economiei locale și a altor servicii, contribuind astfel la dezvoltarea economică”, precizează Marius Rof, candidat la Consiliul Județean Alba.