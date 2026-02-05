„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: „Ucenicii lui Brâncuși” și alte ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei
„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: Ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor
Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei continuă, în lunile februarie și martie 2026, programul de educație culturală dedicat copiilor, reunind o serie de ateliere creative care valorifică patrimoniul istoric al palatului, meșteșugurile tradiționale și expresia artistică contemporană.
Programul se înscrie în continuarea proiectului Marea breaslă a micilor meșteri, bine primit de public în edițiile anterioare, și propune, în acest an, o formulă extinsă, îmbogățită cu teme și experiențe noi, adaptate vârstelor școlare și contextului cultural actual.
Noutatea majoră a ediției 2026 este integrarea atelierului „Ucenicii lui Brâncuși”, realizat în contextul Anului Constantin Brâncuși, care marchează 150 de ani de la nașterea marelui sculptor. Desfășurat în perioada 16–20 februarie, în apropierea Zilei Naționale Constantin Brâncuși (19 februarie), atelierul invită copiii să descopere, prin modelaj în lut, universul brâncușian. Participanții vor experimenta lucrul cu materialul, vor explora forme esențializate inspirate din creația artistului și își vor dezvolta imaginația, gândirea tridimensională și răbdarea, într-un cadru ludic și accesibil.
Alături de această activitate specială, programul cuprinde o varietate de ateliere tematice, desfășurate de luni până vineri, în intervale orare adaptate grupurilor școlare. Atelierul „Micul ciocolatier” propune o incursiune senzorială în universul ciocolatei, de la boabele de cacao la desertul devenit simbol al bucuriei, copiii învățând pașii de bază ai preparării și turnării ciocolatei în forme speciale.
Atelierul de manufacturat hârtie și decorare felicitări introduce participanții în istoria hârtiei și în procesul tradițional de realizare a acesteia, completat de decorarea unor felicitări prin tehnici de quilling și elemente pop-up, inspirate din picturile Palatului Principilor și din valorile responsabilității ecologice.
În cadrul atelierului „Mărțișoare cu dichis”, copiii descoperă semnificația mărțișorului și transformă firele alb-roșii în obiecte decorative realizate manual, într-un exercițiu de îndemânare, răbdare și apropiere de tradițiile locale.
Atelierul Ghivece cu flori princiare invită participanții să picteze ghivece din ceramică, inspirându-se din picturile parietale ale Palatului Principilor Transilvaniei și din plăcile ceramice habane care decorau odinioară Sala de Audiențe.
Seria „Din grădinile principeselor” cuprinde ateliere dedicate lumânăritului și decorului floral. În cadrul acestora, copiii descoperă rolul lumânărilor ca mijloc de iluminat înainte de apariția electricității, învață despre materialele folosite de-a lungul timpului și realizează lumânări în forme florale, dar și decorațiuni inspirate de lalea – motiv recurent în patrimoniul palatului.
Atelierul „Sacoșa cu povești transilvane” este inspirat de ceramica de Iznik și de influențele otomane din Palatul Principilor, oferind copiilor ocazia de a personaliza sacoșe din pânză cu motive florale decupate din fetru, într-un exercițiu de creativitate și transmitere a poveștilor istorice într-o formă contemporană.
Programul este completat de atelierul „Ceramica habană, urmașii”, în care participanții vor picta farfurii ceramice inspirate de creațiile meșterilor habani stabiliți în secolul al XVII-lea la Vințu de Jos, exersând simțul compoziției, precizia și coordonarea mână–ochi.
Toate activitățile sunt concepute ca experiențe educative interactive, menite să stimuleze creativitatea, îndemânarea și curiozitatea copiilor, oferindu-le, în același timp, o legătură directă cu istoria și patrimoniul Palatului Principilor Transilvaniei. La finalul fiecărui atelier, participanții vor lua cu ei obiectul realizat.
Atelierele se desfășoară în perioada februarie–martie 2026, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–13:30, cu participarea a maximum 25 de copii/grup, la Palatul Principilor Transilvaniei, Str. Militari nr. 4, Alba Iulia.
Informații și programări: tel.: 0371 337 148, e-mail: [email protected].
