MÂINE | Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii

Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii

Momentul mult așteptat pentru iubitorii sporturilor de iarnă a sosit. Sezonul de schi în Munții Șureanu se deschide sâmbătă, 3 ianuarie 2026. Ninsorile abundente din ultima perioadă au dus la formarea unui strat de zăpadă consistent, iar reprezentanții domeniului au anunțat deschiderea pârtiilor.

Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, se deschide al 17-lea sezon de schi la Șureanu. Mâine, începând cu ora 12.00 se vor deschide pârtiile A1 și A3, la care se lucrează în prezent.

De duminica, 4 ianuarie 2026, de la ora 10:00, urmează deschiderea treptată și a altor pârtii, în funcție de condițiile meteo.

Drumul este deschis, practicabil, dar este recomandat să aveți în dotare cauciucuri de iarnă și lanțuri.

Stațiunea montană oferă

-11 pârtii cu lungimi între 300m – 2050m

-14 km de pârtii

-Atât pârtii albastre, cât și roșii sau negre

Domeniul Schiabil “Poarta Raiului” din Munții Șureanu a fost inaugurat în anul 2009. Datorită amplasării și a altitudinii mari la care se găsește, veți descoperi aici, una dintre zonele cu cea mai lungă durată de schi din cursul unui an.

