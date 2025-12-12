Rămâi conectat

MÂINE | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!

Polițiștii rutieri acționează vor acționa sâmbătă, 13 decembrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

