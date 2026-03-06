Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: „De ce să candidez? România are un preşedinte, un președinte bun

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că va respecta prevederile Constituției și nu intenționează să candideze pentru un nou mandat la conducerea statului.

Totodată, aceasta a respins speculațiile potrivit cărora, în viitor, ar putea intra în cursa pentru funcția de președinte al României, subliniind că România are deja un președinte și că ea poate contribui la dezvoltarea Republicii Moldova și din alte poziții sau roluri.

Întrebată dacă intenţionează să candideze pentru un nou mandat de şef al statului – deşi Constituţia prevede explicit doar două mandate consecutive – în contextul discuţiilor apărute mai ales pe reţelele sociale, Maia Sandu a respins speculaţiile.

„Nu candidez şi respect Constituţia. Vreau să-i rog pe oamenii care scriu asemenea lucruri că fac rău societăţii noastre şi încrederii în Constituţie. Este foarte bine că e limitat în Constituţie termenul pentru preşedinte şi sper să rămânem în continuare o democraţie. Vă rog să nu mai scrieţi asta nici cei bine intenţionaţi, nici cei prost intenţionaţi”, a declarat Maia Sandu la Jurnal TV, conform NewsMaker.md.

Preşedinta R. Moldova a respins şi ipoteza potrivit căreia ar putea candida la funcţia de preşedinte al României.

„De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun. Noi avem aici încă multe lucruri şi eu pot să contribui la dezvoltarea acestei ţări şi din alte funcţii sau locuri de muncă, ca să zic aşa”, a conchis Maia Sandu.

Articolul 80 din Constituţia Republicii Moldov prevede că „nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive”.

