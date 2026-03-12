Magazinele care comercializează pește și produse din pescuit, în vizorul DSVSA Alba, înainte de ,,Buna Vestire”. Cerințele care trebuie respectate de operatorii din domeniul alimentar
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba va intensifica, în perioada următoare, controalele la unitățile din domeniul alimentar care comercializează pește și produse din pescuit, având în vedere apropierea sărbătorii „Buna Vestire”, celebrată în data de 25 martie, când, în mod tradițional, se înregistrează o creștere a consumului acestor produse.
Acțiunile de control vor avea ca scop verificarea modului în care operatorii din domeniul alimentar respectă normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind manipularea, depozitarea și comercializarea peștelui și a produselor din pescuit.
Cerințe care trebuie respectate în privința comercializării peștelui și a produselor din pescuit:
• comercializarea se va realiza numai în unități înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar;
• produsele trebuie păstrate la temperaturi corespunzătoare și etichetate conform legislației în vigoare;
• peștele și produsele din pescuit trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic și să nu prezinte paraziți vizibili în viscere, mușchi și sub piele;
• gheața utilizată pentru conservarea peștelui trebuie să fie obținută din apă potabilă și menținută pe toată durata expunerii la vânzare.
Verificările vor fi efectuate în toate unitățile în care se comercializează pește proaspăt, refrigerat sau congelat, precum și produse din pește, respectiv supermarketuri, magazine alimentare, restaurante, pensiuni turistice cu bloc alimentar, unități de alimentație publică, păstrăvării, unități de procesare a peștelui și alte unități din domeniu.
În cadrul controalelor vor fi verificate în principal:
• autorizarea sau înregistrarea sanitar-veterinară a unităților;
• condițiile de igienă ale spațiilor și echipamentelor;
• respectarea condițiilor de depozitare și a temperaturilor de păstrare;
• calitatea produselor și documentele care atestă proveniența acestora;
• igiena personalului și starea de sănătate a angajaților;
• modul de protejare a produselor împotriva contaminării;
• modul de etichetare și informare a consumatorilor;
• existența și aplicarea programelor de combatere a dăunătorilor (insecte, rozătoare, păsări);
• gestionarea și eliminarea deșeurilor, precum și întreținerea și igiena spațiilor și echipamentelor.
În cazul constatării unor încălcări ale normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, vor fi dispuse măsuri conform legislației în vigoare, care pot include aplicarea de sancțiuni contravenționale, suspendarea activității unității sau confiscarea produselor care prezintă risc pentru sănătatea publică.
