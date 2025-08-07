Lucrări de 10 milioane de euro, inclusiv în Alba, pentru asigurarea versanților înpotriva căderilor de pietre pe DN 67 C Transalpina

Lucrări de milioane de euro, inclusiv în Alba, pentru asigurarea versanților înpotriva căderilor de pietre pe DN 67 C Transalpina

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin DRDP Cluj, a lansat luni, 4 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publice a lucrărilor pentru asigurarea versanților împotriva căderilor de pietre pe DN 67 C Transalpina.

Lucrările se vor desfășura inclusiv pe raza județului Alba.

Valoarea totală a contractului propus este de 46.916.405 leei, fără TVA, adică aproximativ 10 milioane de euro.

Data limită pentru primirea ofertelor este 10 septembrie 2025.

Lucrările de asigurare a versanților împotriva căderilor de pietre sunt necesare între următoarele poziții kilometrice: km 80+500-81+000 partea dreaptă, km 88+500-89+000 partea dreaptă; km 91+000-91+800 partea stângă; km 102+750-103+000 partea stângă; km 126+000- 127+000 partea dreaptă; km 112+000-114+000 partea dreaptă; km 127+000-128+000 partea stângă.

De ce sunt necesare lucrările

Aceste lucrări sunt necesare deoarece există pericolul de producere a accidentelor datorate căderilor de pietre de pe versanți.

De-a lungul timpului şi mai ales în ultima perioadă, din pricina condițiilor meteo nefavorabile, pe DN67C s-au produs o serie de fenomene (caderi de piatra, scurgeri de torenți ce au produs ebulmenți, alunecări sau prăbușiri de versanți, acostamente rupte, blocări de piatra si bolovani ajunsi pe partea carosabilă, dislocări de taluz cu antrenare de material ajuns pe partea carosabilă etc). Aceste fenomene au determinat producerea de daune, cu periclitarea siguranței circulatiei rutiere, precum şi întreruperea temporară a acesteia pe unele sectoare de drum.

Prăbușirile sunt mai frecvente la sfârșitul iernii și primăverii, pe seama fenomenului de îngheț-dezgheț, care lărgește crăpăturile, micșorează coeziunea rocilor și favorizează desprinderea unor stânci sau a unor pachete de strate.

Lucrări prevăzute

Lucrările prevăzute sunt:

*dislocarea blocurilor de rocă cu risc de prăbușire;

*realizarea unei structuri de retenție a blocurilor de rocă ce se desprind din versant, prin intermediul unui zid de sprijin din gambioane;

*sistem activ de protecție și stabilizare tip plase ancorate;

*sistem pasiv tip barieră de protecție împotriva căderii blocurilor de rocă

DN 67C este drumul național secundar din Munții Parâng, în Carpații Meridionali. Este cea mai înaltă şosea din România, având punctul cel mai înalt în Pasul Urdele (la 2.145 m). Drumul face legătura între orașele Novaci din județul Gorj și Sebeş din județul Alba. Fiind un drum montan, este închis pe perioada iernii tronsonul de drum dintre Rânca și Obârșia Lotrului.

DN 67C străbate patru județe – Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba – traversând Munții Parâng de la sud la nord, altitudinea cea mai mare având-o pe o porțiune de aproximativ 20 de km, în județele Gorj şi Vâlcea, unde se prezintă ca o „şosea de creastă”, trecând la mică depărtare de vârfurile Dengheru (2.084 m), Păpușa (2.136 m), Urdele (2.228 m), Iezer (2.157 m) şi Muntinu (2.062 m).

