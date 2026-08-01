Lucian Mîndruță urmează îndemnul lui Bolojan și nu mai spală haine seara și a oprit și aerul condiționat: ,,Facem fiecare ce putem, facem pentru țara noastră”
Lucian Mîndruță urmează îndemnul lui Bolojan și nu mai spală haine seara și a oprit și aerul condiționat: ,,Facem fiecare ce putem, facem pentru țara noastră”
Influencerul Lucian Mîndruță spune că urmează îndemnul lui Ilie Bolojan și nu mai spală haine seara, dar și că a oprit aerul condiționat. ,,Am deschis fereastra, aerul de afară e acceptabil,” spune Mîndruță, care îi încurajează pe români să urmeze îndemnul premierului Ilie Bolojan de a reduce consumul de energie electrică seara.
Postarea lui Mîndruță
„Am terminat de spălat, n-am mai pus altă mașină. Nici aerul condiționat nu e pornit, am deschis geamul și e acceptabil.
Facem fiecare ce putem, pentru că nu facem pentru Bolojan sau Nicușor sau Grindeanu.
Facem pentru țara noastră”, scrie Lucian Mîndruță pe Facebook.
Ilie Bolojan îi îndeamnă pe români să economisească
„Încă o dată fac un apel către cetăţeni, dar în special către companii, către autorităţile publice să îşi facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru şi luni vom avea o întâlnire cu dânşii, în aşa fel încât să luăm în calcul şi planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanţi, pentru a asigura energia electrică către populaţie”, a spus premierul la Palatul Victoria.
El a menţionat că estimările sunt că pe fondul secetei şi în următoarele două săptămâni şi a prognozelor meteo nu vom avea precipitaţii importante, iar pe fondul creşterii temperaturilor e posibil ca consumul să crească ajungând până la 8.000 MW pe zi în orele de seară.
„În această situaţie fiecare MW care este economisit este foarte important şi fiecare MW care intră în producţie sau este menţinut de asemenea asigură echilibrul sistemului energetic naţional. Este o situaţie prin care trec toate ţările din vecinătate şi acest lucru nu ne ajută, pentru că cererea de energie din importuri este la fel de mare, dar sper să reuşim să menţinem sistemul naţional în funcţiune şi prin măsurile pe care le luăm să asigurăm funcţionarea normală”, a mai spus Bolojan.
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