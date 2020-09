Lucian Itu – emblema fotbalului cugirean, la 42 de ani | Aniversare pentru antrenorul grupării de sub Drăgana

Lucian Itu, antrenorul-jucător al Metalurgistului Cugir (din această ediție CSO Cugir), va împlini astăzi, 8 septembrie, 42 de ani.

De la promovarea grupării de sub Drăgana în Liga a 3-a, în urmă cu 7 ani, a fost în acest interval de timp principalul pilon al fotbalului din Cugir. Revenit acasă după periplul petrecut la Inter Blaj, Minerul Lupeni, Internațional Curtea de Argeș și Săgeata Năvodari (2003-2011), “El Tigre”, cum este supranumit sub Drăgana, a dovedit în permanență că are un loc aparte în istoria fotbalului din localitate. De pe gazon, în calitate de căpitan de echipă, sau de pe banca tehnică, secund în repetate rânduri, iar de vara trecută antrenor principal, Lucian Itu a arătat ce înseamnă atașamentul față de echipa din orașul natal, asta dincolo de calitățile incontestabile etalate pe teren.

De altfel, simbolul Cugirului a confirmat zicala conform căreia “vinul devine mai bun odată cu trecerea timpului” și în ediția anterioară a marcat de 3 ori, în ciuda vârstei înaintate, asta dincolo de faptul că a încheiat sezonul precedent cu 10 meciuri fără înfrângere și 6 luni de invincibilitate!