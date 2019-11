Luceafărul Oradea – Unirea Alba Iulia 3-2 (2-0) | Înfrângere dramatică a „alb-negrilor”, Lăsconi – golul victoriei împotriva fostei echipe

Unirea Alba Iulia a pierdut dramatic în fieful liderului, scor 2-3 (0-2), după ce a reușit să egaleze în a doua repriză, golul victoriei fiind marcat de ex-uniristul Daniel Lăsconi.

Într-o primă repriză dominată de gazde, în care Angeru a făcut minuni între buturi, amfitrionii au punctat prin Mitrică (39, șut din 10-11 metri, la pasa lui Pașca) și Paraschiv (43, penalty, faultat Mitrică). Oaspeții au avut o revenire de senzație, marcând în două rânduri, prin Mărgărit (64, a finalizat cu un șut de la 12 metri) și Frăsineanu (73, după un șut centrare a lui Al. Giurgiu), însă finalul a fost unul dramatic în care Lăsconi a adus toate punctele în contul primei clasate, prin reușita din minutul 85, prima a sa stagională în tricoul „roș-albaștrilor”, la o greșeală în defensiva uniristă (centrare Paraschiv și reluare cu capul a fostului unirist, din 7-8 metri).

*Mihai Manea: „Plecăm cu mâna goală, deși jucăm fotbal”

„Aceleași fluctuații de concentare, ne-au costat azi punct sau puncte. În prima repriză am fost mai absenți, însă a doua am controlat-o, însă, în loc să fructificăm ocaziile avute, am greșit în defensivă și asta ne-a costat. E păcat că plecăm de fiecare dată cu mâna goală, deși jucăm fotbal„, a menționat Mihai Manea.

Luceafărul: F. David – Gunie, D. Pop, Core, Roș, Pașca, Peter, Mitrică, Maxin, Ludușan, G. Paraschiv; rezerve Răileanu, Papp, Maxim, Lasconi, Mintaș, F. Drăgan, Gheban. Antrenor Dragoș Militaru.

Unirea: Angeru – F. Morar (82, Joldeș), R. Ivan, Guț, Ad. Matei (61 Al. Giurgiu) – Petresc, Tat (49, Bârdea) – Fetița (86, Mateș), Selagea, Frăsineanu – Mărgărit; rezerve Sporea, Mardare, C. Avram. Antrenor Mihai Manea.