LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 72 posturi disponibile în Alba Iulia, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 28 aprilie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 86 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați
AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC RAPID LIFTS SRL INGINER MECANIC 1
MARVICON SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 10
PILOUS AMBALAJE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 1
RETTERPROJECT MANAGEMENT SRL SEF SANTIER 1
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
POMPONIO S.R.L. CONTABIL-SEF 1
POMPONIO S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
THARMIS SPEED SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1
SC HOMESIDSTUDIO SRL MUNCITOR CONSTRUCTOR BÂRNE, CHIRPICI, PIATRA 1
SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1
LCD AUTO SERVICE SOFER AUTOBUZ 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
BOSCH REXROTH SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 9
BOSCH REXROTH SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
BOSCH REXROTH SRL MECANIC UTILAJ 3
BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 1
BOSCH REXROTH SRL ANALIST CALITATE 4
BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2
BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR 1
BOSCH REXROTH SRL DESIGNER INDUSTRIAL 2
BOSCH REXROTH SRL INGINER AUTOMATIST 1
BOSCH REXROTH SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL DULGHER RESTAURATOR 2
GOMBOS IOAN CORNEL”AGRO” PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1
GAITA MARCEL CORNELIU II SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
GAITA MARCEL CORNELIU II MECANIC AUTO 1
TOM – GICU SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1
GENERAL FANBON CONSTRUCTII S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SOLPOP DISTRIBUTION S.R.L. MAGAZINER 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 10