LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 584 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 18 februarie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 584 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției

județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1

YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1

ROMANA STADION SRL BARMAN 2

DANROM CONSTRUCT S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1

DANROM CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1

DANROM CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1

DIRECTIA RADIOCOMUNICATII CLUJ INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII 1

SC TRAIN HOTEL SRL AJUTOR BUCATAR 2

SC TRAIN HOTEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2

SC TRAIN HOTEL SRL RECEPTIONER DE HOTEL 2

ALEGRIO HEALTHCARE SRL CONTABIL 1

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1

ALEGRIO HEALTHCARE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FIZIOTERAPEUT 2

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL KINETOTERAPEUT 1

CERTA CONS SRL CAMERISTA HOTEL 1

CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1

URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5

OLMY-SELESAN S.R.L. VÂNZATOR 2

FLOREA GRUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

FLOREA GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 1

SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1

RADCO DUCOR S.R.L.-D. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3

RADCO DUCOR S.R.L.-D. FIERAR BETONIST 2

RADCO DUCOR S.R.L.-D. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3

COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

SC ADS INDUSTRY PROCESS SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1

SC ADS INDUSTRY PROCESS SRL AJUTOR BUCATAR 3

SC ADS INDUSTRY PROCESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 6

SC ADS INDUSTRY PROCESS SRL PIZZAR 3

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 7

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 9

SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1

SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1

SATROTEC SRL REFERENT 1

SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 50

SC IULIAN ECOINSTAL SRL INSTALATOR CENTRALE TERMICE 1

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1

VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1

MARVICON SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 5

DEKA STRUCTURISRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3

DEKA STRUCTURISRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3

DEKA STRUCTURISRL FIERAR BETONIST 3

LACTALIS ROMANIA SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 3

ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1

ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1

ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1

ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1

ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1

ALBALACT S.A. SPECIALIST MARKETING 1

ALBALACT S.A. FEMEIE DE SERVICIU 1

SC BRILLIANT BEAUTY CENTER SRL MASEUR 1

SC BRILLIANT BEAUTY CENTER SRL COAFOR STILIST 1

SC BRILLIANT BEAUTY CENTER SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

CARESTA BAGS SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1

MART VET S.R.L. MEDIC VETERINAR 1

AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3

IPEC SA MARCATOR PIESE 15

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5

IPEC SA MECANIC UTILAJ 3

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3

IPEC SA LABORANT CHIMIST 1

UNICARMSRL LUCRATOR COMERCIAL 10

SC AUTOMOB ALBA SRL SPALATOR VEHICULE 1

SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 1

SC AUTOMOB ALBA SRL VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC 1

DOCTOR COPY S.R.L. ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 1

SC AGORA PAN SRL PATISER 1

SC LION KING SECURITY SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1

SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA SEF SERVICIU INSTITUTIE PUBLICA 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA DIRECTOR INSTITUTIE PUBLICA 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1

RO.DE.X FASHION SRL UCENIC – CONFECTIONER IMBRACAMINTE 40

YASIN SIMSEK TRANS SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 3

ALBA PROIECT CONSULTING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1

SC TSM GREEN WAY ARL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

SC MARION SRL AGENT COMERCIAL 1

PARC S.A. CAMERISTA HOTEL 2

CAMARA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

MONOLIT JUNIOR S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1

MONOLIT JUNIOR S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1

MONOLIT JUNIOR S.R.L. FINISOR TERASAMENTE 1

MONOLIT JUNIOR S.R.L. FIERAR/POTCOVAR 1

MONOLIT JUNIOR S.R.L. PAVATOR 1

MONOLIT JUNIOR S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1

ASK PRETZEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ASOCIATIA NON- GUVERNAMENTALA MARIA BEATRICE TERAPEUT OCUPATIONAL 1

ASOCIATIA NON- GUVERNAMENTALA MARIA BEATRICE LOGOPED 1

CASA POIANA TOUR SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1

TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

SAYO COMPACT SRL ZIDAR PIETRAR 1

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA BUCATAR 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

GEORGIA CATERING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2

GEORGIA CATERING SRL MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) 1

GEORGIA CATERING SRL FACTURIST 1

GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1

GEORGIA CATERING SRL AGENT DE VÂNZARI 1

GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 1

GEORGIA CATERING SRL SPALATOREASA LENJERIE 1

GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 3

GEA EVENT SRL MANIPULANT MARFURI 1

GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

AXI SOCIAL BALLROOM SRL BARMAN 2

GEORGIA CATERING SRL UCENIC – BUCATAR 10

DELTA PROFESSIONAL FM SRL REDACTOR 1

VERES VIORICA NICULINA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2

UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 3

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3

UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 3

UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2

EMERGENT TRADING S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5

EMERGENT TRADING S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 5

PREBET AIUD SA INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI 3

SC GEOSTANDARD SRL OPERATOR-PROSPECTOR LUCRARI GEOLOGICE SI GEOFIZICE 1

SC GEOSTANDARD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1

SC KIMO TEXTILE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

BOSCH REXROTH SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5

BOSCH REXROTH SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 50

BOSCH REXROTH SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5

BOSCH REXROTH SRL MECANIC UTILAJ 5

BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 17

BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 5

BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 1

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 5

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 5

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2

SC DOZA DE SANATATE SRL OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 1

SC PENSIUNEA CASA DAVID SRL BARMAN 1

SC PENSIUNEA CASA DAVID SRL BUCATAR 1

PRODLACTA S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2

PEK KOLI SRL BRUTAR 3

SCDVV BLAJ ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1

SC PROCON-ECO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2

KHARMA S.R.L. VÂNZATOR 2

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

SUNDEY EXPRESS SRL VÂNZATOR 1

SUNDEY EXPRESS SRL MANIPULANT MARFURI 1

SUNDEY EXPRESS SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 1

SUNDEY EXPRESS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

SC. ZOO DUAVET SRL TEHNICIAN VETERINAR 1

SC. ZOO DUAVET SRL MEDIC VETERINAR 1

INTERMODALE HUMOR TRANS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1

WORTEXCLEANING SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

FIN FAN FOREST S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1

SC FOODPLACE SRL AJUTOR BUCATAR 2

SC FOODPLACE SRL BUCATAR 1

SC FOODPLACE SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1

RAUL SEBY TRANS S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1

TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3

TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL MAGAZINER 1

TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL CONTROLOR CALITATE 1

APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1

VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

CABANA LOREDANA FEMEIE DE SERVICIU 1

SC FUTURE WINGS SRL INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR 1

SC CRISAN FOREST MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

SC MUNDO PREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2

COLEGIUL NATIONAL „DAVID PRODAN” ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. SUDOR 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. MONTATOR SUBANSAMBLE 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5

SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1

SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 8

CISEROM SA FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 3

SC ANY FAMILY CAR WASH SRL SPALATOR VEHICULE 1

DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 1