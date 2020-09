LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 320 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj, Sebeș și Baia de Arieș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 8 septembrie 2020, în Alba Iulia, Câmpeni, Blaj, Sebeș și Baia de Arieș. În județ sunt disponibile, în total, 320 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

EXPRESS CURIER S.R.L. CURIER 2

AL.TOMI OCTAVIA GABRIELA I.I. CAMERISTA HOTEL 1

SC LIN &EMA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

IPEC SA MARCATOR PIESE 25

IPEC SA LABORANT CHIMIST 4

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2

IPEC SA INGINER MECANIC 4

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 1

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2

SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 54

HERMES MOBLUX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5

SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 1

SC MAGIC NORD SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

SC HOUSE OF WELLNES SRL PSIHOLOG 2

SC HOUSE OF WELLNES SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

PRODPAN SWEET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

CRYSTAL GROUP SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1

CRYSTAL GROUP SRL INGINER AUTOMATIST 1

SC TRAIN HOTEL SRL VÂNZATOR 1

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MEDIC SPECIALIST 1

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MASEUR 1

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL COSMETICIAN 1

TURUS SERV SRL VÂNZATOR 2

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 2

YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1

YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1

YANA-IUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 1

ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1

ALEGRIO HEALTHCARE SRL COSMETICIAN 1

ELIT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5

SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5

NUOVA ROMITAL IMPEX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1

C G P VULTURUL ALBA S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1

ARTEMIS SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 1

SCTHINKTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1

CAMI INVEST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1

ELIT SRL ELECTROMECANIC 1

FAIR PLAY IMPEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 3

EVA EXPRESS LOGISTICS SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

KARA SILVER S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1

CRISMI SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10

RESTAURANT CAPITOL AIUD SRL VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA 1

RESTAURANT CAPITOL AIUD SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

GEORGIA CATERING SRL CONTABIL 1

GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1

GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1

GEORGIA CATERING SRL COFETAR 2

GEORGIA CATERING SRL BARMAN 1

GEORGIA CATERING SRL OSPATAR (CHELNER) 2

GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2

SC COFFE BREAK FLORA SRL LUCRATOR COMERCIAL 2

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

VALGER LEMN SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 5

BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2

BOSCH REXROTH SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 14

PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884

SC DAVID PRODUCTION SRL CARAUS 2

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1

AURDAN PERFORMANŢA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

SC DOZA DE SANATATE FORTE SRL OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 1

MARIBIOPELET ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1

SC YAX SYSTEM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1

SC VIC MARAMA SRL VÂNZATOR 1

AVRAM STEFANUT PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1

MARANATA FURD SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1

LUP RADU AGRO PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA CURATITOR-SABLATOR 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA DEGRESATOR-IMERSIONER 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA STRUNGAR UNIVERSAL 4

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA FREZOR UNIVERSAL 10

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 3

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA LACATUS MECANIC 6

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA TÂMPLAR UNIVERSAL 1

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA ȘEF BIROU RESURSE UMANE 1

ARABELA STYLE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

NOVA MODUL SRL AMBALATOR MANUAL 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

MDI WASH HOUSE PATISER 1

MDI WASH HOUSE CASIER 2

MDI WASH HOUSE MODELATOR-MIEZUITOR 2

ŞUREANU TURISM SRL BUCATAR 1

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA FACTOR POSTAL 3

SC MRZ TELE-SECURITY SRL TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 2

SC MRZ TELE-SECURITY SRL PROIECTANT INGINER MECANIC 1

METAL SERIES FORM SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 9

ELIS PAVAJE SRL MASINIST LA ALTE MASINI FIXE DE TRANSPORT PE ORIZONTALA SI VERTICALA 1

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2

BREST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1

TRIMODA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 10

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. SEF SCHIMB 3