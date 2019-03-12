LOCURI de MUNCĂ în Alba: Peste 300 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 12 martie februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 331 de posturi.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectaţi AJOFM Alba, secţiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
MEDIVET SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 Profesional
HERMES BM SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional
HERMES BM SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
HERMES BM SRL BUCATAR 1 Profesional
HERMES BM SRL AJUTOR BUCATAR 1 Profesional
HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Profesional
HERMES BM SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 Profesional
LETERNA IOAN CONSTANTIN PFA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 Gimnazial
BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 4 Post-Liceal
BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 4 Post-Liceal
BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 6 Post-Liceal
MIMI SAN S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4 Profesional
MIMI SAN S.R.L. CONTABIL 2 Superior
DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional
DOMICA SRL FIERAR BETONIST 2 Profesional
DOMICA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
DOMICA SRL FINISOR TERASAMENTE 1 Profesional
DOMICA SRL BETONIST 4 Profesional
CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1 Superior
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior
SATROTEC SRL ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA 1 Superior
ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE 10 Profesional
MUZEUL NATIONAL AL UNIRII INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
DEKA STRUCTURISRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Profesional
DEKA STRUCTURISRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3 Profesional
DEKA STRUCTURISRL FIERAR BETONIST 3 Profesional
MATEX S.R.L. LACATUS MECANIC 1 Profesional
MAXIM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 Gimnazial
TEXTILE MULTISERVICE SRL CONTABIL-SEF 1 Superior
SC LIN &EMA SRL FACTURIST 1 Profesional
SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 2 Liceal
CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior
CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA SOFER AUTOBUZ 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 Gimnazial
PAVDALMONT LUX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 Gimnazial
ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA) 1 Liceal
ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 Gimnazial
ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA TRACTORIST 1 Profesional
SC LUCA PROD CARN SRL MACELAR 1 Profesional
SC LUCA PROD CARN SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 Superior
SC LUCA PROD CARN SRL CARMANGIER 1 Profesional
SC LUCA PROD CARN SRL CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 1 Profesional
LOVIRIL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Gimnazial
LOVIRIL CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 Profesional
LOVIRIL CONSTRUCT SRL PAVATOR 1 Profesional
ALLEXPERT PAV SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 8 Gimnazial
UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 2 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 Profesional
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS REVIZIE VAGOANE 2 Profesional
GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 1 Gimnazial
GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 Gimnazial
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SC MARINA GIFT SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 1 Liceal
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 1 Liceal
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 Gimnazial
I.A.M.U. SA OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 Liceal
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
TERMOCONS SRL AJUTOR FOCHIST 1 Profesional
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Gimnazial
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
ARIESUL SA RECEPTIONIST 1 Liceal
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Liceal
SC BALINT ADMIN SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 Profesional
SC SUPERBET BETTING & GAMING SRL CASIER 1 Liceal
SC IRMA DESIGN CM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 Gimnazial
SC SEBASTIAN SILVA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Profesional
OLTEAN IOAN COMAT SRL AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
STAR TRANSMISSION SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 Profesional
STAR TRANSMISSION SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 Profesional
STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6 Profesional
ACITECH ROM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 Gimnazial
MANEA TURISM SERVICE S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 Gimnazial
MANEA TURISM SERVICE S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
MANEA TURISM SERVICE S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Liceal
STAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1 Superior
IVET SRL VÂNZATOR 1 Liceal
TRES CHOCOLATES DELICE ASISTENT MANAGER 1 Superior
TRES CHOCOLATES DELICE VÂNZATOR 1 Profesional
TRES CHOCOLATES DELICE FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
TRES CHOCOLATESSRL ASISTENT MANAGER 1 Superior
TRES CHOCOLATESSRL DIRECTOR COMERCIAL 1 Liceal
TRES CHOCOLATESSRL VÂNZATOR 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL ELECTROMECANIC 1 Liceal
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 2 Superior
STAR ASSEMBLY SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MONTAJ 2 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 Liceal
STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 Superior
STAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1 Superior
STAR TRANSMISSION SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Liceal
STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROMECANIC 1 Superior
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2 Profesional
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2 Profesional
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL FREZOR UNIVERSAL 2 Profesional
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2 Profesional
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL SUDOR 2 Profesional
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL INGINER MECANIC 1 Superior
PRIMARIA OHABA CONSILIER INSTITUTII PUBLICE 1 Superior
CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 2 Profesional
CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 3 Profesional
CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 5 Profesional
EXPERT CLEANING SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 Gimnazial
EXPERT CLEANING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 Profesional
SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2 Profesional
SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 Profesional
SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional
SAVINI DUE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10 Gimnazial
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10 Gimnazial
CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
CARESTA BAGS SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 Profesional
CARESTA BAGS SRL CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
CARESTA BAGS SRL CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
CARESTA BAGS SRL LANSATOR PRODUSE 2 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE 2 Superior
STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal
STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior