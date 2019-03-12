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LOCURI de MUNCĂ în Alba: Peste 300 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

Adăugat de Ziarul Unirea în 12.03.2019.
Salvat la Curier Judetean

AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 12 martie februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 331 de posturi.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectaţi AJOFM Alba, secţiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

 AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

MEDIVET SRL      LUCRATOR GESTIONAR 2              Profesional

HERMES BM SRL               ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII   1              Profesional

HERMES BM SRL               OSPATAR (CHELNER)       1              Profesional

HERMES BM SRL               BUCATAR             1              Profesional

HERMES BM SRL               AJUTOR BUCATAR           1              Profesional

HERMES BM SRL               FEMEIE DE SERVICIU       1              Profesional

HERMES BM SRL               RECEPTIONER DE HOTEL                1              Profesional

LETERNA IOAN CONSTANTIN PFA              MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE                 2              Gimnazial

BIO TERAPIA PLUS SRL    ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE               4              Post-Liceal

BIO TERAPIA PLUS SRL    KINETOTERAPEUT            4              Post-Liceal

BIO TERAPIA PLUS SRL    FIZIOKINETOTERAPEUT 6              Post-Liceal

MIMI SAN S.R.L.                LUCRATOR COMERCIAL 4              Profesional

MIMI SAN S.R.L.                CONTABIL           2              Superior

DOMICA SRL       DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      2              Profesional

DOMICA SRL       FIERAR BETONIST             2              Profesional

DOMICA SRL       SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional

DOMICA SRL       FINISOR TERASAMENTE 1             Profesional

DOMICA SRL       BETONIST            4              Profesional

CAMARA SRL      FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

SATROTEC SRL   INGINER PRODUCTIE      1              Superior

SATROTEC SRL   INGINER AUTOMATIST  1              Superior

SATROTEC SRL   SPECIALIST IN ACHIZITII 1              Superior

SATROTEC SRL   ANALIST CALITATE           1              Superior

SATROTEC SRL   ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA         1              Superior

ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE           10           Profesional

MUZEUL NATIONAL AL UNIRII     INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA             1              Superior

SEWS SRL             MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              60           Gimnazial

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL    AGENT DE VÂNZARI        1              Liceal

DEKA STRUCTURISRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET         3              Profesional

DEKA STRUCTURISRL      DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      3              Profesional

DEKA STRUCTURISRL      FIERAR BETONIST             3              Profesional

MATEX S.R.L.      LACATUS MECANIC         1              Profesional

MAXIM SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE           5                Gimnazial

TEXTILE MULTISERVICE SRL          CONTABIL-SEF   1              Superior

SC LIN &EMA SRL              FACTURIST          1              Profesional

SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L.    AGENT DE VÂNZARI        2              Liceal

CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA       INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA                1              Superior

CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA       SOFER AUTOBUZ              1              Profesional

 

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

SC AMA TOWN CENTER SRL         LUCRATOR COMERCIAL 3              Gimnazial

PAVDALMONT LUX S.R.L.              MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      5              Gimnazial

ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA               SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA)         1                Liceal

ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA               ÎNGRIJITOR ANIMALE     1              Gimnazial

ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA               TRACTORIST       1              Profesional

SC LUCA PROD CARN SRL              MACELAR            1              Profesional

SC LUCA PROD CARN SRL              INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA      1              Superior

SC LUCA PROD CARN SRL              CARMANGIER   1              Profesional

SC LUCA PROD CARN SRL              CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE            1              Profesional

LOVIRIL CONSTRUCT SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      3              Gimnazial

LOVIRIL CONSTRUCT SRL               ZIDAR ROSAR-TENCUITOR            1              Profesional

LOVIRIL CONSTRUCT SRL               PAVATOR            1              Profesional

ALLEXPERT PAV SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET         8              Gimnazial

UZINA DE VAGOANE AIUD SA     STRUNGAR UNIVERSAL 2              Profesional

UZINA DE VAGOANE AIUD SA     LACATUS MECANIC         2              Profesional

UZINA DE VAGOANE AIUD SA     SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC           2              Profesional

UZINA DE VAGOANE AIUD SA     LACATUS REVIZIE VAGOANE        2              Profesional

GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR           1              Gimnazial

GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3              Gimnazial

GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI        1              Gimnazial

 

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

SC MARINA GIFT SRL       REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING               1              Liceal

SGPI SECURITY FORCE SRL            AGENT DE SECURITATE 1              Liceal

I.A.M.U. SA         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              4              Gimnazial

I.A.M.U. SA         OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE           1              Liceal

 

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

TERMOCONS SRL              AJUTOR FOCHIST              1              Profesional

SOF PRODUCTION STANIJA SRL  MONTOR ARTICOLE DIN PIELE    1              Gimnazial

ARIESUL SA         INSPECTOR TEHNIC         1              Liceal

ARIESUL SA         RECEPTIONIST   1              Liceal

SOF PRODUCTION STANIJA SRL  MONTOR ARTICOLE DIN PIELE    1              Liceal

SC BALINT ADMIN SRL    ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE     1              Profesional

SC SUPERBET BETTING & GAMING SRL   CASIER  1              Liceal

SC IRMA DESIGN CM SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE                 1              Gimnazial

SC SEBASTIAN SILVA SRL               FEMEIE DE SERVICIU       1              Profesional

OLTEAN IOAN COMAT SRL            AMBALATOR MANUAL  1              Gimnazial

 

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

STAR TRANSMISSION SRL              ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          2              Profesional

STAR TRANSMISSION SRL              LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE   2              Profesional

STAR TRANSMISSION SRL              OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6              Profesional

ACITECH ROM S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              5              Gimnazial

MANEA TURISM SERVICE S.R.L. OSPATAR (CHELNER)       1              Gimnazial

MANEA TURISM SERVICE S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1              Gimnazial

MANEA TURISM SERVICE S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV   1              Liceal

STAR TRANSMISSION SRL              INGINER MECANIC          1              Superior

IVET SRL               VÂNZATOR         1              Liceal

TRES CHOCOLATES DELICE            ASISTENT MANAGER      1              Superior

TRES CHOCOLATES DELICE            VÂNZATOR         1              Profesional

TRES CHOCOLATES DELICE            FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

TRES CHOCOLATESSRL   ASISTENT MANAGER      1              Superior

TRES CHOCOLATESSRL   DIRECTOR COMERCIAL  1              Liceal

TRES CHOCOLATESSRL   VÂNZATOR         1              Profesional

 

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

STAR ASSEMBLY SRL        ELECTROMECANIC           1              Liceal

STAR ASSEMBLY SRL        MAISTRU MECANIC         1              Profesional

STAR ASSEMBLY SRL        TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA        2              Superior

STAR ASSEMBLY SRL        FUNCTIONAR ADMINISTRATIV   1              Superior

STAR ASSEMBLY SRL        MAISTRU MONTAJ          2              Profesional

STAR ASSEMBLY SRL        OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA A INSTALATIILOR             1                Superior

STAR ASSEMBLY SRL        INGINER MECANIC          1              Superior

STAR ASSEMBLY SRL        ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          3              Liceal

STAR ASSEMBLY SRL        INGINER AUTOMATIST  1              Superior

STAR ASSEMBLY SRL        DOCUMENTARIST ORDONANTARE LOGISTICA     1              Superior

STAR ASSEMBLY SRL        TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA        1              Superior

STAR TRANSMISSION SRL              INGINER MECANIC          1              Superior

STAR TRANSMISSION SRL              CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA                1              Superior

STAR ASSEMBLY SRL        OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             10           Liceal

STAR ASSEMBLY SRL        LACATUS-MONTATOR   6              Profesional

STAR ASSEMBLY SRL        CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA         1                Superior

STAR ASSEMBLY SRL        INGINER ELECTROMECANIC        1              Superior

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL       MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1                Gimnazial

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL       OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             2              Profesional

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL       STRUNGAR UNIVERSAL 2              Profesional

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL       FREZOR UNIVERSAL        2              Profesional

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL       LACATUS MECANIC         2              Profesional

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL       SUDOR 2              Profesional

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL       INGINER MECANIC          1              Superior

PRIMARIA OHABA           CONSILIER INSTITUTII PUBLICE   1              Superior

CISEROM SA       ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL          2              Profesional

CISEROM SA       AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER   3              Profesional

CISEROM SA       OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR    5              Profesional

EXPERT CLEANING SRL   ÎNGRIJITOR CLADIRI        1              Gimnazial

EXPERT CLEANING SRL   FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL    3              Profesional

SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI    2                Profesional

SAVINI DUE SRL MAGAZINER       1              Profesional

SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC         1              Profesional

SAVINI DUE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional

SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 1              Gimnazial

GOOD FOOD & HOSTING SRL      AJUTOR OSPATAR            1              Profesional

ELIT SRL                MANIPULANT MARFURI 10           Gimnazial

ELIT SRL                AMBALATOR MANUAL  10           Gimnazial

CARESTA BAGS SRL          MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   2              Gimnazial

CARESTA BAGS SRL          MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            2              Profesional

CARESTA BAGS SRL          CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE       4              Profesional

CARESTA BAGS SRL          CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE              4              Profesional

CARESTA BAGS SRL          LANSATOR PRODUSE      2              Profesional

STAR ASSEMBLY SRL        SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE                 2              Superior

STAR ASSEMBLY SRL        ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1              Liceal

STAR ASSEMBLY SRL        INGINER AUTOMATIST  1              Superior

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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