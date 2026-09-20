Weekend prelungit pentru elevii din România, la nici o lună de la începerea școlii. Când pică prima zi liberă din noul an școlar

Elevii din România vor avea un weekend prelungit în luna octombrie 2026, la nici o lună de la începerea școlii. Prima zi liberă din noul an școlar pică într-o zi de luni.

Elevii au început școala, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima zi fără cursuri din noul an școlar. Pe 5 octombrie este sărbătorită Ziua Internațională a Educației, iar în această zi nu se organizează cursuri.

Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2026–2027, aprobată de Ministerul Educației, cursurile încep luni, 7 septembrie, și se încheie pe 18 iunie 2027.

5 octombrie, zi liberă pentru elevi

Ziua Internațională a Educației este marcată în fiecare an pe 5 octombrie. În calendarul anului școlar 2026–2027, această dată este prevăzută explicit ca zi în care nu se organizează cursuri.

În 2026, 5 octombrie pică într-o zi de luni. Astfel, elevii vor avea primul weekend prelungit al anului școlar:

-sâmbătă, 3 octombrie – weekend;

-duminică, 4 octombrie – weekend;

-luni, 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației, fără cursuri.

Ziua de 5 octombrie nu este însă o sărbătoare legală generală pentru toți angajații, ci o zi în care, potrivit structurii anului școlar, nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar.

Când mai au elevii vacanță

După vacanța de toamnă, urmează vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Elevii vor reveni la cursuri luni, 11 ianuarie.

În februarie, fiecare inspectorat școlar va stabili, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, o săptămână de vacanță pentru elevi. Data exactă poate fi diferită de la un județ la altul.

Vacanța de primăvară va fi în perioada 24 aprilie – 4 mai 2027, iar vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027, după încheierea cursurilor.

Anul școlar 2026–2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri.

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