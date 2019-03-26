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LOCURI de MUNCĂ în Alba: 381 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

Adăugat de Ziarul Unirea în 26.03.2019.
Salvat la Curier Judetean

AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 26 martie februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 381 de posturi

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectaţi AJOFM Alba, secţiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

 

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

1.ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE           10           Profesional

2.SEWS SRL             MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              60           Gimnazial

3.TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL    AGENT DE VÂNZARI        1              Liceal

4.MAXIM SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE           5                Gimnazial

5.SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L.    AGENT DE VÂNZARI        2              Liceal

6.AUTO HELP ALBA S.R.L. AGENT DE VÂNZARI        1              Liceal

7.BIOREF S.R.L.      CAMERISTA HOTEL          1              Profesional

8.BIOREF S.R.L.      ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE     1              Profesional

9.EUROTEN ASSISTANCE S.R.L.       SPECIALIST RELATII SOCIALE        1              Superior

10.EUROTEN ASSISTANCE S.R.L.       SEF DEPARTAMENT         1              Superior

11.CRYSTAL GROUP SRL       ELECTROMECANIC           1              Profesional

12.EXIGENT FOODS S.R.L.    LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

13.SC ALBACOM BIZ SRL      CARTONAGIST   2              Profesional

14.SC ALBACOM BIZ SRL      OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT        2              Profesional

15.CARESTA BAGS SRL          MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   2              Gimnazial

16.CARESTA BAGS SRL          MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            2              Profesional

17.CARESTA BAGS SRL          CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE       4              Profesional

18.CARESTA BAGS SRL          CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE              2              Profesional

19.CARESTA BAGS SRL          LANSATOR PRODUSE      2              Profesional

20.CARESTA BAGS SRL          MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   2              Profesional

21.CARESTA BAGS SRL          MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            2              Profesional

22.CARESTA BAGS SRL          CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE       4              Profesional

23.CARESTA BAGS SRL          CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE              2              Profesional

24.CARESTA BAGS SRL          LANSATOR PRODUSE      2              Profesional

25.PAVAJE MONTAJ BAU SRL             PAVATOR            3              Gimnazial

26.PAVAJE MONTAJ BAU SRL             MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII                3              Gimnazial

27.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ   MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE              5              Gimnazial

28.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ   CANTARAGIU    1              Profesional

29.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ   SUDOR 2              Profesional

30.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ   DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      2              Profesional

31.SC LIN &EMA SRL              FACTURIST          1              Profesional

32.LIDMAR S.R.L.    ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA           1              Profesional

33.CRISTEA S.R.L.    LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

34.HAIDUC ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LACATUS MECANIC         1              Profesional

35.CAR CREDIT TEIUS            DIRECTOR SUCURSALA  1              Superior

36.HERMES BM SRL               FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

37.SC NOVA DENTAL GLOBAL SRL    FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

38.SC NOVA DENTAL GLOBAL SRL    ASISTENT DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ         1              Post-Liceal

39.SC RODAMI EXPERT SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE           1              Profesional

40.PROJET P&C IMPEX SRL  SUPRAVEGHETOR JOCURI (CAZINO)         1              Profesional

41.CALIBRA M&D IMPEX SRL             VÂNZATOR         1              Profesional

 

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

1.PAVDALMONT LUX S.R.L.              MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      5              Gimnazial

2.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA               SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA)         1                Liceal

3.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA               ÎNGRIJITOR ANIMALE     1              Gimnazial

4.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA               TRACTORIST       1              Profesional

5.SC LUCA PROD CARN SRL              MACELAR            1              Profesional

6.SC LUCA PROD CARN SRL              INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA      1              Superior

7.SC LUCA PROD CARN SRL              CARMANGIER   1              Profesional

8.SC LUCA PROD CARN SRL              CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE            1              Profesional

9.LOVIRIL CONSTRUCT SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      2              Gimnazial

10.LOVIRIL CONSTRUCT SRL               ZIDAR ROSAR-TENCUITOR            1              Profesional

11.LOVIRIL CONSTRUCT SRL               PAVATOR            1              Profesional

12.ALLEXPERT PAV SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET         8              Gimnazial

13.UZINA DE VAGOANE AIUD SA     STRUNGAR UNIVERSAL 2              Profesional

14.UZINA DE VAGOANE AIUD SA     LACATUS MECANIC         2              Profesional

15.UZINA DE VAGOANE AIUD SA     SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC           2              Profesional

16.UZINA DE VAGOANE AIUD SA     LACATUS REVIZIE VAGOANE        1              Profesional

17.GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR           1              Gimnazial

18.GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3              Gimnazial

19.GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI        1              Gimnazial

 

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

1.GRADINITACU PROGRAMPRELUNG          ÎNGRIJITOR DE COPII       1              Gimnazial

2.I.A.M.U. SA         LACATUS MECANIC         5              Profesional

3.I.A.M.U. SA         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              10           Gimnazial

4.I.A.M.U. SA         FREZOR UNIVERSAL        5              Profesional

5.I.A.M.U. SA         RECTIFICATOR UNIVERSAL           5              Profesional

6.I.A.M.U. SA         OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             5              Profesional

7.I.A.M.U. SA         SCULER-MATRITER          5              Profesional

 

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

1.ARIESUL SA         INSPECTOR TEHNIC         1              Liceal

2.ARIESUL SA         RECEPTIONIST   1              Liceal

3.NUOVA CAMICERIA S&A SRL       CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE           1              Gimnazial

4.PĂŞTEŞTI WIO S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA           2              Gimnazial

5.SC ANERAUL TRANSPORTER        FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

6.SC BALINT ADMIN SRL    ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE     1              Gimnazial

7.ANA&DANIEL FOREST     MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     1                Gimnazial

8.AQUA – NRG VIDRA SRL  FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

9.MONA FOREST SRL          MECANIC AUTO 1              Gimnazial

10.MONA FOREST SRL          SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Gimnazial

11.AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPERATIVA AGRICOLA  MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA           1                Gimnazial

12.AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPERATIVA AGRICOLA  PRESEDINTE ORGANIZATIE COOPERATISTA           1                Superior

13.SIMAG EXPRESS SRL        MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     1                Gimnazial

14.DARIA CIMPENI SRL         CASIER  1              Gimnazial

15.SOF PRODUCTION STANIJA SRL  CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN LEMN               1              Profesional

16.HANU BIDEANU S.R.L.    LUCRATOR COMERCIAL 1              Gimnazial

17.SC YAX SYSTEM SRL         LUCRATOR COMERCIAL 1              Gimnazial

18.SC IRMA DESIGN CM SRL               MECANIC UTILAJ              1              Gimnazial

19.SC RIANDA FAM SRL        MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA           1              Gimnazial

20.BUCEA N.CONSTANTIN PFA         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              1                Gimnazial

21.SC YAX SYSTEM SRL         LUCRATOR COMERCIAL 1              Liceal

22.ELIT SRL                MANIPULANT MARFURI 1              Profesional

23.SONGOLETZU S.R.L.         FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

24.RARIDA MOLID S.R.L.      TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE              1              Post-Liceal

25.SC OCOLUL SILVIC HOREA APUSENI          FASONATOR MECANIC (CHERESTEA)       1              Gimnazial

26.BULEVARD IMPEX S.R.L.                 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   1              Gimnazial

27.MARSTELFAN FOREST SRL             TAIETOR SILVIC 1              Gimnazial

28.MARSTELFAN FOREST SRL             MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA           1              Gimnazial

 

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

1.STAR TRANSMISSION SRL              ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          2              Profesional

2.STAR TRANSMISSION SRL              LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE   2              Profesional

3.STAR TRANSMISSION SRL              OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6              Profesional

4.ACITECH ROM S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              5              Gimnazial

5.MANEA TURISM SERVICE S.R.L. OSPATAR (CHELNER)       1              Gimnazial

6.MANEA TURISM SERVICE S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1              Gimnazial

7.MANEA TURISM SERVICE S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV   1              Liceal

8.STAR TRANSMISSION SRL              INGINER MECANIC          1              Superior

9.TRES CHOCOLATES DELICE            VÂNZATOR         1              Profesional

10.TRES CHOCOLATES DELICE            FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

11.TRES CHOCOLATESSRL   DIRECTOR COMERCIAL  1              Liceal

12.TRES CHOCOLATESSRL   VÂNZATOR         1              Profesional

13.STAR TRANSMISSION SRL              OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6              Profesional

14.STAR TRANSMISSION SRL              FUNCTIONAR ADMINISTRATIV   1              Superior

15.STAR TRANSMISSION SRL              LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE   2              Profesional

16.STAR TRANSMISSION SRL              ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          2              Profesional

17.SC LIDL DISCOUNT SRL   ASISTENT MANAGER      1              Liceal

18.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.       ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE         1              Liceal

19.T E A SRL              INGINER MECANIC          1              Superior

20.T E A SRL              CONTROLOR CALITATE   1              Liceal

21.SC KARDINAL NOVITEC SRL           DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA         1              Superior

22.RED MOTOR CHILDREN PARK SRL              BARMAN             1              Gimnazial

 

PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

1.STAR ASSEMBLY SRL        OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             10           Liceal

2.STAR ASSEMBLY SRL        LACATUS-MONTATOR   6              Profesional

3.STAR ASSEMBLY SRL        CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA         1                Superior

4.STAR ASSEMBLY SRL        INGINER ELECTROMECANIC        1              Superior

5.CISEROM SA       ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL          2              Profesional

6.ISEROM SA       AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER   3              Profesional

7.CISEROM SA       OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR    5              Profesional

8.SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL    3              Profesional

9.SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI    2                Profesional

10.SAVINI DUE SRL MAGAZINER       1              Profesional

11.SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC         1              Profesional

12.SAVINI DUE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional

13.SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 1              Gimnazial

14.GOOD FOOD & HOSTING SRL      AJUTOR OSPATAR            1              Profesional

15.ELIT SRL                MANIPULANT MARFURI 7              Gimnazial

16.ELIT SRL                AMBALATOR MANUAL  9              Gimnazial

17.CARESTA BAGS SRL          MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   2              Gimnazial

18.CARESTA BAGS SRL          MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            2              Profesional

19.CARESTA BAGS SRL          CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE       4              Profesional

20.CARESTA BAGS SRL          CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE              4              Profesional

21.CARESTA BAGS SRL          LANSATOR PRODUSE      2              Profesional

22.STAR ASSEMBLY SRL        SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE                 2              Superior

23.STAR ASSEMBLY SRL        ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1              Liceal

24.STAR ASSEMBLY SRL        INGINER AUTOMATIST  1              Superior

25.STAR ASSEMBLY SRL        OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             10           Profesional

26.STAR ASSEMBLY SRL        LACATUS-MONTATOR   6              Profesional

27.STAR ASSEMBLY SRL        INGINER ELECTROENERGETICA   1              Superior

28.STAR ASSEMBLY SRL        CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT            1                Superior

29.STAR ASSEMBLY SRL        INGINER MECANIC          1              Superior

30.STAR ASSEMBLY SRL        SEF BIROU           1              Superior

31.FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ASISTENT MEDICAL GENERALIST                6              Profesional

32.FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU         1              Gimnazial

33.REDOXIM SRL     MANIPULANT MARFURI 1              Profesional

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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