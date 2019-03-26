LOCURI de MUNCĂ în Alba: 381 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 26 martie februarie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 381 de posturi
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectaţi AJOFM Alba, secţiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
1.ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE 10 Profesional
2.SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
3.TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
4.MAXIM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 Gimnazial
5.SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 2 Liceal
6.AUTO HELP ALBA S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
7.BIOREF S.R.L. CAMERISTA HOTEL 1 Profesional
8.BIOREF S.R.L. ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 Profesional
9.EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. SPECIALIST RELATII SOCIALE 1 Superior
10.EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. SEF DEPARTAMENT 1 Superior
11.CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional
12.EXIGENT FOODS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
13.SC ALBACOM BIZ SRL CARTONAGIST 2 Profesional
14.SC ALBACOM BIZ SRL OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT 2 Profesional
15.CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
16.CARESTA BAGS SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 Profesional
17.CARESTA BAGS SRL CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
18.CARESTA BAGS SRL CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 2 Profesional
19.CARESTA BAGS SRL LANSATOR PRODUSE 2 Profesional
20.CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Profesional
21.CARESTA BAGS SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 Profesional
22.CARESTA BAGS SRL CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
23.CARESTA BAGS SRL CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 2 Profesional
24.CARESTA BAGS SRL LANSATOR PRODUSE 2 Profesional
25.PAVAJE MONTAJ BAU SRL PAVATOR 3 Gimnazial
26.PAVAJE MONTAJ BAU SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 Gimnazial
27.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 Gimnazial
28.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CANTARAGIU 1 Profesional
29.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ SUDOR 2 Profesional
30.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional
31.SC LIN &EMA SRL FACTURIST 1 Profesional
32.LIDMAR S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Profesional
33.CRISTEA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
34.HAIDUC ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LACATUS MECANIC 1 Profesional
35.CAR CREDIT TEIUS DIRECTOR SUCURSALA 1 Superior
36.HERMES BM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
37.SC NOVA DENTAL GLOBAL SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
38.SC NOVA DENTAL GLOBAL SRL ASISTENT DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ 1 Post-Liceal
39.SC RODAMI EXPERT SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 Profesional
40.PROJET P&C IMPEX SRL SUPRAVEGHETOR JOCURI (CAZINO) 1 Profesional
41.CALIBRA M&D IMPEX SRL VÂNZATOR 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
1.PAVDALMONT LUX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 Gimnazial
2.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA) 1 Liceal
3.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 Gimnazial
4.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA TRACTORIST 1 Profesional
5.SC LUCA PROD CARN SRL MACELAR 1 Profesional
6.SC LUCA PROD CARN SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 Superior
7.SC LUCA PROD CARN SRL CARMANGIER 1 Profesional
8.SC LUCA PROD CARN SRL CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 1 Profesional
9.LOVIRIL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 Gimnazial
10.LOVIRIL CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 Profesional
11.LOVIRIL CONSTRUCT SRL PAVATOR 1 Profesional
12.ALLEXPERT PAV SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 8 Gimnazial
13.UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 Profesional
14.UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 2 Profesional
15.UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 Profesional
16.UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS REVIZIE VAGOANE 1 Profesional
17.GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 1 Gimnazial
18.GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 Gimnazial
19.GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
1.GRADINITACU PROGRAMPRELUNG ÎNGRIJITOR DE COPII 1 Gimnazial
2.I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 Profesional
3.I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
4.I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 Profesional
5.I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 Profesional
6.I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 Profesional
7.I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 5 Profesional
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
1.ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
2.ARIESUL SA RECEPTIONIST 1 Liceal
3.NUOVA CAMICERIA S&A SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1 Gimnazial
4.PĂŞTEŞTI WIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 Gimnazial
5.SC ANERAUL TRANSPORTER FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
6.SC BALINT ADMIN SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 Gimnazial
7.ANA&DANIEL FOREST MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial
8.AQUA – NRG VIDRA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
9.MONA FOREST SRL MECANIC AUTO 1 Gimnazial
10.MONA FOREST SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Gimnazial
11.AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPERATIVA AGRICOLA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 Gimnazial
12.AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPERATIVA AGRICOLA PRESEDINTE ORGANIZATIE COOPERATISTA 1 Superior
13.SIMAG EXPRESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial
14.DARIA CIMPENI SRL CASIER 1 Gimnazial
15.SOF PRODUCTION STANIJA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN LEMN 1 Profesional
16.HANU BIDEANU S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial
17.SC YAX SYSTEM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial
18.SC IRMA DESIGN CM SRL MECANIC UTILAJ 1 Gimnazial
19.SC RIANDA FAM SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 Gimnazial
20.BUCEA N.CONSTANTIN PFA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
21.SC YAX SYSTEM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
22.ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Profesional
23.SONGOLETZU S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
24.RARIDA MOLID S.R.L. TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE 1 Post-Liceal
25.SC OCOLUL SILVIC HOREA APUSENI FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 Gimnazial
26.BULEVARD IMPEX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial
27.MARSTELFAN FOREST SRL TAIETOR SILVIC 1 Gimnazial
28.MARSTELFAN FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
1.STAR TRANSMISSION SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 Profesional
2.STAR TRANSMISSION SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 Profesional
3.STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6 Profesional
4.ACITECH ROM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 Gimnazial
5.MANEA TURISM SERVICE S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 Gimnazial
6.MANEA TURISM SERVICE S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
7.MANEA TURISM SERVICE S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Liceal
8.STAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1 Superior
9.TRES CHOCOLATES DELICE VÂNZATOR 1 Profesional
10.TRES CHOCOLATES DELICE FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
11.TRES CHOCOLATESSRL DIRECTOR COMERCIAL 1 Liceal
12.TRES CHOCOLATESSRL VÂNZATOR 1 Profesional
13.STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6 Profesional
14.STAR TRANSMISSION SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Superior
15.STAR TRANSMISSION SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 Profesional
16.STAR TRANSMISSION SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 Profesional
17.SC LIDL DISCOUNT SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal
18.COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 Liceal
19.T E A SRL INGINER MECANIC 1 Superior
20.T E A SRL CONTROLOR CALITATE 1 Liceal
21.SC KARDINAL NOVITEC SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Superior
22.RED MOTOR CHILDREN PARK SRL BARMAN 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
1.STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Liceal
2.STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6 Profesional
3.STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
4.STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROMECANIC 1 Superior
5.CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 2 Profesional
6.ISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 3 Profesional
7.CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 5 Profesional
8.SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 Profesional
9.SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2 Profesional
10.SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 Profesional
11.SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional
12.SAVINI DUE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
13.SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
14.GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional
15.ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 7 Gimnazial
16.ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 9 Gimnazial
17.CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
18.CARESTA BAGS SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 Profesional
19.CARESTA BAGS SRL CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
20.CARESTA BAGS SRL CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
21.CARESTA BAGS SRL LANSATOR PRODUSE 2 Profesional
22.STAR ASSEMBLY SRL SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE 2 Superior
23.STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal
24.STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
25.STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Profesional
26.STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6 Profesional
27.STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 Superior
28.STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 Superior
29.STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
30.STAR ASSEMBLY SRL SEF BIROU 1 Superior
31.FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 6 Profesional
32.FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 Gimnazial
33.REDOXIM SRL MANIPULANT MARFURI 1 Profesional