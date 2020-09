Liviu Dragnea a contestat dreptul de a munci în garajul penitenciarului Rahova, interdicție primită după o convorbire cu consiliera sa

Marți, 8 septembrie, fostul lider PSD, Liviu Dragnea a fost audiat prin intermediul unei videoconferințe, în cadrul procesului în care contestă sancțiunea ridicării dreptului de a muncii în garajul penitenciarului Rahova, sancțiune pe care a primit-o după ce luna trecută consilierei sale, Anca Alexandrescu, i-a fost acordat un interviu.

Audierea a avut loc la Judecatoria Sectiorului 5. Instanta urmeaza sa se pronunte marti pe solicitarea fostului politician. Liviu Dragnea a sustinut ca a fost vorba doar de o convorbire online, ce nu a avut caracterul unui interviu.

„In ceea ce priveste abaterea disciplinara retinuta in sarcina mea, declar ca nu m-am gandit ca voi fi sanctionat pentru ca am avut o convorbire online cu alta persoana, convorbire care in viziunea mea nu a avut caracterul unui interviu acordat unui trust de presa. Declar faptul ca dupa incheierea convorbirii online, interlocutoarea mea mi-a comunicat fapul ca a inregistrat convorbirea si ca urmeaza sa o puna pe Facebook.

In privinta acestui aspect nu am avut nicio putere de decizie intrucat din interiorul penitenciarului nu pot avea control asupra a ceea ce se intampla in exteriorul penitenciarului. De 2 luni si jumatate stau inchis in camera 23 de ore pe zi”, le-a spus Liviu Dragnea judecatorilor.

Fostul lider PSD a precizat ca nu a comunicat in exterior „in alte conditii decat cele legale” si de aceea nu intelege cum poate fi sanctionat pentru acest fapt.

„Scopul pentru care am fololosit acest sistem online a fost exact convorbirea online cu o persoana trecuta pe lista de persoane aprobata. Nu pot sa inteleg cum sa fiu sanctionat pentru ca am o convorbire online si ajungem in aceasta situatie absurda”, a mai spus acesta.

„Partenera mea de viata a participat si ea, in pijamale, la convorbirea cu Anca”

Ca argument pentru pozitia sa, Liviu Dragnea, sustine ca la acea convorbire online cu fosta sa consiliera a participat si partenera sa de viata, care era imbracata in pijamale, fapt ce demonstreaza, in opinia acestuia, ca nu a fost vorba de un interviu, asa cum sustin autoritatile.

„As vrea sa mai spun ca in aceasta convorbire am fost trei persoane. Doamna Alexandrescu, eu si partenera mea de viata, Irina Tanase, si ea trecuta pe lista de persoane aprobate. Pentru informarea dvs, partenera mea de viata era acasa imbracata in pijamale si Anca Alexandrescu era im bucatarie, imbracata lejer.

In nicio tara, in niciun trust de presa, nu se fac interviuri in maniera asta. Banuiesc ca oricine se mai uita la televiziunile de stiri si vede ca interviurile se realizeaza in alte conditii, cu o anumita tematica, si asa mai departe”, a mai spus Dragnea.

Nu in ultimul rand, fostul lider PSD acuza faptul ca este sanctionat pentru faptul de a-si fi exprimat opiniile.

„Imi aduc amite din nou ce scria la acea motivare a penitenciarului, ca mi-am exprimat opinii, ca stiam de impactul pe care o sa-l aiba o discutie a mea cu cineva. Inseamna ca asta e adevarul, asta e explicatia pentru care de un an si jumatate imi este interzis, incalcand dreptul de a lua legatura cu presa, in ciuda nenumaratelor solicitari de la presa. De asemneea trebuie sa fiu pedepsit, inteleg, pentru ca intr-o convorbire imi exprim niste opinii.

Recunosc ca nu m-am gandit ca in aceasta tara poti fi pedepsit ca-ti exprimi niste opinii”, a incheiat fostul lider PSD.

Liviu Dragnea contesta in instanta retragerea dreptului la munca

Reamintim ca fostul presedinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea a depus la inceputul lunii o contestatie in instanta impotriva deciziei penitenciarului Rahova, care i-a retras dreptul de a munci la atelierul inchisorii.

Sanctiunea i-a fost aplicata liderului PSD in consecinta interviului dat fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, acum jurnalist la Realitatea Plus, pe skype. Interviul a insemnat o reintrare a lui Dragnea, din inchisoare, in jocurile politice din PSD fiind difuzat cu o zi inainte de punerea sa sub acuzare in dosarul Tel Drum, in care a fost citat ca inculpat si nu ca suspect, ca pana acum.

Liviu Dragnea a fost sanctionat cu retragerea dreptului la munca, pentru ca nu a primit dreptul de a acorda vreun interviu din inchisoare, dar s-a prevalat de dreptul pe care orice detinut il are in pandemie de a purta convorbiri cu apropiati si membri ai familiei pe skype.

Dreptul la munca este un beneficiu care aduce dupa sine, pe langa antrenarea in activitati in timpul perioadei de detentie, reducerea pedepsei.

Fostul presedinte al PSD, condamnat pentru coruptie la trei ani si sase luni de inchisoare pe 27 mai 2019 in dosarul angajarilor fictive de la Directia de protectie a copilului Teleorman.

Sursa: ziare.com