LIVE VIDEO| Premieră în județul ALBA: S-a deschis primul târg de Crăciun de la sat, organizat la Cricău

DGASPC| Doi artiști cu dizabilități, din ALBA, se luptă cu destinul folosind puterea pensulei și a cuvântului, prin pictură și poezie

Laura S. și Marius P. sunt doi oameni deosebiți, doi artiști care din cauza dizabilității beneficiază de servicii specializate în cadrul unor unități de tip rezidențial aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, din anul 2002, respectiv din anul 2000.

În ciuda destinului, cu sprijinul și implicarea specialiștilor din cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos, Laura și Marius încearcă să depășească barierele sociale și fizice ale dizabilității exprimându-și sentimentele și trăirile prin intermediul picturii și a poeziei.

„Mă numesc S. Laura și am 52 de ani. De copil am avut plăcerea de a desena și de a picta. Cu trecerea timpului am practicat ocazional și de aceea nu am reușit să mă perfecționez. Încurajată fiind, am început să pictez zilnic. Îmi ocupă timpul într-un mod plăcut și mă ajută să fiu atentă și concentrată pe ceea ce fac, mă ajută să-mi păstrez mobilitatea mâinii și a degetelor. Deși uneori mă obosește, îmi place ceea ce fac. E pentru binele meu!”

La începutul lunii decembrie a.c. trei lucrări ale Laurei S. au participat la concursul OutsiderArt – concurs de artă pentru persoane cu dizabilități organizat de ”Casa Iris” din Sfântul Gheorghe în parteneriat cu Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Culturii, Biblioteca Națională a României și Centrul de Cultură Arcuș din județul Covasna.

La concursul cu tema ”Nu înțeleg această lume” s-au înscris 70 de participanți cu 178 de lucrări, iar pentru jurizarea finală au fost selectate 29 de lucrări, printre ele aflându-se cele trei tablouri ale Laurei S. Juriul concursului OutsiderArt a apreciat lucrările Laurei acordându-i premiul doi.

”Abordarea temei prin care exprimă limitarea existenței umane din aceste timpuri, cromatica excepțională a impresionat juriul”, a arătat dna Réka Deuten-Makkai – critic de artă, conducătorul competiției OutsiderArt, cu ocazia înmânării premiilor și a vernisării expoziției în data de 10 decembrie a.c., în Sala de expoziții Buzunarul Unu a Bibliotecii Naționale a României.

” Ce am scris e doar ce se vede cu ochiul minții atinse de „scrisul din contor” , adică automatismul mental dat celor… nemulțumiți cu soarta lor, vrând să și-o depășească. Ori poezia mi-e dată nu chiar de timpuriu, ci firesc, la o vârstă ambițioasă de-a spune ceva, la 16 ani când o voce-i în schimbare, iar mintea năzuiește la a face ceva creativ, doar-doar se va împlini sub tipar, și astăzi pe calculator, de care sunt mult prea departe, fiindu-mi atacată dreapta dexteritate. Rămân la ce-am scris să mă justific că sunt om și mai compun încă la o vârstă de 60 de ani împliniți, când în pandemie aflat, trăiesc în carantină, cu speranța-mi puternică, mai ceva decât situația în care mă aflu de peste 20 de ani, să am puterea de a compune multe versuri de-acum până la gata.”, scrie P. Marius în paginile revistei artiștilor cu dizabilități DizabilArt, revistă în care i-au fost publicate poeziile: ”N-am cu ce”, ” Biografie în versuri” și ” Argintiu…”.

”Aceste evenimente reprezintă o șansă de afirmare și recunoaștere a potențialului creativ a persoanelor cu dizabilități și, în același timp, o recunoaștere a implicării personalului de specialitate din centrele rezidențiale în activități pentru îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate. De asemenea, reprezintă o oportunitate pentru o schimbare de atitudine față de aceste persoane, pentru a înlocui o prejudecată sau pentru a produce o schimbare de mentalitate. Comunitatea trebuie să cunoască persoanele cu dizabilități, nevoile și aptitudinile lor.

Transmitem beneficiarilor felicitări, gândurile noastre cele mai bune și îi asigurăm că vom fi întotdeauna alături de ei.”

